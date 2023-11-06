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На Южнодонецком направлении Киев потерял до 115 военных

На Южнодонецком направлении Киев потерял до 115 военных - РИА Новости, 06.11.2023

На Южнодонецком направлении Киев потерял до 115 военных

ВС РФ на Южнодонецком направлении за сутки поразили скопления живой силы ВСУ в районах Новомихайловки и Старомайорского в ДНР, ВСУ потеряли убитыми и ранеными... РИА Новости, 06.11.2023

2023-11-06T14:06

2023-11-06T14:06

2023-11-06T15:54

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы украины

старомайорское

донецкая народная республика

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 6 ноя – РИА Новости. ВС РФ на Южнодонецком направлении за сутки поразили скопления живой силы ВСУ в районах Новомихайловки и Старомайорского в ДНР, ВСУ потеряли убитыми и ранеными до 115 военных, сообщили в сводке Минобороны России."На Южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией нанесли огневое поражение скоплениям живой силы 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ и 128-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Новомихайловка и Старомайорское Донецкой народной республики. Потери противника составили до 115-ти военнослужащих убитыми и ранеными, два автомобиля", - сообщили в ведомстве.

старомайорское

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, вооруженные силы украины, старомайорское, донецкая народная республика, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)