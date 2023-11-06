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На Южнодонецком направлении Киев потерял до 115 военных - РИА Новости, 06.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:06 06.11.2023 (обновлено: 15:54 06.11.2023)
https://ria.ru/20231106/spetsoperatsiya-1907709004.html
На Южнодонецком направлении Киев потерял до 115 военных
На Южнодонецком направлении Киев потерял до 115 военных - РИА Новости, 06.11.2023
На Южнодонецком направлении Киев потерял до 115 военных
ВС РФ на Южнодонецком направлении за сутки поразили скопления живой силы ВСУ в районах Новомихайловки и Старомайорского в ДНР, ВСУ потеряли убитыми и ранеными... РИА Новости, 06.11.2023
2023-11-06T14:06
2023-11-06T15:54
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
старомайорское
донецкая народная республика
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 6 ноя – РИА Новости. ВС РФ на Южнодонецком направлении за сутки поразили скопления живой силы ВСУ в районах Новомихайловки и Старомайорского в ДНР, ВСУ потеряли убитыми и ранеными до 115 военных, сообщили в сводке Минобороны России."На Южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией нанесли огневое поражение скоплениям живой силы 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ и 128-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Новомихайловка и Старомайорское Донецкой народной республики. Потери противника составили до 115-ти военнослужащих убитыми и ранеными, два автомобиля", - сообщили в ведомстве.
старомайорское
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безопасность, вооруженные силы украины, старомайорское, донецкая народная республика, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Старомайорское, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
На Южнодонецком направлении Киев потерял до 115 военных

МО РФ: на Южнодонецком направлении украинские войска потеряли до 115 человек

© AP Photo / Kostiantyn LiberovРаненые украинские военные
Раненые украинские военные - РИА Новости, 1920, 06.11.2023
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Раненые украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 6 ноя – РИА Новости. ВС РФ на Южнодонецком направлении за сутки поразили скопления живой силы ВСУ в районах Новомихайловки и Старомайорского в ДНР, ВСУ потеряли убитыми и ранеными до 115 военных, сообщили в сводке Минобороны России.
"На Южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией нанесли огневое поражение скоплениям живой силы 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ и 128-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Новомихайловка и Старомайорское Донецкой народной республики. Потери противника составили до 115-ти военнослужащих убитыми и ранеными, два автомобиля", - сообщили в ведомстве.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
5 ноября, 16:13
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 05.11.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы УкраиныСтаромайорскоеДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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