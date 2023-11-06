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На Южнодонецком направлении Киев потерял до 115 военных
На Южнодонецком направлении Киев потерял до 115 военных - РИА Новости, 06.11.2023
На Южнодонецком направлении Киев потерял до 115 военных
ВС РФ на Южнодонецком направлении за сутки поразили скопления живой силы ВСУ в районах Новомихайловки и Старомайорского в ДНР, ВСУ потеряли убитыми и ранеными... РИА Новости, 06.11.2023
2023-11-06T14:06
2023-11-06T14:06
2023-11-06T15:54
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
старомайорское
донецкая народная республика
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 6 ноя – РИА Новости. ВС РФ на Южнодонецком направлении за сутки поразили скопления живой силы ВСУ в районах Новомихайловки и Старомайорского в ДНР, ВСУ потеряли убитыми и ранеными до 115 военных, сообщили в сводке Минобороны России."На Южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией нанесли огневое поражение скоплениям живой силы 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ и 128-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Новомихайловка и Старомайорское Донецкой народной республики. Потери противника составили до 115-ти военнослужащих убитыми и ранеными, два автомобиля", - сообщили в ведомстве.
старомайорское
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, вооруженные силы украины, старомайорское, донецкая народная республика, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Старомайорское, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
На Южнодонецком направлении Киев потерял до 115 военных
МО РФ: на Южнодонецком направлении украинские войска потеряли до 115 человек