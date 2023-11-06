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ВС России уничтожили машину ВСУ с боеприпасами с помощью дронов

ВС России уничтожили машину ВСУ с боеприпасами с помощью дронов - РИА Новости, 06.11.2023

ВС России уничтожили машину ВСУ с боеприпасами с помощью дронов

Тандем, состоящий из расчета ударных FPV-дронов и разведывательного беспилотника, выследил и уничтожил украинскую боевую машину пехоты (БМП), перевозившую... РИА Новости, 06.11.2023

2023-11-06T06:33

2023-11-06T06:33

2023-11-06T06:51

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 6 ноя - РИА Новости. Тандем, состоящий из расчета ударных FPV-дронов и разведывательного беспилотника, выследил и уничтожил украинскую боевую машину пехоты (БМП), перевозившую большое количество боеприпасов, рассказал РИА Новости командир разведывательного подразделения группировки войск "Юг" ВС РФ с позывным "Шмель". "Наша разведка при помощи беспилотников выследила украинскую БМП и передала сведения расчету ударных FPV-дронов. Ребята грамотно отработали по бронетехнике противника. В результате точных попаданий дронов-камикадзе по БМП сдетонировал боекомплект, который эта техника перевозила", - сообщил "Шмель". Благодаря эффективным совместным действиям российских разведчиков и расчетов беспилотников большая часть бронетехники войск киевского режима уничтожается еще на подступах к линии боевого соприкосновения.

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2023

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вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, безопасность, россия