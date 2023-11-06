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ВС России уничтожили машину ВСУ с боеприпасами с помощью дронов - РИА Новости, 06.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
06:33 06.11.2023 (обновлено: 06:51 06.11.2023)
https://ria.ru/20231106/spetsoperatsiya-1907664004.html
ВС России уничтожили машину ВСУ с боеприпасами с помощью дронов
ВС России уничтожили машину ВСУ с боеприпасами с помощью дронов - РИА Новости, 06.11.2023
ВС России уничтожили машину ВСУ с боеприпасами с помощью дронов
Тандем, состоящий из расчета ударных FPV-дронов и разведывательного беспилотника, выследил и уничтожил украинскую боевую машину пехоты (БМП), перевозившую... РИА Новости, 06.11.2023
2023-11-06T06:33
2023-11-06T06:51
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
безопасность
россия
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ДОНЕЦК, 6 ноя - РИА Новости. Тандем, состоящий из расчета ударных FPV-дронов и разведывательного беспилотника, выследил и уничтожил украинскую боевую машину пехоты (БМП), перевозившую большое количество боеприпасов, рассказал РИА Новости командир разведывательного подразделения группировки войск "Юг" ВС РФ с позывным "Шмель". "Наша разведка при помощи беспилотников выследила украинскую БМП и передала сведения расчету ударных FPV-дронов. Ребята грамотно отработали по бронетехнике противника. В результате точных попаданий дронов-камикадзе по БМП сдетонировал боекомплект, который эта техника перевозила", - сообщил "Шмель". Благодаря эффективным совместным действиям российских разведчиков и расчетов беспилотников большая часть бронетехники войск киевского режима уничтожается еще на подступах к линии боевого соприкосновения.
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вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, безопасность, россия
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Россия
ВС России уничтожили машину ВСУ с боеприпасами с помощью дронов

Войска уничтожили машину ВСУ с боеприпасами с помощью дрона-камикадзе

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащий управляет FPV-дроном
Военнослужащий управляет FPV-дроном - РИА Новости, 1920, 06.11.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащий управляет FPV-дроном. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 6 ноя - РИА Новости. Тандем, состоящий из расчета ударных FPV-дронов и разведывательного беспилотника, выследил и уничтожил украинскую боевую машину пехоты (БМП), перевозившую большое количество боеприпасов, рассказал РИА Новости командир разведывательного подразделения группировки войск "Юг" ВС РФ с позывным "Шмель".
"Наша разведка при помощи беспилотников выследила украинскую БМП и передала сведения расчету ударных FPV-дронов. Ребята грамотно отработали по бронетехнике противника. В результате точных попаданий дронов-камикадзе по БМП сдетонировал боекомплект, который эта техника перевозила", - сообщил "Шмель".
Благодаря эффективным совместным действиям российских разведчиков и расчетов беспилотников большая часть бронетехники войск киевского режима уничтожается еще на подступах к линии боевого соприкосновения.
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныБезопасностьРоссия
 
 
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