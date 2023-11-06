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Балицкий рассказал, сколько танков Leopard недавно уничтожили в Запорожье - РИА Новости, 06.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
05:10 06.11.2023
https://ria.ru/20231106/spetsoperatsiya-1907661498.html
Балицкий рассказал, сколько танков Leopard недавно уничтожили в Запорожье
Балицкий рассказал, сколько танков Leopard недавно уничтожили в Запорожье - РИА Новости, 06.11.2023
Балицкий рассказал, сколько танков Leopard недавно уничтожили в Запорожье
Вооруженные силы РФ за последние 10 дней уничтожили на запорожском направлении до пяти немецких танков Leopard, сообщил журналистам глава региона Евгений... РИА Новости, 06.11.2023
2023-11-06T05:10
2023-11-06T05:10
специальная военная операция на украине
безопасность
запорожье
россия
евгений балицкий
вооруженные силы рф
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МЕЛИТОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости. Вооруженные силы РФ за последние 10 дней уничтожили на запорожском направлении до пяти немецких танков Leopard, сообщил журналистам глава региона Евгений Балицкий. "С гордостью могу сказать, что даже на нашем направлении за прошедшие 10 дней было уничтожено более пяти единиц танков Leopard. Практически все были уничтожены посредством "Ланцетов" и дронов-камикадзе. Это говорит о том, что наши бойцы все лучше и лучше применяют современные методы ведения боя, это говорит о том, что противник не находит сегодня реального, достаточного и достойного противодействия нашей тактике. Тактики, как сказал президент, маневренной обороны", - сказал Балицкий. По его словам, противнику от безысходности остается лишь обстреливать населенные пункты. "Это все, что они могут сегодня, потому что стойкостью нашего оружия, стойкостью наших бойцов, грамотной маневренной обороной наши вооруженные силы сдержали контрнаступление…", - подчеркнул губернатор.
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безопасность, запорожье, россия, евгений балицкий, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Запорожье, Россия, Евгений Балицкий, Вооруженные силы РФ
Балицкий рассказал, сколько танков Leopard недавно уничтожили в Запорожье

Балицкий: на Запорожском направлении уничтожили более пяти Leopard за 10 дней

© 114-й отдельная гвардейская мотострелковая бригадаУничтоженный танк Leopard
Уничтоженный танк Leopard
© 114-й отдельная гвардейская мотострелковая бригада
Уничтоженный танк Leopard. Архивное фото
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МЕЛИТОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости. Вооруженные силы РФ за последние 10 дней уничтожили на запорожском направлении до пяти немецких танков Leopard, сообщил журналистам глава региона Евгений Балицкий.
"С гордостью могу сказать, что даже на нашем направлении за прошедшие 10 дней было уничтожено более пяти единиц танков Leopard. Практически все были уничтожены посредством "Ланцетов" и дронов-камикадзе. Это говорит о том, что наши бойцы все лучше и лучше применяют современные методы ведения боя, это говорит о том, что противник не находит сегодня реального, достаточного и достойного противодействия нашей тактике. Тактики, как сказал президент, маневренной обороны", - сказал Балицкий.
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Вчера, 05:08
По его словам, противнику от безысходности остается лишь обстреливать населенные пункты. "Это все, что они могут сегодня, потому что стойкостью нашего оружия, стойкостью наших бойцов, грамотной маневренной обороной наши вооруженные силы сдержали контрнаступление…", - подчеркнул губернатор.
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьЗапорожьеРоссияЕвгений БалицкийВооруженные силы РФ
 
 
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