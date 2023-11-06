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Балицкий заявил, что контрнаступление ВСУ полностью остановлено - РИА Новости, 06.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:08 06.11.2023
https://ria.ru/20231106/spetsoperatsiya-1907661370.html
Балицкий заявил, что контрнаступление ВСУ полностью остановлено
Балицкий заявил, что контрнаступление ВСУ полностью остановлено - РИА Новости, 06.11.2023
Балицкий заявил, что контрнаступление ВСУ полностью остановлено
Украинское контрнаступление на запорожском направлении полностью остановлено, ВСУ "выдохлись", осталась лишь агония, заявил журналистам губернатор Запорожской... РИА Новости, 06.11.2023
2023-11-06T05:08
2023-11-06T05:08
специальная военная операция на украине
запорожская область
азовское море
евгений балицкий
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
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МЕЛИТОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости. Украинское контрнаступление на запорожском направлении полностью остановлено, ВСУ "выдохлись", осталась лишь агония, заявил журналистам губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. "Противник остановлен, и его контрнаступление, которое так распиарено, оно полностью остановлено. Бои, которые сегодня идут под Работино, частично на Щербаках и вправо на Времевском выступе – практически агония украинского режима, поскольку те силы, что были изначально, они на сегодня совершенно выдохлись. И противник сегодня если атакует, то атакует малыми силами, потому что роты некомплектные", - сказал Балицкий. По его словам, планы ВСУ пройти к Азовскому морю и перерезать сухопутный коридор в Крым провалились. Сейчас противник в большей степени атакует, не используя бронетехнику. "Потому что наши вооруженные силы очень успешно ее уничтожают. Как известно, заказчиками всего этого "мясного штурма" являются английские и американские, в общем, западные кураторы, которые умеют считать деньги. Жизней украинцев им совершенно не жалко, украинских солдат, а технику свою они жалеют. Поэтому сегодня мы все реже и реже видим на участках фронта технику", - рассказал губернатор.
https://ria.ru/20231106/balitskiy-1907661194.html
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запорожская область, азовское море, евгений балицкий, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Азовское море, Евгений Балицкий, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Балицкий заявил, что контрнаступление ВСУ полностью остановлено

Балицкий: контрнаступление ВСУ на Запорожском направлении полностью остановили

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкРабота расчета реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град" ЮВО ВС РФ на Запорожском направлении
Работа расчета реактивной системы залпового огня БМ-21 Град ЮВО ВС РФ на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 06.11.2023
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Работа расчета реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град" ЮВО ВС РФ на Запорожском направлении. Архивное фото
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МЕЛИТОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости. Украинское контрнаступление на запорожском направлении полностью остановлено, ВСУ "выдохлись", осталась лишь агония, заявил журналистам губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
«
"Противник остановлен, и его контрнаступление, которое так распиарено, оно полностью остановлено. Бои, которые сегодня идут под Работино, частично на Щербаках и вправо на Времевском выступе – практически агония украинского режима, поскольку те силы, что были изначально, они на сегодня совершенно выдохлись. И противник сегодня если атакует, то атакует малыми силами, потому что роты некомплектные", - сказал Балицкий.
По его словам, планы ВСУ пройти к Азовскому морю и перерезать сухопутный коридор в Крым провалились. Сейчас противник в большей степени атакует, не используя бронетехнику.
"Потому что наши вооруженные силы очень успешно ее уничтожают. Как известно, заказчиками всего этого "мясного штурма" являются английские и американские, в общем, западные кураторы, которые умеют считать деньги. Жизней украинцев им совершенно не жалко, украинских солдат, а технику свою они жалеют. Поэтому сегодня мы все реже и реже видим на участках фронта технику", - рассказал губернатор.
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Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьАзовское мореЕвгений БалицкийВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФБезопасность
 
 
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