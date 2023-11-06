https://ria.ru/20231106/spetsoperatsiya-1907661370.html

Балицкий заявил, что контрнаступление ВСУ полностью остановлено

Балицкий заявил, что контрнаступление ВСУ полностью остановлено - РИА Новости, 06.11.2023

Балицкий заявил, что контрнаступление ВСУ полностью остановлено

Украинское контрнаступление на запорожском направлении полностью остановлено, ВСУ "выдохлись", осталась лишь агония, заявил журналистам губернатор Запорожской... РИА Новости, 06.11.2023

2023-11-06T05:08

2023-11-06T05:08

2023-11-06T05:08

специальная военная операция на украине

запорожская область

азовское море

евгений балицкий

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

безопасность

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МЕЛИТОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости. Украинское контрнаступление на запорожском направлении полностью остановлено, ВСУ "выдохлись", осталась лишь агония, заявил журналистам губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. "Противник остановлен, и его контрнаступление, которое так распиарено, оно полностью остановлено. Бои, которые сегодня идут под Работино, частично на Щербаках и вправо на Времевском выступе – практически агония украинского режима, поскольку те силы, что были изначально, они на сегодня совершенно выдохлись. И противник сегодня если атакует, то атакует малыми силами, потому что роты некомплектные", - сказал Балицкий. По его словам, планы ВСУ пройти к Азовскому морю и перерезать сухопутный коридор в Крым провалились. Сейчас противник в большей степени атакует, не используя бронетехнику. "Потому что наши вооруженные силы очень успешно ее уничтожают. Как известно, заказчиками всего этого "мясного штурма" являются английские и американские, в общем, западные кураторы, которые умеют считать деньги. Жизней украинцев им совершенно не жалко, украинских солдат, а технику свою они жалеют. Поэтому сегодня мы все реже и реже видим на участках фронта технику", - рассказал губернатор.

https://ria.ru/20231106/balitskiy-1907661194.html

запорожская область

азовское море

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запорожская область, азовское море, евгений балицкий, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность