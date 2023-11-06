https://ria.ru/20231106/spetsoperatsiya-1907660840.html

Артиллерия поразила 40 районов сосредоточения живой силы и техники ВСУ

Артиллерия поразила 40 районов сосредоточения живой силы и техники ВСУ - РИА Новости, 06.11.2023

Артиллерия поразила 40 районов сосредоточения живой силы и техники ВСУ

Артиллеристы нанесли удары по районам сосредоточения ВСУ на Краснолиманском направлении, рассказал РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Центр"... РИА Новости, 06.11.2023

2023-11-06T05:02

2023-11-06T05:02

2023-11-06T09:00

специальная военная операция на украине

украина

кременная

луганская народная республика

безопасность

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вооруженные силы рф

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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Артиллеристы нанесли удары по районам сосредоточения ВСУ на Краснолиманском направлении, рассказал РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Центр" Александр Савчук."Российской артиллерией поражены пять опорных пунктов, а также свыше 40 районов сосредоточения живой силы и техники противника", — сказал он.По словам Савчука, в районе Серебрянского лесничества подразделения "Центра" при поддержке авиации и артиллерии нанесли поражение штурмовым группам 15-го полка национальной гвардии Украины. Кроме того, в районе Кременной на территории ЛНР средства противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник, добавил собеседник агентства.По информации Минобороны, за предыдущие сутки на Краснолиманском направлении уничтожены более 60 военнослужащих ВСУ, бронемашина и два автомобиля.

https://ria.ru/20231106/obstrely-1907651584.html

украина

кременная

луганская народная республика

россия

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украина, кременная, луганская народная республика, безопасность, россия, вооруженные силы рф