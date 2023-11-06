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Артиллерия поразила 40 районов сосредоточения живой силы и техники ВСУ - РИА Новости, 06.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
05:02 06.11.2023 (обновлено: 09:00 06.11.2023)
https://ria.ru/20231106/spetsoperatsiya-1907660840.html
Артиллерия поразила 40 районов сосредоточения живой силы и техники ВСУ
Артиллерия поразила 40 районов сосредоточения живой силы и техники ВСУ - РИА Новости, 06.11.2023
Артиллерия поразила 40 районов сосредоточения живой силы и техники ВСУ
Артиллеристы нанесли удары по районам сосредоточения ВСУ на Краснолиманском направлении, рассказал РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Центр"... РИА Новости, 06.11.2023
2023-11-06T05:02
2023-11-06T09:00
специальная военная операция на украине
украина
кременная
луганская народная республика
безопасность
россия
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Артиллеристы нанесли удары по районам сосредоточения ВСУ на Краснолиманском направлении, рассказал РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Центр" Александр Савчук.&quot;Российской артиллерией поражены пять опорных пунктов, а также свыше 40 районов сосредоточения живой силы и техники противника&quot;, — сказал он.По словам Савчука, в районе Серебрянского лесничества подразделения "Центра" при поддержке авиации и артиллерии нанесли поражение штурмовым группам 15-го полка национальной гвардии Украины. Кроме того, в районе Кременной на территории ЛНР средства противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник, добавил собеседник агентства.По информации Минобороны, за предыдущие сутки на Краснолиманском направлении уничтожены более 60 военнослужащих ВСУ, бронемашина и два автомобиля.
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украина, кременная, луганская народная республика, безопасность, россия, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Украина, Кременная, Луганская Народная Республика, Безопасность, Россия, Вооруженные силы РФ
Артиллерия поразила 40 районов сосредоточения живой силы и техники ВСУ

Артиллерия "Центра" поразила 40 районов сосредоточения живой силы и техники ВСУ

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкРоссийский артиллерист ведет огонь из гаубицы "Мста-Б"
Российский артиллерист ведет огонь из гаубицы Мста-Б - РИА Новости, 1920, 06.11.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Российский артиллерист ведет огонь из гаубицы "Мста-Б". Архивное фото
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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Артиллеристы нанесли удары по районам сосредоточения ВСУ на Краснолиманском направлении, рассказал РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Центр" Александр Савчук.
«

"Российской артиллерией поражены пять опорных пунктов, а также свыше 40 районов сосредоточения живой силы и техники противника", — сказал он.

По словам Савчука, в районе Серебрянского лесничества подразделения "Центра" при поддержке авиации и артиллерии нанесли поражение штурмовым группам 15-го полка национальной гвардии Украины.
Кроме того, в районе Кременной на территории ЛНР средства противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник, добавил собеседник агентства.
По информации Минобороны, за предыдущие сутки на Краснолиманском направлении уничтожены более 60 военнослужащих ВСУ, бронемашина и два автомобиля.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаКременнаяЛуганская Народная РеспубликаБезопасностьРоссияВооруженные силы РФ
 
 
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