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Богомолов рассказал, что хотел бы поставить спектакль для детей - РИА Новости, 06.11.2023
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19:29 06.11.2023
https://ria.ru/20231106/spektakl-1907762223.html
Богомолов рассказал, что хотел бы поставить спектакль для детей
Богомолов рассказал, что хотел бы поставить спектакль для детей - РИА Новости, 06.11.2023
Богомолов рассказал, что хотел бы поставить спектакль для детей
Режиссер Константин Богомолов сообщил, что хотел бы в будущем сделать какой-либо проект для детей, например, про персонажей серии детских книг про муми-троллей. РИА Новости, 06.11.2023
2023-11-06T19:29
2023-11-06T19:29
выставка-форум "россия"
константин богомолов
москва
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общество
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Режиссер Константин Богомолов сообщил, что хотел бы в будущем сделать какой-либо проект для детей, например, про персонажей серии детских книг про муми-троллей. "Да, я в какой-то момент хочу сделать спектакль для детей", - заявил Богомолов в ответ на вопрос о его творческих планах в детском направлении во время дискуссии на марафоне "Знание. Первые", которая проходит в рамках выставки-форма "Россия" на ВДНХ. Режиссер признался, что ему нравится, когда в Театр на Бронной, где он является художественным руководителем, на спектакли приходят дети. Он отметил, что детские театры и кино - это очень сложное дело, в которое нужно сильно эмоционально вкладываться. Богомолов рассказал, что когда-нибудь хотел бы сделать постановку для детей про муми-троллей — героев сказок писательницы Туве Янссон.
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константин богомолов, москва, выставка-форум "россия", общество
Выставка-форум "Россия", Константин Богомолов, Москва, Выставка-форум "Россия", Общество
Богомолов рассказал, что хотел бы поставить спектакль для детей

Богомолов рассказал, что хотел бы поставить спектакль для детей про муми-троллей

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРежиссер Константин Богомолов
Режиссер Константин Богомолов - РИА Новости, 1920, 06.11.2023
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Режиссер Константин Богомолов. Архивное фото
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Режиссер Константин Богомолов сообщил, что хотел бы в будущем сделать какой-либо проект для детей, например, про персонажей серии детских книг про муми-троллей.
«
"Да, я в какой-то момент хочу сделать спектакль для детей", - заявил Богомолов в ответ на вопрос о его творческих планах в детском направлении во время дискуссии на марафоне "Знание. Первые", которая проходит в рамках выставки-форма "Россия" на ВДНХ.
Режиссер признался, что ему нравится, когда в Театр на Бронной, где он является художественным руководителем, на спектакли приходят дети. Он отметил, что детские театры и кино - это очень сложное дело, в которое нужно сильно эмоционально вкладываться. Богомолов рассказал, что когда-нибудь хотел бы сделать постановку для детей про муми-троллей — героев сказок писательницы Туве Янссон.

Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ в Москве открылась 4 ноября. Выставка презентует главные достижения страны во всех отраслях. Ее участниками стали все 89 регионов страны, федеральные министерства и ведомства, корпорации и общественные организации. Работа экспозиции продлится до 12 апреля 2024 года.

Ирина Дубцова - РИА Новости, 1920, 06.11.2023
Ирина Дубцова выступит на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ
Вчера, 14:22
 
Выставка-форум "Россия"Константин БогомоловМоскваВыставка-форум "Россия"Общество
 
 
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