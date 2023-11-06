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"Нас не хватит". В США опасаются конфликта хуже, чем на Украине - РИА Новости, 06.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
02:37 06.11.2023 (обновлено: 02:41 06.11.2023)
https://ria.ru/20231106/soyuzy-1907658031.html
"Нас не хватит". В США опасаются конфликта хуже, чем на Украине
"Нас не хватит". В США опасаются конфликта хуже, чем на Украине - РИА Новости, 06.11.2023
"Нас не хватит". В США опасаются конфликта хуже, чем на Украине
Затраты США на поддержку Украины показали, что Вашингтону не хватит сил на помощь всем своим союзникам, заявил старший сотрудник американского аналитического... РИА Новости, 06.11.2023
2023-11-06T02:37
2023-11-06T02:41
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
нато
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Затраты США на поддержку Украины показали, что Вашингтону не хватит сил на помощь всем своим союзникам, заявил старший сотрудник американского аналитического центра "Независимый институт" Айван Иланд в статье для журнала National Interest.&quot;Огромные потери и замена вооружений и расход дорогих боеприпасов на один только конфликт на Украине должны заставить американцев задуматься, &lt;...&gt;, не переоценили ли себя США, формально и неформально обещая защищать все расширяющуюся кучу стран по всему миру&quot;, — написал эксперт.Иланд призвал обратить внимание на колоссальные размеры государственного долга США. Он отметил, что поддержка Киева и Тель-Авива лишь способствует его дальнейшему росту.Аналитик так же обратил внимание, что доля США в мировом ВВП снизилась с 50 процентов после Второй мировой войны до 15 процентов в наши дни. При этом Америка несет 40 процентов всех оборонных расходов в мире, заметил эксперт. Он считает, что США "взяли на себя слишком много"."В будущем, если двое наших официальных союзников одновременно попадут под атаку, &lt;...&gt;, это сгенерирует такой отток налогов (из США. — Прим. ред.), что расходы на Украине померкнут в сравнении", — предупредил Иланд.В последнее время западные СМИ все чаще пишут о том, что Запад начал уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Зеленского ослабевает. Так, газета New York Times обращала внимание на то, что Украина испытывает нехватку не только внимания СМИ, но и боеприпасов. И хотя президент Джо Байден обещал поддерживать как Киев, так и Тель-Авив, Израилю в конечном итоге может понадобиться вооружение, которое сейчас заканчивается у Украины.В пятницу контролируемая республиканцами палата представителей США одобрила отдельный законопроект о выделении помощи Тель-Авиву объемом примерно в 14,3 миллиарда долларов, в котором отсутствует упоминание Украины.
https://ria.ru/20231106/mir-1907655532.html
https://ria.ru/20231103/ukraina-1907328042.html
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в мире, украина, сша, нато, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, НАТО, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
"Нас не хватит". В США опасаются конфликта хуже, чем на Украине

NI: конфликт на Украине показал, что США не смогут помочь всем своим союзникам

© Фото : Spc. Christian DuplessieАмериканский танк M1A2 Abrams
Американский танк M1A2 Abrams - РИА Новости, 1920, 06.11.2023
© Фото : Spc. Christian Duplessie
Американский танк M1A2 Abrams. Архивное фото
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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Затраты США на поддержку Украины показали, что Вашингтону не хватит сил на помощь всем своим союзникам, заявил старший сотрудник американского аналитического центра "Независимый институт" Айван Иланд в статье для журнала National Interest.
«

"Огромные потери и замена вооружений и расход дорогих боеприпасов на один только конфликт на Украине должны заставить американцев задуматься, <...>, не переоценили ли себя США, формально и неформально обещая защищать все расширяющуюся кучу стран по всему миру", — написал эксперт.

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Иланд призвал обратить внимание на колоссальные размеры государственного долга США. Он отметил, что поддержка Киева и Тель-Авива лишь способствует его дальнейшему росту.
Аналитик так же обратил внимание, что доля США в мировом ВВП снизилась с 50 процентов после Второй мировой войны до 15 процентов в наши дни. При этом Америка несет 40 процентов всех оборонных расходов в мире, заметил эксперт. Он считает, что США "взяли на себя слишком много".
"В будущем, если двое наших официальных союзников одновременно попадут под атаку, <...>, это сгенерирует такой отток налогов (из США. — Прим. ред.), что расходы на Украине померкнут в сравнении", — предупредил Иланд.
В последнее время западные СМИ все чаще пишут о том, что Запад начал уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Зеленского ослабевает. Так, газета New York Times обращала внимание на то, что Украина испытывает нехватку не только внимания СМИ, но и боеприпасов. И хотя президент Джо Байден обещал поддерживать как Киев, так и Тель-Авив, Израилю в конечном итоге может понадобиться вооружение, которое сейчас заканчивается у Украины.
В пятницу контролируемая республиканцами палата представителей США одобрила отдельный законопроект о выделении помощи Тель-Авиву объемом примерно в 14,3 миллиарда долларов, в котором отсутствует упоминание Украины.
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