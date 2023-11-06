"Нас не хватит". В США опасаются конфликта хуже, чем на Украине
NI: конфликт на Украине показал, что США не смогут помочь всем своим союзникам
Американский танк M1A2 Abrams. Архивное фото
МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Затраты США на поддержку Украины показали, что Вашингтону не хватит сил на помощь всем своим союзникам, заявил старший сотрудник американского аналитического центра "Независимый институт" Айван Иланд в статье для журнала National Interest.
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"Огромные потери и замена вооружений и расход дорогих боеприпасов на один только конфликт на Украине должны заставить американцев задуматься, <...>, не переоценили ли себя США, формально и неформально обещая защищать все расширяющуюся кучу стран по всему миру", — написал эксперт.
Иланд призвал обратить внимание на колоссальные размеры государственного долга США. Он отметил, что поддержка Киева и Тель-Авива лишь способствует его дальнейшему росту.
Аналитик так же обратил внимание, что доля США в мировом ВВП снизилась с 50 процентов после Второй мировой войны до 15 процентов в наши дни. При этом Америка несет 40 процентов всех оборонных расходов в мире, заметил эксперт. Он считает, что США "взяли на себя слишком много".
"В будущем, если двое наших официальных союзников одновременно попадут под атаку, <...>, это сгенерирует такой отток налогов (из США. — Прим. ред.), что расходы на Украине померкнут в сравнении", — предупредил Иланд.
В последнее время западные СМИ все чаще пишут о том, что Запад начал уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Зеленского ослабевает. Так, газета New York Times обращала внимание на то, что Украина испытывает нехватку не только внимания СМИ, но и боеприпасов. И хотя президент Джо Байден обещал поддерживать как Киев, так и Тель-Авив, Израилю в конечном итоге может понадобиться вооружение, которое сейчас заканчивается у Украины.
В пятницу контролируемая республиканцами палата представителей США одобрила отдельный законопроект о выделении помощи Тель-Авиву объемом примерно в 14,3 миллиарда долларов, в котором отсутствует упоминание Украины.