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В Малом театре сообщили о госпитализации Юрия Соломина

В Малом театре сообщили о госпитализации Юрия Соломина - РИА Новости, 06.11.2023

В Малом театре сообщили о госпитализации Юрия Соломина

Народного артиста СССР, художественного руководителя Малого театра Юрия Соломина госпитализировали, сообщила РИА Новости директор театра Тамара Михайлова. РИА Новости, 06.11.2023

2023-11-06T14:00

2023-11-06T14:00

2023-11-06T17:32

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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Народного артиста СССР, художественного руководителя Малого театра Юрия Соломина госпитализировали, сообщила РИА Новости директор театра Тамара Михайлова."Да, действительно, Юрий Мефодьевич госпитализирован. Но пока мы не знаем, что с ним", — сказала собеседница агентства. Юрий Соломин родился 18 июня 1935 года в Чите. С 1961 года преподает в Высшем театральном училище имени Щепкина, профессор кафедры актерского мастерства. С 1988 года — художественный руководитель Малого театра. Сыграл почти в 60 фильмах и сериалах. Наиболее известен по таким кинокартинам, как "Обыкновенное чудо", "ТАСС уполномочен заявить", "Блокада", "Хождение по мукам" и другим.

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

юрий соломин, малый театр, москва, новости культуры, театр