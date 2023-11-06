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В Малом театре сообщили о госпитализации Юрия Соломина
В Малом театре сообщили о госпитализации Юрия Соломина - РИА Новости, 06.11.2023
В Малом театре сообщили о госпитализации Юрия Соломина
Народного артиста СССР, художественного руководителя Малого театра Юрия Соломина госпитализировали, сообщила РИА Новости директор театра Тамара Михайлова. РИА Новости, 06.11.2023
2023-11-06T14:00
2023-11-06T14:00
2023-11-06T17:32
культура
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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Народного артиста СССР, художественного руководителя Малого театра Юрия Соломина госпитализировали, сообщила РИА Новости директор театра Тамара Михайлова."Да, действительно, Юрий Мефодьевич госпитализирован. Но пока мы не знаем, что с ним", — сказала собеседница агентства. Юрий Соломин родился 18 июня 1935 года в Чите. С 1961 года преподает в Высшем театральном училище имени Щепкина, профессор кафедры актерского мастерства. С 1988 года — художественный руководитель Малого театра. Сыграл почти в 60 фильмах и сериалах. Наиболее известен по таким кинокартинам, как "Обыкновенное чудо", "ТАСС уполномочен заявить", "Блокада", "Хождение по мукам" и другим.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
юрий соломин, малый театр, москва, новости культуры, театр
Культура, Юрий Соломин, Малый театр, Москва, Новости культуры, Театр
В Малом театре сообщили о госпитализации Юрия Соломина
В Москве госпитализировали народного артиста СССР Юрия Соломина
МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Народного артиста СССР, художественного руководителя Малого театра Юрия Соломина госпитализировали, сообщила РИА Новости директор театра Тамара Михайлова.
"Да, действительно, Юрий Мефодьевич госпитализирован. Но пока мы не знаем, что с ним", — сказала собеседница агентства.
Юрий Соломин родился 18 июня 1935 года в Чите. С 1961 года преподает в Высшем театральном училище имени Щепкина, профессор кафедры актерского мастерства. С 1988 года — художественный руководитель Малого театра. Сыграл почти в 60 фильмах и сериалах. Наиболее известен по таким кинокартинам, как "Обыкновенное чудо", "ТАСС уполномочен заявить", "Блокада", "Хождение по мукам" и другим.