https://ria.ru/20231106/sochi-1907685692.html

Жителей и гостей Сочи предупредили о ливнях с грозами

Жителей и гостей Сочи предупредили о ливнях с грозами - РИА Новости, 06.11.2023

Жителей и гостей Сочи предупредили о ливнях с грозами

Ливни и грозы пройдут в Сочи со второй половины дня и до вечера понедельника, городские службы переведены на усиленный режим работы, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 06.11.2023

2023-11-06T10:54

2023-11-06T10:54

2023-11-06T11:32

сочи

общество

погода

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СОЧИ, 6 ноя – РИА Новости. Ливни и грозы пройдут в Сочи со второй половины дня и до вечера понедельника, городские службы переведены на усиленный режим работы, сообщили в пресс-службе администрации города. "По сообщению синоптиков, сегодня, 6 ноября, во второй половине дня и вечером в Сочи в отдельных районах ожидается сильный дождь, гроза. Все службы работают в усиленном режиме. Ситуацию контролирует городской оперативный штаб", - говорится в сообщении. Жителям курорта и туристам не рекомендуют отдыхать у воды во время непогоды, также необходимо соблюдать простые правила собственной безопасности.

https://ria.ru/20231106/burya-1907685197.html

сочи

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

сочи, общество, погода