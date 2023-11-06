https://ria.ru/20231106/sochi-1907685692.html
Жителей и гостей Сочи предупредили о ливнях с грозами
Жителей и гостей Сочи предупредили о ливнях с грозами - РИА Новости, 06.11.2023
Жителей и гостей Сочи предупредили о ливнях с грозами
Ливни и грозы пройдут в Сочи со второй половины дня и до вечера понедельника, городские службы переведены на усиленный режим работы, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 06.11.2023
2023-11-06T10:54
2023-11-06T10:54
2023-11-06T11:32
сочи
общество
погода
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СОЧИ, 6 ноя – РИА Новости. Ливни и грозы пройдут в Сочи со второй половины дня и до вечера понедельника, городские службы переведены на усиленный режим работы, сообщили в пресс-службе администрации города. "По сообщению синоптиков, сегодня, 6 ноября, во второй половине дня и вечером в Сочи в отдельных районах ожидается сильный дождь, гроза. Все службы работают в усиленном режиме. Ситуацию контролирует городской оперативный штаб", - говорится в сообщении. Жителям курорта и туристам не рекомендуют отдыхать у воды во время непогоды, также необходимо соблюдать простые правила собственной безопасности.
https://ria.ru/20231106/burya-1907685197.html
сочи
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сочи, общество, погода
Жителей и гостей Сочи предупредили о ливнях с грозами
Власти Сочи предупредили жителей города и туристов о сильных дождях и грозах