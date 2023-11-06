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Жителей и гостей Сочи предупредили о ливнях с грозами - РИА Новости, 06.11.2023
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10:54 06.11.2023 (обновлено: 11:32 06.11.2023)
https://ria.ru/20231106/sochi-1907685692.html
Жителей и гостей Сочи предупредили о ливнях с грозами
Жителей и гостей Сочи предупредили о ливнях с грозами - РИА Новости, 06.11.2023
Жителей и гостей Сочи предупредили о ливнях с грозами
Ливни и грозы пройдут в Сочи со второй половины дня и до вечера понедельника, городские службы переведены на усиленный режим работы, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 06.11.2023
2023-11-06T10:54
2023-11-06T11:32
сочи
общество
погода
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СОЧИ, 6 ноя – РИА Новости. Ливни и грозы пройдут в Сочи со второй половины дня и до вечера понедельника, городские службы переведены на усиленный режим работы, сообщили в пресс-службе администрации города. "По сообщению синоптиков, сегодня, 6 ноября, во второй половине дня и вечером в Сочи в отдельных районах ожидается сильный дождь, гроза. Все службы работают в усиленном режиме. Ситуацию контролирует городской оперативный штаб", - говорится в сообщении. Жителям курорта и туристам не рекомендуют отдыхать у воды во время непогоды, также необходимо соблюдать простые правила собственной безопасности.
https://ria.ru/20231106/burya-1907685197.html
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сочи, общество, погода
Сочи, Общество, Погода
Жителей и гостей Сочи предупредили о ливнях с грозами

Власти Сочи предупредили жителей города и туристов о сильных дождях и грозах

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкЛюди в дождевиках на набережной в Сочи
Люди в дождевиках на набережной в Сочи - РИА Новости, 1920, 06.11.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Люди в дождевиках на набережной в Сочи. Архивное фото
Читать ria.ru в
СОЧИ, 6 ноя – РИА Новости. Ливни и грозы пройдут в Сочи со второй половины дня и до вечера понедельника, городские службы переведены на усиленный режим работы, сообщили в пресс-службе администрации города.
«
"По сообщению синоптиков, сегодня, 6 ноября, во второй половине дня и вечером в Сочи в отдельных районах ожидается сильный дождь, гроза. Все службы работают в усиленном режиме. Ситуацию контролирует городской оперативный штаб", - говорится в сообщении.
Жителям курорта и туристам не рекомендуют отдыхать у воды во время непогоды, также необходимо соблюдать простые правила собственной безопасности.
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