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СМИ сообщили об обстреле базы США на северо-востоке Сирии - РИА Новости, 06.11.2023
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16:36 06.11.2023
https://ria.ru/20231106/smi-1907735386.html
СМИ сообщили об обстреле базы США на северо-востоке Сирии
СМИ сообщили об обстреле базы США на северо-востоке Сирии - РИА Новости, 06.11.2023
СМИ сообщили об обстреле базы США на северо-востоке Сирии
База США в провинции Эль-Хасеке на северо-востоке Сирии подверглась обстрелу, сообщил телеканал Al Mayadeen со ссылкой на источники. РИА Новости, 06.11.2023
2023-11-06T16:36
2023-11-06T16:36
в мире
сирия
сша
ирак
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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КАИР, 6 ноя - РИА Новости. База США в провинции Эль-Хасеке на северо-востоке Сирии подверглась обстрелу, сообщил телеканал Al Mayadeen со ссылкой на источники. "Американские военные на базе Телль-Бейдар в провинции Эль-Хасеке в Сирии подверглись обстрелу", - заявили источники телеканала. Ранее иракское агентство Shafaq передавало, что в понедельник утром шиитские группировки в Ираке предприняли попытки атаковать с помощью беспилотников американские военные базы "Айн аль-Асад" на западе Ирака и "Эт-Танф" на сирийско-иракско-иорданской границе. Военные США имеют 24 военных базы и четыре пункта на территории Сирии. Американские базы в Сирии неоднократно подвергаются атакам с использованием беспилотников и ракет. Вооруженные силы США незаконно контролируют территории на востоке и северо-востоке Сирии в провинциях Дейр-эз-Зор, Эль-Хасеке и Ракка, где находятся крупнейшие месторождения нефти и газа Сирии. Официальный Дамаск неоднократно называл присутствие американских военных на своей территории оккупацией и государственным пиратством с целью неприкрытой кражи нефти.
https://ria.ru/20231105/siriya-1907642045.html
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РИА Новости
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в мире, сирия, сша, ирак, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Сирия, США, Ирак, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
СМИ сообщили об обстреле базы США на северо-востоке Сирии

Al Mayadeen: база США в сирийской провинции Эль-Хасеке подверглась обстрелу

© Фото : U.S. Army / Staff Sgt. William HowardАмериканские военные в Сирии
Американские военные в Сирии - РИА Новости, 1920, 06.11.2023
© Фото : U.S. Army / Staff Sgt. William Howard
Американские военные в Сирии. Архивное фото
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КАИР, 6 ноя - РИА Новости. База США в провинции Эль-Хасеке на северо-востоке Сирии подверглась обстрелу, сообщил телеканал Al Mayadeen со ссылкой на источники.
«
"Американские военные на базе Телль-Бейдар в провинции Эль-Хасеке в Сирии подверглись обстрелу", - заявили источники телеканала.
Ранее иракское агентство Shafaq передавало, что в понедельник утром шиитские группировки в Ираке предприняли попытки атаковать с помощью беспилотников американские военные базы "Айн аль-Асад" на западе Ирака и "Эт-Танф" на сирийско-иракско-иорданской границе.
Военные США имеют 24 военных базы и четыре пункта на территории Сирии. Американские базы в Сирии неоднократно подвергаются атакам с использованием беспилотников и ракет.
Вооруженные силы США незаконно контролируют территории на востоке и северо-востоке Сирии в провинциях Дейр-эз-Зор, Эль-Хасеке и Ракка, где находятся крупнейшие месторождения нефти и газа Сирии. Официальный Дамаск неоднократно называл присутствие американских военных на своей территории оккупацией и государственным пиратством с целью неприкрытой кражи нефти.
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В миреСирияСШАИракОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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