https://ria.ru/20231106/smi-1907735386.html

СМИ сообщили об обстреле базы США на северо-востоке Сирии

СМИ сообщили об обстреле базы США на северо-востоке Сирии - РИА Новости, 06.11.2023

СМИ сообщили об обстреле базы США на северо-востоке Сирии

База США в провинции Эль-Хасеке на северо-востоке Сирии подверглась обстрелу, сообщил телеканал Al Mayadeen со ссылкой на источники. РИА Новости, 06.11.2023

2023-11-06T16:36

2023-11-06T16:36

2023-11-06T16:36

в мире

сирия

сша

ирак

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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КАИР, 6 ноя - РИА Новости. База США в провинции Эль-Хасеке на северо-востоке Сирии подверглась обстрелу, сообщил телеканал Al Mayadeen со ссылкой на источники. "Американские военные на базе Телль-Бейдар в провинции Эль-Хасеке в Сирии подверглись обстрелу", - заявили источники телеканала. Ранее иракское агентство Shafaq передавало, что в понедельник утром шиитские группировки в Ираке предприняли попытки атаковать с помощью беспилотников американские военные базы "Айн аль-Асад" на западе Ирака и "Эт-Танф" на сирийско-иракско-иорданской границе. Военные США имеют 24 военных базы и четыре пункта на территории Сирии. Американские базы в Сирии неоднократно подвергаются атакам с использованием беспилотников и ракет. Вооруженные силы США незаконно контролируют территории на востоке и северо-востоке Сирии в провинциях Дейр-эз-Зор, Эль-Хасеке и Ракка, где находятся крупнейшие месторождения нефти и газа Сирии. Официальный Дамаск неоднократно называл присутствие американских военных на своей территории оккупацией и государственным пиратством с целью неприкрытой кражи нефти.

https://ria.ru/20231105/siriya-1907642045.html

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в мире, сирия, сша, ирак, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году