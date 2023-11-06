https://ria.ru/20231106/smi-1907683887.html

В Турции выпустили мышей в McDonalds в знак протеста против Израиля

В Турции выпустили мышей в McDonalds в знак протеста против Израиля - РИА Новости, 06.11.2023

В Турции выпустили мышей в McDonalds в знак протеста против Израиля

Неизвестный принес коробку мышей в отделение ресторана быстрого питания McDonald's в Стамбуле в знак протеста против действий Израиля в секторе Газа, сообщают... РИА Новости, 06.11.2023

2023-11-06T10:40

2023-11-06T10:40

2023-11-06T10:40

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СТАМБУЛ, 6 ноя – РИА Новости. Неизвестный принес коробку мышей в отделение ресторана быстрого питания McDonald's в Стамбуле в знак протеста против действий Израиля в секторе Газа, сообщают местные СМИ. На опубликованном газетой Cumhuriyet видеозаписи видно, как мужчина приносит коробку с мышами в заполненный клиентами ресторан и освобождает их с криком: "Ешьте не мясо мусульман, а этих мышей". От посетителей уличной веранды ресторана особой реакции на видео не видно. По данным газеты, речь идет о ресторане в районе Мертер на западе города. Последствия инцидента для злоумышленника неизвестны на данный момент. При этом ранее McDonald's Türkiye опубликовала заявление, в котором опровергла свою связь с израильской сетью ресторанов, отметив, что направила жителям Газы гуманитарную помощь на 1 миллион долларов. Протесты против McDonald's и кофеен Starbucks идут в Турции уже несколько недель, но пока они не привели к закрытию каких-либо точек. В частности, активисты правящей Партии справедливости и развития Турции устраивали акции в Starbucks, занимая все места на верандах на полчаса в знак протеста, в октябре были разбиты окна отделения McDonald's у израильского консульства в Стамбуле. На тротуарах можно увидеть наклейки с требованиями бойкотировать деятельность этих сетей. В понедельник вечером сторонник Палестины выпустил в ресторане быстрого питания McDonald's в английском Бирмингеме десятки мышей, покрашенных в цвета палестинского флага. Такая акция протеста прошла в связи с решением сети предоставить израильским военным тысячи бесплатных обедов. На следующий день похожая акция прошла ещё в двух ресторанах McDonald's в Бирмингеме, однако пока не ясно, связаны ли эти инциденты. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 9,7 тысячи человек, пострадали более 24,8 тысячи. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231106/arest-1907675450.html

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в мире, израиль, турция, россия, владимир путин, mcdonald's corporation, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году