https://ria.ru/20231106/sk-1907677478.html

В Приморском крае возбудили дело из-за гибели рабочего при взрыве

В Приморском крае возбудили дело из-за гибели рабочего при взрыве - РИА Новости, 06.11.2023

В Приморском крае возбудили дело из-за гибели рабочего при взрыве

Следователи возбудили уголовное дело после гибели иностранного гражданина в результате взрыва неустановленного предмета во время работ по найму в пригороде... РИА Новости, 06.11.2023

2023-11-06T10:00

2023-11-06T10:00

2023-11-06T10:55

происшествия

приморский край

владивосток

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общество

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ВЛАДИВОСТОК, 6 ноя – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после гибели иностранного гражданина в результате взрыва неустановленного предмета во время работ по найму в пригороде Владивостока, сообщает СУСК РФ по Приморскому краю в Telegram. Ранее сообщалось, что днем 3 ноября два иностранных гражданина, которые работали по найму на придомовой территории частного дома на улице Верещагина во Владивостоке, допустили неосторожное обращение с неустановленным предметом, "спровоцировав физико-химический процесс с ударной волной и распространением осколочных фрагментов". Один иностранец погиб на месте, второй госпитализирован. "Следственными органами... возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности по... ч. 1 ст. 109 УК РФ", - говорится в сообщении. Уточняется, что от телесных повреждений скончался 44-летний мужчина, о состоянии госпитализированного иностранного рабочего не сообщается, с места происшествия изъяты предметы, "имеющие значение для расследования уголовного дела".

https://ria.ru/20231103/priamure-1907089218.html

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происшествия, приморский край, владивосток, россия, общество