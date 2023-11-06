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Жители Турции запечатлели на камеры северное сияние - РИА Новости, 06.11.2023
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10:05 06.11.2023 (обновлено: 10:51 06.11.2023)
https://ria.ru/20231106/siyanie-1907678243.html
Жители Турции запечатлели на камеры северное сияние
Жители Турции запечатлели на камеры северное сияние - РИА Новости, 06.11.2023
Жители Турции запечатлели на камеры северное сияние
Уникальное природное явление – северное сияние было замечено в Турции, завораживающее зрелище было запечатлено на камеры, пишет газета Akşam. РИА Новости, 06.11.2023
2023-11-06T10:05
2023-11-06T10:51
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АНКАРА, 6 ноя – РИА Новости. Уникальное природное явление – северное сияние было замечено в Турции, завораживающее зрелище было запечатлено на камеры, пишет газета Akşam. "Северное сияние, наблюдавшееся во многих странах Европы из-за сильной солнечной бури, обрушившейся на Землю, впервые было замечено и в турецком городе Ван, а также в провинции Унье города Орду. Северное сияние, которое очень редко можно увидеть на Земле, озарило небо красным и зеленым светом", - пишет издание. Северное сияние - природное явление оптического характера, при котором светится верхний слой атмосферы из-за взаимодействия магнитосферы планеты с заряженными частицами солнечного света.
https://ria.ru/20231106/burya-1907665044.html
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в мире, общество, турция, земля, европа
В мире, Общество, Турция, Земля, Европа
Жители Турции запечатлели на камеры северное сияние

Akşam: северное сияние из-за сильной солнечной бури было замечено в Турции

© Turkey's Meteorological Forum/Irfan UstunСеверное сияние в Турции. 6 ноября 2023
Северное сияние в Турции. 6 ноября 2023
© Turkey's Meteorological Forum/Irfan Ustun
Северное сияние в Турции. 6 ноября 2023
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АНКАРА, 6 ноя – РИА Новости. Уникальное природное явление – северное сияние было замечено в Турции, завораживающее зрелище было запечатлено на камеры, пишет газета Akşam.
«
"Северное сияние, наблюдавшееся во многих странах Европы из-за сильной солнечной бури, обрушившейся на Землю, впервые было замечено и в турецком городе Ван, а также в провинции Унье города Орду. Северное сияние, которое очень редко можно увидеть на Земле, озарило небо красным и зеленым светом", - пишет издание.
Северное сияние - природное явление оптического характера, при котором светится верхний слой атмосферы из-за взаимодействия магнитосферы планеты с заряженными частицами солнечного света.
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