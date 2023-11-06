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"Прошли проверку". В США испугались сигнала России о ядерном оружии - РИА Новости, 06.11.2023
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23:29 06.11.2023 (обновлено: 23:41 06.11.2023)
https://ria.ru/20231106/signal-1907790497.html
"Прошли проверку". В США испугались сигнала России о ядерном оружии
"Прошли проверку". В США испугались сигнала России о ядерном оружии - РИА Новости, 06.11.2023
"Прошли проверку". В США испугались сигнала России о ядерном оружии
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев послал сигнал США об опасности применения ядерного оружия, заявил бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в... РИА Новости, 06.11.2023
2023-11-06T23:29
2023-11-06T23:41
россия
украина
москва
рэй макговерн
николай патрушев
владимир путин
центральное разведывательное управление (цру)
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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев послал сигнал США об опасности применения ядерного оружия, заявил бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.В минувшую субботу во время выступления в рамках лектория общества "Знание" на форуме-выставке "Россия" Патрушев заявил, что впервые за всю историю существования ракетно-ядерного оружия Москва опередила конкурентов в этой сфере."Прав ли он? Да. Есть ли у русских такое оружие, которого нет у нас? Да, у них есть гиперзвуковые ракеты. Этим он говорит: &lt;…&gt; даже не пытайтесь прибегнуть к ядерному оружию, чтобы попытаться спасти Украину", — пояснил Макговерн.По его мнению, поражение Украины неизбежно, и США не смогут изменить ситуацию, если не решатся на применение стратегического ядерного оружия. Таким образом, Россия посылает сигналы, чтобы предостеречь Вашингтон от опасных действий, полагает эксперт."У русских &lt;…&gt; есть преимущество благодаря ракетам "Кинжал", которые очень точны, и они уже показали себя и прошли проверку на Украине", — резюмировал он.В октябре на заседании клуба "Валдай" президент Владимир Путин напомнил, что в военной доктрине России есть две причины возможного применения ядерного оружия: удар по территории страны и угроза существованию государства.
https://ria.ru/20231031/skandinaviya-1906489726.html
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россия, украина, москва, рэй макговерн, николай патрушев, владимир путин, центральное разведывательное управление (цру)
Россия, Украина, Москва, Рэй Макговерн, Николай Патрушев, Владимир Путин, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
"Прошли проверку". В США испугались сигнала России о ядерном оружии

Макговерн назвал слова Патрушева о ракетно-ядерном оружии России сигналом США

© Минобороны РоссииЗапуск межконтинентальной баллистической ракеты
Запуск межконтинентальной баллистической ракеты
© Минобороны России
Запуск межконтинентальной баллистической ракеты . Архивное фото
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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев послал сигнал США об опасности применения ядерного оружия, заявил бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
В минувшую субботу во время выступления в рамках лектория общества "Знание" на форуме-выставке "Россия" Патрушев заявил, что впервые за всю историю существования ракетно-ядерного оружия Москва опередила конкурентов в этой сфере.
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"Прав ли он? Да. Есть ли у русских такое оружие, которого нет у нас? Да, у них есть гиперзвуковые ракеты. Этим он говорит: <…> даже не пытайтесь прибегнуть к ядерному оружию, чтобы попытаться спасти Украину", — пояснил Макговерн.
По его мнению, поражение Украины неизбежно, и США не смогут изменить ситуацию, если не решатся на применение стратегического ядерного оружия. Таким образом, Россия посылает сигналы, чтобы предостеречь Вашингтон от опасных действий, полагает эксперт.
"У русских <…> есть преимущество благодаря ракетам "Кинжал", которые очень точны, и они уже показали себя и прошли проверку на Украине", — резюмировал он.
В октябре на заседании клуба "Валдай" президент Владимир Путин напомнил, что в военной доктрине России есть две причины возможного применения ядерного оружия: удар по территории страны и угроза существованию государства.
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РоссияУкраинаМоскваРэй МакговернНиколай ПатрушевВладимир ПутинЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)
 
 
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