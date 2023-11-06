https://ria.ru/20231106/shkoly-1907664502.html

В Запорожье заявили о проблеме с сертификацией школ

В Запорожье заявили о проблеме с сертификацией школ - РИА Новости, 06.11.2023

В Запорожье заявили о проблеме с сертификацией школ

В Запорожской области есть проблема с сертификацией школ по российским стандартам в части обеспечения безопасности, этот вопрос находится на контроле властей,... РИА Новости, 06.11.2023

2023-11-06T06:49

2023-11-06T06:49

2023-11-06T06:49

запорожская область

запорожье

россия

евгений балицкий

общество

образование - общество

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МЕЛИТОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости. В Запорожской области есть проблема с сертификацией школ по российским стандартам в части обеспечения безопасности, этот вопрос находится на контроле властей, сообщил глава региона Евгений Балицкий. По его словам, при украинском режиме в школах никакой работы не проводилось и сейчас требуются многомиллионные вложения в каждое учебное заведение. "…Ну, может быть, (есть) проблема по сертификации школ в плане безопасности по российским стандартам. Пожалуй, этот вопрос я бы мог поставить как тот, который требует серьезной проработки. Но сейчас для одной школы, чтобы сделать ее полноценно по всем требованиям Российской Федерации, начиная от забора, камер, "тревожных кнопок", пожарного обеспечения, то есть всего того, что не делалось при Украине никогда, нужно порядка 100 миллионов рублей только на одну школу. Таких денег у нас нет, учитывая, что сделать нужно 172 школы и детские сады. Но этот вопрос на контроле", - рассказал Балицкий журналистам на пресс-конференции. Он также рассказал, что в Запорожской области остаются некоторые проблемы с кадрами, в том числе не хватает врачей и учителей, вопрос будет решаться как с поддержкой федерального центра, так и силами региона.

https://ria.ru/20231106/pereselenie-1907664381.html

https://ria.ru/20231106/doroga-1907661796.html

запорожская область

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россия

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запорожская область, запорожье, россия, евгений балицкий, общество, образование - общество