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В Забайкалье работник погиб после падения с высоты во время ремонта в шахте
В Забайкалье работник погиб после падения с высоты во время ремонта в шахте - РИА Новости, 06.11.2023
В Забайкалье работник погиб после падения с высоты во время ремонта в шахте
Работник горнопромышленного предприятия сорвался и погиб после падения с высоты 16-18 метров во время ремонта в стволе шахты в селе Бутунтай... РИА Новости, 06.11.2023
2023-11-06T17:27
2023-11-06T17:27
2023-11-06T17:27
происшествия
россия
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ЧИТА, 6 ноя - РИА Новости. Работник горнопромышленного предприятия сорвался и погиб после падения с высоты 16-18 метров во время ремонта в стволе шахты в селе Бутунтай Александро-Заводского района Забайкалья, сообщили в пресс-службе регионального СУСК. "По предварительным данным, сегодня около 14.00 (8.00 мск) 35-летний работник горнопромышленного предприятия при выполнении ремонтных работ в одном из стволов шахты, из-за отсутствия страховочного троса сорвался и упал с высоты 16-18 метров. От полученных травм работник через непродолжительное время скончался", - говорится в сообщении. Следователи начали доследственную проверку по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 143 УК РФ — нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека. Уточняется, что осмотрено место происшествия, назначено проведение судебной медицинской экспертизы. Кроме того, опрошено руководство предприятия, изъяты и изучаются документы.
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происшествия, россия
В Забайкалье работник погиб после падения с высоты во время ремонта в шахте
СК: в Забайкалье работник погиб после падения с высоты во время ремонта в шахте
ЧИТА, 6 ноя - РИА Новости.
Работник горнопромышленного предприятия сорвался и погиб после падения с высоты 16-18 метров во время ремонта в стволе шахты в селе Бутунтай Александро-Заводского района Забайкалья, сообщили в пресс-службе
регионального СУСК.
"По предварительным данным, сегодня около 14.00 (8.00 мск) 35-летний работник горнопромышленного предприятия при выполнении ремонтных работ в одном из стволов шахты, из-за отсутствия страховочного троса сорвался и упал с высоты 16-18 метров. От полученных травм работник через непродолжительное время скончался", - говорится в сообщении.
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Следователи начали доследственную проверку по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 143 УК РФ
— нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека.
Уточняется, что осмотрено место происшествия, назначено проведение судебной медицинской экспертизы. Кроме того, опрошено руководство предприятия, изъяты и изучаются документы.
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