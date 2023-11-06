https://ria.ru/20231106/sever-1907767113.html
Напряженность на Ближнем Востоке повышает значение СМП, заявил Минвосток
Напряженность на Ближнем Востоке повышает значение СМП, заявил Минвосток - РИА Новости, 06.11.2023
Напряженность на Ближнем Востоке повышает значение СМП, заявил Минвосток
Рост напряженности на Ближнем Востоке, где расположен Суэцкий канал, повышает геостратегическое значение Северного морского пути (СМП), сообщил глава... РИА Новости, 06.11.2023
2023-11-06T20:13
2023-11-06T20:13
2023-11-06T20:13
выставка-форум "россия"
алексей чекунков
ближний восток
суэцкий канал
евразия
выставка-форум "россия"
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Рост напряженности на Ближнем Востоке, где расположен Суэцкий канал, повышает геостратегическое значение Северного морского пути (СМП), сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков. "Рост геополитической напряженности на Ближнем Востоке, где находится Суэцкий канал - самый интенсивный транспортный маршрут в Евразии на сегодняшний день - геополитическая напряженность в Южно-Китайском море, Малаккском проливе, по которому Азия получает еду и экспортирует свои ресурсы - все эти факторы повышают геостратегическое значение СМП на беспрецедентную высоту", - сказал Чекунков журналистам после выступления в рамках марафона "Знание. Первые" на площадке выставки-форума "Россия". Он отметил, что все страны мира с очень высоким интересом следят за развитием СМП, стремятся участвовать в навигации, создании нового флота, торгового флота, контейнерной линии. "Мы приглашаем партнеров и находимся в конструктивном диалоге с коллегами из КНР, Индии и даже из Ближнего Востока для того, чтобы на взаимовыгодных началах при безусловном суверенитете России на СМП, делать этот проект международным и полезным", - добавил министр.
https://ria.ru/20231106/rossiya-1907747875.html
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алексей чекунков, ближний восток, суэцкий канал, евразия, выставка-форум "россия"
Выставка-форум "Россия", Алексей Чекунков, Ближний Восток, Суэцкий канал, Евразия, Выставка-форум "Россия"
Напряженность на Ближнем Востоке повышает значение СМП, заявил Минвосток
Минвосток: ближневосточный конфликт повышает геостратегическое значение СМП