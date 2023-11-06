https://ria.ru/20231106/serialy-1907285756.html

На экраны выйдет новый сериал о Екатерине II

На экраны выйдет новый сериал о Екатерине II - РИА Новости, 06.11.2023

На экраны выйдет новый сериал о Екатерине II

На телеканале "Россия" состоится премьера сериала "Екатерина. Фавориты". К роли императрицы снова вернулась Марина Александрова, сообщает пресс-служба ВГТРК. РИА Новости, 06.11.2023

2023-11-06T06:10

2023-11-06T06:10

2023-11-06T06:10

культура

кино и сериалы

россия

марина александрова

екатерина ii

вгтрк

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. На телеканале "Россия" состоится премьера сериала "Екатерина. Фавориты". К роли императрицы снова вернулась Марина Александрова, сообщает пресс-служба ВГТРК. "Екатерина – невероятная историческая личность, которая, безусловно, достойна внимания потомков, она не напрасно вошла в историю как Екатерина Великая. Будучи немкой, став абсолютно русской, проведя тридцать с лишним лет на троне, она действительно сделала гораздо больше для России, чем многие правители до и после неё. Каким-то образом судьба подарила мне шанс сыграть эту замечательную женщину, и я безумно счастлива", – отметила АлександроваНа этот раз действие будет разворачиваться в 1779 году. Екатерина Великая решает вопрос о престолонаследии. Она готова передать корону после своей смерти внуку Александру в обход сына Павла. Однако цесаревич не готов терять право на престол. Но в центре сюжета – любвеобильность императрицы и ее новые фавориты. А второе лицо в государстве – князь Потемкин руководит процессами в стране и дворце. К роли вернулся Владимир Яглыч. "Мне кажется, в сезоне "Фавориты" новому режиссёру Дмитрию Петруню удалось дать ему новое дыхание, новое звучание. И, на мой взгляд, этот сезон будет наиболее интересен зрителю, поскольку персонажи стали мудрее, старше – это уже не те молодые повесы, каким был и Потёмкин, когда впервые пересёкся с императрицей. Здесь мы уже вступаем в эпоху, когда они все стали большими государственными деятелями", – сказал Яглыч. В свою очередь, режиссер проекта Петруня отметил, что не нужно относиться к избранникам Екатерины Великой поверхностно. "Было бы ошибкой воспринимать фаворитов поверхностно, просто как неких мальчиков для любви. Это было совсем не так. Это были люди, которые привносили довольно многое, как в личную жизнь Екатерины, так и в жизнь страны. Это были люди, которые творили историю России!" – сказал режиссер. В четвертом сезоне к своим ролям также вернулись Михаил Горевой (тайный советник Шешковский), Павел Табаков (цесаревич Павел). Также появились и новые исторические персонажи. Анна Ковальчук сыграла подругу и сподвижницу императрицы Екатерину Дашкову, а роли главных противников государыни – графа Александра Строганова и крупнейшего книгоиздателя Николая Новикова – исполнили Дмитрий Астрахан и Алексей Колган.Первый сезон истории – "Екатерина" – вышел в 2014 году. В 2016-м появилось продолжение – "Екатерина. Взлет", в 2019-м – "Екатерина. Самозванцы".

https://ria.ru/20220309/kino-1776502817.html

россия

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Роман Харрасов

Роман Харрасов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Роман Харрасов

кино и сериалы, россия, марина александрова, екатерина ii, вгтрк