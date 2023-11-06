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На экраны выйдет новый сериал о Екатерине II - РИА Новости, 06.11.2023
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Культура
 
06:10 06.11.2023
https://ria.ru/20231106/serialy-1907285756.html
На экраны выйдет новый сериал о Екатерине II
На экраны выйдет новый сериал о Екатерине II - РИА Новости, 06.11.2023
На экраны выйдет новый сериал о Екатерине II
На телеканале "Россия" состоится премьера сериала "Екатерина. Фавориты". К роли императрицы снова вернулась Марина Александрова, сообщает пресс-служба ВГТРК. РИА Новости, 06.11.2023
2023-11-06T06:10
2023-11-06T06:10
культура
кино и сериалы
россия
марина александрова
екатерина ii
вгтрк
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. На телеканале "Россия" состоится премьера сериала "Екатерина. Фавориты". К роли императрицы снова вернулась Марина Александрова, сообщает пресс-служба ВГТРК. &quot;Екатерина – невероятная историческая личность, которая, безусловно, достойна внимания потомков, она не напрасно вошла в историю как Екатерина Великая. Будучи немкой, став абсолютно русской, проведя тридцать с лишним лет на троне, она действительно сделала гораздо больше для России, чем многие правители до и после неё. Каким-то образом судьба подарила мне шанс сыграть эту замечательную женщину, и я безумно счастлива&quot;, – отметила АлександроваНа этот раз действие будет разворачиваться в 1779 году. Екатерина Великая решает вопрос о престолонаследии. Она готова передать корону после своей смерти внуку Александру в обход сына Павла. Однако цесаревич не готов терять право на престол. Но в центре сюжета – любвеобильность императрицы и ее новые фавориты. А второе лицо в государстве – князь Потемкин руководит процессами в стране и дворце. К роли вернулся Владимир Яглыч. "Мне кажется, в сезоне "Фавориты" новому режиссёру Дмитрию Петруню удалось дать ему новое дыхание, новое звучание. И, на мой взгляд, этот сезон будет наиболее интересен зрителю, поскольку персонажи стали мудрее, старше – это уже не те молодые повесы, каким был и Потёмкин, когда впервые пересёкся с императрицей. Здесь мы уже вступаем в эпоху, когда они все стали большими государственными деятелями", – сказал Яглыч. В свою очередь, режиссер проекта Петруня отметил, что не нужно относиться к избранникам Екатерины Великой поверхностно. &quot;Было бы ошибкой воспринимать фаворитов поверхностно, просто как неких мальчиков для любви. Это было совсем не так. Это были люди, которые привносили довольно многое, как в личную жизнь Екатерины, так и в жизнь страны. Это были люди, которые творили историю России!&quot; – сказал режиссер. В четвертом сезоне к своим ролям также вернулись Михаил Горевой (тайный советник Шешковский), Павел Табаков (цесаревич Павел). Также появились и новые исторические персонажи. Анна Ковальчук сыграла подругу и сподвижницу императрицы Екатерину Дашкову, а роли главных противников государыни – графа Александра Строганова и крупнейшего книгоиздателя Николая Новикова – исполнили Дмитрий Астрахан и Алексей Колган.Первый сезон истории – "Екатерина" – вышел в 2014 году. В 2016-м появилось продолжение – "Екатерина. Взлет", в 2019-м – "Екатерина. Самозванцы".
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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кино и сериалы, россия, марина александрова, екатерина ii, вгтрк
Культура, Кино и сериалы, Россия, Марина Александрова, Екатерина II, ВГТРК
На экраны выйдет новый сериал о Екатерине II

На телеканале "Россия" начнется показ сериала "Екатерина. Фавориты"

© Фото : ВГТРКСъемки сериала "Екатерина"
Съемки сериала Екатерина - РИА Новости, 1920, 06.11.2023
© Фото : ВГТРК
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. На телеканале "Россия" состоится премьера сериала "Екатерина. Фавориты". К роли императрицы снова вернулась Марина Александрова, сообщает пресс-служба ВГТРК.
«

"Екатерина – невероятная историческая личность, которая, безусловно, достойна внимания потомков, она не напрасно вошла в историю как Екатерина Великая. Будучи немкой, став абсолютно русской, проведя тридцать с лишним лет на троне, она действительно сделала гораздо больше для России, чем многие правители до и после неё. Каким-то образом судьба подарила мне шанс сыграть эту замечательную женщину, и я безумно счастлива", – отметила Александрова

На этот раз действие будет разворачиваться в 1779 году. Екатерина Великая решает вопрос о престолонаследии. Она готова передать корону после своей смерти внуку Александру в обход сына Павла.
© Фото : ВГТРКСъемки сериала "Екатерина"
Съемки сериала Екатерина - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
© Фото : ВГТРК
Съемки сериала "Екатерина"
Однако цесаревич не готов терять право на престол. Но в центре сюжета – любвеобильность императрицы и ее новые фавориты. А второе лицо в государстве – князь Потемкин руководит процессами в стране и дворце. К роли вернулся Владимир Яглыч.
«
"Мне кажется, в сезоне "Фавориты" новому режиссёру Дмитрию Петруню удалось дать ему новое дыхание, новое звучание. И, на мой взгляд, этот сезон будет наиболее интересен зрителю, поскольку персонажи стали мудрее, старше – это уже не те молодые повесы, каким был и Потёмкин, когда впервые пересёкся с императрицей. Здесь мы уже вступаем в эпоху, когда они все стали большими государственными деятелями", – сказал Яглыч.
© Фото : ВГТРКСъемки сериала "Екатерина"
Съемки сериала Екатерина - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
© Фото : ВГТРК
Съемки сериала "Екатерина"
В свою очередь, режиссер проекта Петруня отметил, что не нужно относиться к избранникам Екатерины Великой поверхностно.
«

"Было бы ошибкой воспринимать фаворитов поверхностно, просто как неких мальчиков для любви. Это было совсем не так. Это были люди, которые привносили довольно многое, как в личную жизнь Екатерины, так и в жизнь страны. Это были люди, которые творили историю России!" – сказал режиссер.

В четвертом сезоне к своим ролям также вернулись Михаил Горевой (тайный советник Шешковский), Павел Табаков (цесаревич Павел).
© Фото : ВГТРКСъемки сериала "Екатерина"
Съемки сериала Екатерина - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
© Фото : ВГТРК
Съемки сериала "Екатерина"
Также появились и новые исторические персонажи. Анна Ковальчук сыграла подругу и сподвижницу императрицы Екатерину Дашкову, а роли главных противников государыни – графа Александра Строганова и крупнейшего книгоиздателя Николая Новикова – исполнили Дмитрий Астрахан и Алексей Колган.
© Фото : ВГТРКСъемки сериала "Екатерина"
Съемки сериала Екатерина - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
© Фото : ВГТРК
Съемки сериала "Екатерина"
Первый сезон истории – "Екатерина" – вышел в 2014 году. В 2016-м появилось продолжение – "Екатерина. Взлет", в 2019-м – "Екатерина. Самозванцы".
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КультураКино и сериалыРоссияМарина АлександроваЕкатерина IIВГТРК
 
 
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