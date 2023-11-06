СБУ обвинила экс-замминистра обороны в растрате почти миллиарда гривен
СБУ обвинила экс-замминистра обороны в растрате 27,6 миллиона долларов
© Фото : СБУСотрудник СБУ
© Фото : СБУ
Сотрудник СБУ. Архивное фото
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Служба безопасности Украины заявила, что завела дело о растрате почти миллиарда гривен (около 27,6 миллиона долларов) при закупке военной формы против бывшего замминистра обороны Украины и руководителя департамента госзакупок. Сообщение размещено в Telegram.
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"Следователи и военные контрразведчики службы безопасности собрали доказательства преступной деятельности экс-заместителя министра обороны Украины, который занимал эту должность с 2021 по 2023 годы. Он подозревается в растрате государственных средств на почти 1 миллиард гривен", - говорится в сообщении в Telegram-канале СБУ.
По информации ведомства, в 2022 году подозреваемый в сговоре с подчиненными закупил некачественную военную форму, которая непригодна в холодное время. В СБУ уточнили, что дело заведено по статьям "присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением" и "препятствование законной деятельности ВСУ".
"По таким же статьям сообщено о подозрении его сообщнику-бывшему исполняющему обязанности директора департамента государственных закупок министерства обороны. Сейчас оба злоумышленника находятся под стражей. Правонарушителям грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества", - добавили в СБУ.
Имена в ведомстве не называют. По информации украинского издания "Страна", речь идет о бывшем замминистра обороны Вячеславе Шаповалове и и.о. директора департамента госзакупок Богдане Хмельницком.
Ранее генпрокурор Украины Андрей Костин сообщал, что обвинения в коррупции предъявлены ряду должностных лиц, в том числе экс-замглавы минобороны страны. По информации местных СМИ, Шаповалов был арестован с возможностью внесения залога. Украинские СМИ писали, что минобороны Украины закупает продукты для военных вдвое или втрое дороже, чем их можно приобрести в розничных магазинах Киева. В расследовании речь шла о соглашении, заключенном ведомством на услуги организации питания в 2023 году воинских частей, дислоцированных в Житомирской, Киевской, Полтавской, Сумской, Черкасской и Черниговской областях. Сумма сделки - 13,16 миллиарда гривен (более 358 миллионов долларов).