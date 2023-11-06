https://ria.ru/20231106/sbu-1907718668.html

СБУ обвинила экс-замминистра обороны в растрате почти миллиарда гривен

СБУ обвинила экс-замминистра обороны в растрате почти миллиарда гривен - РИА Новости, 06.11.2023

СБУ обвинила экс-замминистра обороны в растрате почти миллиарда гривен

Служба безопасности Украины заявила, что завела дело о растрате почти миллиарда гривен (около 27,6 миллиона долларов) при закупке военной формы против бывшего... РИА Новости, 06.11.2023

2023-11-06T15:08

2023-11-06T15:08

2023-11-06T15:08

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черниговская область

киев

андрей костин (банкир)

богдан хмельницкий

служба безопасности украины

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Служба безопасности Украины заявила, что завела дело о растрате почти миллиарда гривен (около 27,6 миллиона долларов) при закупке военной формы против бывшего замминистра обороны Украины и руководителя департамента госзакупок. Сообщение размещено в Telegram."Следователи и военные контрразведчики службы безопасности собрали доказательства преступной деятельности экс-заместителя министра обороны Украины, который занимал эту должность с 2021 по 2023 годы. Он подозревается в растрате государственных средств на почти 1 миллиард гривен", - говорится в сообщении в Telegram-канале СБУ. По информации ведомства, в 2022 году подозреваемый в сговоре с подчиненными закупил некачественную военную форму, которая непригодна в холодное время. В СБУ уточнили, что дело заведено по статьям "присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением" и "препятствование законной деятельности ВСУ". "По таким же статьям сообщено о подозрении его сообщнику-бывшему исполняющему обязанности директора департамента государственных закупок министерства обороны. Сейчас оба злоумышленника находятся под стражей. Правонарушителям грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества", - добавили в СБУ. Имена в ведомстве не называют. По информации украинского издания "Страна", речь идет о бывшем замминистра обороны Вячеславе Шаповалове и и.о. директора департамента госзакупок Богдане Хмельницком. Ранее генпрокурор Украины Андрей Костин сообщал, что обвинения в коррупции предъявлены ряду должностных лиц, в том числе экс-замглавы минобороны страны. По информации местных СМИ, Шаповалов был арестован с возможностью внесения залога. Украинские СМИ писали, что минобороны Украины закупает продукты для военных вдвое или втрое дороже, чем их можно приобрести в розничных магазинах Киева. В расследовании речь шла о соглашении, заключенном ведомством на услуги организации питания в 2023 году воинских частей, дислоцированных в Житомирской, Киевской, Полтавской, Сумской, Черкасской и Черниговской областях. Сумма сделки - 13,16 миллиарда гривен (более 358 миллионов долларов).

https://ria.ru/20231106/uklonisty-1907713104.html

https://ria.ru/20231106/ukraina-1907709474.html

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в мире, украина, черниговская область, киев, андрей костин (банкир), богдан хмельницкий, служба безопасности украины, вооруженные силы украины