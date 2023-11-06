https://ria.ru/20231106/sanktsii-1907791488.html

В Британии более 120 компаний признались в нарушении санкций против России

В Британии более 120 компаний признались в нарушении санкций против России - РИА Новости, 06.11.2023

В Британии более 120 компаний признались в нарушении санкций против России

Более 120 британских компаний проинформировали правительство Великобритании о нарушении антироссийских санкций, пишет газета Financial Times со ссылкой на... РИА Новости, 06.11.2023

2023-11-06T23:44

2023-11-06T23:44

2023-11-06T23:44

россия

великобритания

министерство финансов рф (минфин россии)

украина

санкции в отношении россии

в мире

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Более 120 британских компаний проинформировали правительство Великобритании о нарушении антироссийских санкций, пишет газета Financial Times со ссылкой на запрос, поданный партнером юридической фирмы Pinsent Masons Стейси Кин в Минфин. "По состоянию на 17 мая в общей сложности 127 компаний добровольно сообщили правительству Великобритании о нарушениях санкций", - говорится в сообщении издания. Газета отмечает, что, по словам, Стейси Кин, которая подала в министерство запрос о раскрытии данных, широта санкций стала большим испытанием для британского бизнеса. Она обратила внимание на влияние российских физических и юридических лиц за рубежом. "Российские физические и юридические лица имели влияние за пределами России... если вы посмотрите на иранский режим или сирийский режим — там просто не было таких взаимосвязей между экономиками", - приводит газета слова Кин. Как добавило издание, Великобритания ввела санкции против более 1600 частных лиц и компаний с момента начала СВО на Украине. В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20231005/putin-1900822488.html

https://ria.ru/20231104/evropa-1907326977.html

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россия, великобритания, министерство финансов рф (минфин россии), украина, санкции в отношении россии, в мире