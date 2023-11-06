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В Британии более 120 компаний признались в нарушении санкций против России - РИА Новости, 06.11.2023
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23:44 06.11.2023
https://ria.ru/20231106/sanktsii-1907791488.html
В Британии более 120 компаний признались в нарушении санкций против России
В Британии более 120 компаний признались в нарушении санкций против России - РИА Новости, 06.11.2023
В Британии более 120 компаний признались в нарушении санкций против России
Более 120 британских компаний проинформировали правительство Великобритании о нарушении антироссийских санкций, пишет газета Financial Times со ссылкой на... РИА Новости, 06.11.2023
2023-11-06T23:44
2023-11-06T23:44
россия
великобритания
министерство финансов рф (минфин россии)
украина
санкции в отношении россии
в мире
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Более 120 британских компаний проинформировали правительство Великобритании о нарушении антироссийских санкций, пишет газета Financial Times со ссылкой на запрос, поданный партнером юридической фирмы Pinsent Masons Стейси Кин в Минфин. "По состоянию на 17 мая в общей сложности 127 компаний добровольно сообщили правительству Великобритании о нарушениях санкций", - говорится в сообщении издания. Газета отмечает, что, по словам, Стейси Кин, которая подала в министерство запрос о раскрытии данных, широта санкций стала большим испытанием для британского бизнеса. Она обратила внимание на влияние российских физических и юридических лиц за рубежом. "Российские физические и юридические лица имели влияние за пределами России... если вы посмотрите на иранский режим или сирийский режим — там просто не было таких взаимосвязей между экономиками", - приводит газета слова Кин. Как добавило издание, Великобритания ввела санкции против более 1600 частных лиц и компаний с момента начала СВО на Украине. В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20231005/putin-1900822488.html
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россия, великобритания, министерство финансов рф (минфин россии), украина, санкции в отношении россии, в мире
Россия, Великобритания, Министерство финансов РФ (Минфин России), Украина, Санкции в отношении России, В мире
В Британии более 120 компаний признались в нарушении санкций против России

В Британии 127 компаний добровольно признались в нарушении санкций против РФ

© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс | Перейти в медиабанкВид на Лондон
Вид на Лондон - РИА Новости, 1920, 06.11.2023
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Более 120 британских компаний проинформировали правительство Великобритании о нарушении антироссийских санкций, пишет газета Financial Times со ссылкой на запрос, поданный партнером юридической фирмы Pinsent Masons Стейси Кин в Минфин.
"По состоянию на 17 мая в общей сложности 127 компаний добровольно сообщили правительству Великобритании о нарушениях санкций", - говорится в сообщении издания.
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Газета отмечает, что, по словам, Стейси Кин, которая подала в министерство запрос о раскрытии данных, широта санкций стала большим испытанием для британского бизнеса. Она обратила внимание на влияние российских физических и юридических лиц за рубежом.
"Российские физические и юридические лица имели влияние за пределами России... если вы посмотрите на иранский режим или сирийский режим — там просто не было таких взаимосвязей между экономиками", - приводит газета слова Кин.
Как добавило издание, Великобритания ввела санкции против более 1600 частных лиц и компаний с момента начала СВО на Украине.
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
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