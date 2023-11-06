https://ria.ru/20231106/samolet-1907735579.html

Мантуров ответил на вопрос об использовании нового Ил-96-400М

Мантуров ответил на вопрос об использовании нового Ил-96-400М - РИА Новости, 06.11.2023

Мантуров ответил на вопрос об использовании нового Ил-96-400М

Обновленный Ил-96-400М прежде всего будут использовать для осуществления государственных и грузовых авиаперевозок, заявил вице-премьер — глава Минпромторга... РИА Новости, 06.11.2023

2023-11-06T16:39

2023-11-06T16:39

2023-11-06T20:50

выставка-форум "россия"

экономика

россия

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

объединенная авиастроительная корпорация (оак)

ростех

ил-96

денис мантуров

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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Обновленный Ил-96-400М прежде всего будут использовать для осуществления государственных и грузовых авиаперевозок, заявил вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров в кулуарах выставки-форума "Россия" в павильоне "Сделано нами" на ВДНХ."Сначала мы оставим данный опытный образец в виде летающей лаборатории, для того чтобы при формировании программы по тяжелому широкофюзеляжному самолету понимать, на каком этапе мы могли бы использовать данный тип самолета в первую очередь для государственных специальных перевозок, — потому что сегодня используется Ил-96-300. А второе — это для грузовых перевозок", — сказал он, отвечая на вопрос о начале серийного производства Ил-96-400М.На минувшей неделе Ил-96-400М совершил первый и успешный полет. Он представляет собой модернизированную версию Ил-96-300. Самолет отличается удлиненным на 9,35 метра фюзеляжем и более мощными двигателями ПС‑90А1. Вмещает до 370 пассажиров. Изготовлен в филиале ПАО "Ил" — ВАСО, входящем в Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК) "Ростеха". Международная выставка-форум "Россия" презентует главные достижения страны во всех отраслях. Она будет работать на ВДНХ до 12 апреля 2024 года. В ней участвуют 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти (министерства и Федеральное агентство по государственным резервам), 20 компаний, корпораций и общественных организаций — всего действует 131 экспозиция.

https://ria.ru/20231101/il-96-400m-1906650869.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), объединенная авиастроительная корпорация (оак), ростех, ил-96, денис мантуров, выставка-форум "россия"