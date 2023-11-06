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Мантуров ответил на вопрос об использовании нового Ил-96-400М - РИА Новости, 06.11.2023
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16:39 06.11.2023 (обновлено: 20:50 06.11.2023)
https://ria.ru/20231106/samolet-1907735579.html
Мантуров ответил на вопрос об использовании нового Ил-96-400М
Мантуров ответил на вопрос об использовании нового Ил-96-400М - РИА Новости, 06.11.2023
Мантуров ответил на вопрос об использовании нового Ил-96-400М
Обновленный Ил-96-400М прежде всего будут использовать для осуществления государственных и грузовых авиаперевозок, заявил вице-премьер — глава Минпромторга... РИА Новости, 06.11.2023
2023-11-06T16:39
2023-11-06T20:50
выставка-форум "россия"
экономика
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
объединенная авиастроительная корпорация (оак)
ростех
ил-96
денис мантуров
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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Обновленный Ил-96-400М прежде всего будут использовать для осуществления государственных и грузовых авиаперевозок, заявил вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров в кулуарах выставки-форума "Россия" в павильоне "Сделано нами" на ВДНХ.&quot;Сначала мы оставим данный опытный образец в виде летающей лаборатории, для того чтобы при формировании программы по тяжелому широкофюзеляжному самолету понимать, на каком этапе мы могли бы использовать данный тип самолета в первую очередь для государственных специальных перевозок, — потому что сегодня используется Ил-96-300. А второе — это для грузовых перевозок&quot;, — сказал он, отвечая на вопрос о начале серийного производства Ил-96-400М.На минувшей неделе Ил-96-400М совершил первый и успешный полет. Он представляет собой модернизированную версию Ил-96-300. Самолет отличается удлиненным на 9,35 метра фюзеляжем и более мощными двигателями ПС‑90А1. Вмещает до 370 пассажиров. Изготовлен в филиале ПАО "Ил" — ВАСО, входящем в Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК) "Ростеха". Международная выставка-форум "Россия" презентует главные достижения страны во всех отраслях. Она будет работать на ВДНХ до 12 апреля 2024 года. В ней участвуют 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти (министерства и Федеральное агентство по государственным резервам), 20 компаний, корпораций и общественных организаций — всего действует 131 экспозиция.
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экономика, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), объединенная авиастроительная корпорация (оак), ростех, ил-96, денис мантуров, выставка-форум "россия"
Выставка-форум "Россия", Экономика, Россия, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), Ростех, Ил-96, Денис Мантуров, Выставка-форум "Россия"
Мантуров ответил на вопрос об использовании нового Ил-96-400М

Мантуров: Ил-96-400М будут использовать для государственных и грузовых перевозок

© РИА Новости / Пресс-служба ОАК/Нина Падалко | Перейти в медиабанкШирокофюзеляжный дальнемагистральный самолет Ил-96-400М
Широкофюзеляжный дальнемагистральный самолет Ил-96-400М - РИА Новости, 1920, 06.11.2023
© РИА Новости / Пресс-служба ОАК/Нина Падалко
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Широкофюзеляжный дальнемагистральный самолет Ил-96-400М. Архивное фото
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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Обновленный Ил-96-400М прежде всего будут использовать для осуществления государственных и грузовых авиаперевозок, заявил вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров в кулуарах выставки-форума "Россия" в павильоне "Сделано нами" на ВДНХ.
«

"Сначала мы оставим данный опытный образец в виде летающей лаборатории, для того чтобы при формировании программы по тяжелому широкофюзеляжному самолету понимать, на каком этапе мы могли бы использовать данный тип самолета в первую очередь для государственных специальных перевозок, — потому что сегодня используется Ил-96-300. А второе — это для грузовых перевозок", — сказал он, отвечая на вопрос о начале серийного производства Ил-96-400М.

На минувшей неделе Ил-96-400М совершил первый и успешный полет. Он представляет собой модернизированную версию Ил-96-300. Самолет отличается удлиненным на 9,35 метра фюзеляжем и более мощными двигателями ПС‑90А1. Вмещает до 370 пассажиров. Изготовлен в филиале ПАО "Ил" — ВАСО, входящем в Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК) "Ростеха".
Международная выставка-форум "Россия" презентует главные достижения страны во всех отраслях. Она будет работать на ВДНХ до 12 апреля 2024 года. В ней участвуют 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти (министерства и Федеральное агентство по государственным резервам), 20 компаний, корпораций и общественных организаций — всего действует 131 экспозиция.
Самолет Ил-96-400М совершил первый полет - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
В ОАК прокомментировали первый полет обновленного Ил-96-400М
1 ноября, 12:45
 
Выставка-форум "Россия"ЭкономикаРоссияМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК)РостехИл-96Денис МантуровВыставка-форум "Россия"
 
 
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