Мантуров ответил на вопрос об использовании нового Ил-96-400М
Мантуров: Ил-96-400М будут использовать для государственных и грузовых перевозок
© РИА Новости / Пресс-служба ОАК/Нина Падалко | Перейти в медиабанкШирокофюзеляжный дальнемагистральный самолет Ил-96-400М
Широкофюзеляжный дальнемагистральный самолет Ил-96-400М. Архивное фото
МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Обновленный Ил-96-400М прежде всего будут использовать для осуществления государственных и грузовых авиаперевозок, заявил вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров в кулуарах выставки-форума "Россия" в павильоне "Сделано нами" на ВДНХ.
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"Сначала мы оставим данный опытный образец в виде летающей лаборатории, для того чтобы при формировании программы по тяжелому широкофюзеляжному самолету понимать, на каком этапе мы могли бы использовать данный тип самолета в первую очередь для государственных специальных перевозок, — потому что сегодня используется Ил-96-300. А второе — это для грузовых перевозок", — сказал он, отвечая на вопрос о начале серийного производства Ил-96-400М.
На минувшей неделе Ил-96-400М совершил первый и успешный полет. Он представляет собой модернизированную версию Ил-96-300. Самолет отличается удлиненным на 9,35 метра фюзеляжем и более мощными двигателями ПС‑90А1. Вмещает до 370 пассажиров. Изготовлен в филиале ПАО "Ил" — ВАСО, входящем в Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК) "Ростеха".
Международная выставка-форум "Россия" презентует главные достижения страны во всех отраслях. Она будет работать на ВДНХ до 12 апреля 2024 года. В ней участвуют 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти (министерства и Федеральное агентство по государственным резервам), 20 компаний, корпораций и общественных организаций — всего действует 131 экспозиция.