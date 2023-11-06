https://ria.ru/20231106/samolet-1907699047.html

Самолет внештатно приземлился в Самаре из-за плохого самочувствия пассажира

Самолет внештатно приземлился в Самаре из-за плохого самочувствия пассажира - РИА Новости, 06.11.2023

Самолет внештатно приземлился в Самаре из-за плохого самочувствия пассажира

Самолет, летевший из Ташкента в Москву, приземлился в аэропорту Самары из-за ухудшения самочувствия одного из пассажиров, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 06.11.2023

2023-11-06T12:43

2023-11-06T12:43

2023-11-06T12:43

происшествия

самара

ташкент

москва

курумоч (аэропорт)

общество

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САМАРА, 6 ноя - РИА Новости. Самолет, летевший из Ташкента в Москву, приземлился в аэропорту Самары из-за ухудшения самочувствия одного из пассажиров, сообщили РИА Новости в пресс-службе самарского аэропорта Курумоч. "Шестого ноября рейс, следовавший из Ташкента в Москву, в 07.24 (6.24 мск) совершил посадку в Самаре из-за ухудшения состояния здоровья одного из пассажиров. По прилету самолет встречали реанимационный автомобиль и карета скорой помощи", - рассказала собеседница агентства. После осмотра врачами пассажира доставили в больницу в Самаре.

https://ria.ru/20231105/samolet-1907530019.html

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происшествия, самара, ташкент, москва, курумоч (аэропорт), общество