Рейтинг@Mail.ru
Самолет внештатно приземлился в Самаре из-за плохого самочувствия пассажира - РИА Новости, 06.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:43 06.11.2023
https://ria.ru/20231106/samolet-1907699047.html
Самолет внештатно приземлился в Самаре из-за плохого самочувствия пассажира
Самолет внештатно приземлился в Самаре из-за плохого самочувствия пассажира - РИА Новости, 06.11.2023
Самолет внештатно приземлился в Самаре из-за плохого самочувствия пассажира
Самолет, летевший из Ташкента в Москву, приземлился в аэропорту Самары из-за ухудшения самочувствия одного из пассажиров, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 06.11.2023
2023-11-06T12:43
2023-11-06T12:43
происшествия
самара
ташкент
москва
курумоч (аэропорт)
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1b/1785804593_0:5:3025:1707_1920x0_80_0_0_4d6787c1c60a04becce07a2f1b2c77ed.jpg
САМАРА, 6 ноя - РИА Новости. Самолет, летевший из Ташкента в Москву, приземлился в аэропорту Самары из-за ухудшения самочувствия одного из пассажиров, сообщили РИА Новости в пресс-службе самарского аэропорта Курумоч. "Шестого ноября рейс, следовавший из Ташкента в Москву, в 07.24 (6.24 мск) совершил посадку в Самаре из-за ухудшения состояния здоровья одного из пассажиров. По прилету самолет встречали реанимационный автомобиль и карета скорой помощи", - рассказала собеседница агентства. После осмотра врачами пассажира доставили в больницу в Самаре.
https://ria.ru/20231105/samolet-1907530019.html
самара
ташкент
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1b/1785804593_296:0:3025:2047_1920x0_80_0_0_6c53ed3d5492af88a77d62cb9d6ee933.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, самара, ташкент, москва, курумоч (аэропорт), общество
Происшествия, Самара, Ташкент, Москва, Курумоч (аэропорт), Общество
Самолет внештатно приземлился в Самаре из-за плохого самочувствия пассажира

Самолет из Ташкента приземлился в Самаре из-за ухудшения самочувствия пассажира

© РИА Новости / Игорь Онучин | Перейти в медиабанкСамолет в небе
Самолет в небе - РИА Новости, 1920, 06.11.2023
© РИА Новости / Игорь Онучин
Перейти в медиабанк
Самолет в небе. Архивное фото
Читать ria.ru в
САМАРА, 6 ноя - РИА Новости. Самолет, летевший из Ташкента в Москву, приземлился в аэропорту Самары из-за ухудшения самочувствия одного из пассажиров, сообщили РИА Новости в пресс-службе самарского аэропорта Курумоч.
«
"Шестого ноября рейс, следовавший из Ташкента в Москву, в 07.24 (6.24 мск) совершил посадку в Самаре из-за ухудшения состояния здоровья одного из пассажиров. По прилету самолет встречали реанимационный автомобиль и карета скорой помощи", - рассказала собеседница агентства.
После осмотра врачами пассажира доставили в больницу в Самаре.
Самолет авиакомпании Уральские авиалинии, совершивший аварийную посадку 12 сентября 2023 года на грунт в Убинском районе Новосибирской области - РИА Новости, 1920, 05.11.2023
СМИ: Росавиация назвала причины посадки самолета в поле под Новосибирском
5 ноября, 06:28
 
ПроисшествияСамараТашкентМоскваКурумоч (аэропорт)Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала