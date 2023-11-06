https://ria.ru/20231106/samolet-1907699047.html
Самолет внештатно приземлился в Самаре из-за плохого самочувствия пассажира
Самолет внештатно приземлился в Самаре из-за плохого самочувствия пассажира - РИА Новости, 06.11.2023
Самолет внештатно приземлился в Самаре из-за плохого самочувствия пассажира
Самолет, летевший из Ташкента в Москву, приземлился в аэропорту Самары из-за ухудшения самочувствия одного из пассажиров, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 06.11.2023
2023-11-06T12:43
2023-11-06T12:43
2023-11-06T12:43
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САМАРА, 6 ноя - РИА Новости. Самолет, летевший из Ташкента в Москву, приземлился в аэропорту Самары из-за ухудшения самочувствия одного из пассажиров, сообщили РИА Новости в пресс-службе самарского аэропорта Курумоч. "Шестого ноября рейс, следовавший из Ташкента в Москву, в 07.24 (6.24 мск) совершил посадку в Самаре из-за ухудшения состояния здоровья одного из пассажиров. По прилету самолет встречали реанимационный автомобиль и карета скорой помощи", - рассказала собеседница агентства. После осмотра врачами пассажира доставили в больницу в Самаре.
https://ria.ru/20231105/samolet-1907530019.html
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Самолет внештатно приземлился в Самаре из-за плохого самочувствия пассажира
Самолет из Ташкента приземлился в Самаре из-за ухудшения самочувствия пассажира