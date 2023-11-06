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Сальдо сообщил об установке комендантского часа в Херсонской области
Сальдо сообщил об установке комендантского часа в Херсонской области - РИА Новости, 06.11.2023
Сальдо сообщил об установке комендантского часа в Херсонской области
С 7 ноября на территории Херсонской области комендантский час устанавливается с 20.00 до 06.00, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в Telegram. РИА Новости, 06.11.2023
2023-11-06T12:19
2023-11-06T12:19
2023-11-06T12:25
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владимир сальдо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости. С 7 ноября на территории Херсонской области комендантский час устанавливается с 20.00 до 06.00, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в Telegram.До этого в регионе комендантский час действовал с 23.00 до 5.00."На территории Херсонской области изменяется период действия комендантского часа. С 7 ноября он устанавливается с 20.00 до 06.00 часов", - написал Сальдо в своем Telegram-канале.Сальдо подчеркнул, что внес соответствующие изменения в указ о введении комендантского часа."Уважаемые херсонцы, прошу учитывать эти изменения при планировании своих поездок и перемещений по личным или деловым надобностям", - подчеркнул Сальдо.
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россия, общество, херсонская область , владимир сальдо
Россия, Общество, Херсонская область , Владимир Сальдо
Сальдо сообщил об установке комендантского часа в Херсонской области
Сальдо: с 7 ноября на территории Херсонской области вводится комендантский час