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Сальдо сообщил об установке комендантского часа в Херсонской области

Сальдо сообщил об установке комендантского часа в Херсонской области - РИА Новости, 06.11.2023

Сальдо сообщил об установке комендантского часа в Херсонской области

С 7 ноября на территории Херсонской области комендантский час устанавливается с 20.00 до 06.00, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в Telegram. РИА Новости, 06.11.2023

2023-11-06T12:19

2023-11-06T12:19

2023-11-06T12:25

россия

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херсонская область

владимир сальдо

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости. С 7 ноября на территории Херсонской области комендантский час устанавливается с 20.00 до 06.00, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в Telegram.До этого в регионе комендантский час действовал с 23.00 до 5.00."На территории Херсонской области изменяется период действия комендантского часа. С 7 ноября он устанавливается с 20.00 до 06.00 часов", - написал Сальдо в своем Telegram-канале.Сальдо подчеркнул, что внес соответствующие изменения в указ о введении комендантского часа."Уважаемые херсонцы, прошу учитывать эти изменения при планировании своих поездок и перемещений по личным или деловым надобностям", - подчеркнул Сальдо.

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россия, общество, херсонская область , владимир сальдо