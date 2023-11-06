https://ria.ru/20231106/sakhalin-1907668049.html

На Сахалине приостановили морское сообщение с материком из-за непогоды

На Сахалине приостановили морское сообщение с материком из-за непогоды - РИА Новости, 06.11.2023

На Сахалине приостановили морское сообщение с материком из-за непогоды

Работа морской переправы Холмск (Сахалин) – Ванино (Хабаровский край) приостановлена с понедельника, информирует региональный главк МЧС России в... РИА Новости, 06.11.2023

2023-11-06T08:04

2023-11-06T08:04

2023-11-06T08:07

сахалин

холмск

ванино

сахалинское морское пароходство

общество

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 6 ноя – РИА Новости. Работа морской переправы Холмск (Сахалин) – Ванино (Хабаровский край) приостановлена с понедельника, информирует региональный главк МЧС России в Telegram-канале. "С 15.30 (7.30 мск) 6 ноября паромная переправа Холмск – Ванино закрыта в связи с ухудшением метеоусловий в Татарском проливе", - говорится в сообщении ведомства. По информации Сахалинского морского пароходства, морское сообщение острова с материковой частью возобновится с улучшением погодных условий.

https://ria.ru/20231106/nepogoda-1907659808.html

сахалин

холмск

ванино

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

сахалин, холмск, ванино, сахалинское морское пароходство, общество