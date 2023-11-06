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На Сахалине приостановили морское сообщение с материком из-за непогоды - РИА Новости, 06.11.2023
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08:04 06.11.2023 (обновлено: 08:07 06.11.2023)
https://ria.ru/20231106/sakhalin-1907668049.html
На Сахалине приостановили морское сообщение с материком из-за непогоды
На Сахалине приостановили морское сообщение с материком из-за непогоды - РИА Новости, 06.11.2023
На Сахалине приостановили морское сообщение с материком из-за непогоды
Работа морской переправы Холмск (Сахалин) – Ванино (Хабаровский край) приостановлена с понедельника, информирует региональный главк МЧС России в... РИА Новости, 06.11.2023
2023-11-06T08:04
2023-11-06T08:07
сахалин
холмск
ванино
сахалинское морское пароходство
общество
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 6 ноя – РИА Новости. Работа морской переправы Холмск (Сахалин) – Ванино (Хабаровский край) приостановлена с понедельника, информирует региональный главк МЧС России в Telegram-канале. "С 15.30 (7.30 мск) 6 ноября паромная переправа Холмск – Ванино закрыта в связи с ухудшением метеоусловий в Татарском проливе", - говорится в сообщении ведомства. По информации Сахалинского морского пароходства, морское сообщение острова с материковой частью возобновится с улучшением погодных условий.
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сахалин, холмск, ванино, сахалинское морское пароходство, общество
Сахалин, Холмск, Ванино, Сахалинское морское пароходство, Общество
На Сахалине приостановили морское сообщение с материком из-за непогоды

На Сахалине закрыли паромную переправу Холмск — Ванино из-за непогоды

© РИА Новости / Сергей Красноухов | Перейти в медиабанкПорт Холмск на Сахалине
Порт Холмск на Сахалине - РИА Новости, 1920, 06.11.2023
© РИА Новости / Сергей Красноухов
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Порт Холмск на Сахалине. Архивное фото
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 6 ноя – РИА Новости. Работа морской переправы Холмск (Сахалин) – Ванино (Хабаровский край) приостановлена с понедельника, информирует региональный главк МЧС России в Telegram-канале.
"С 15.30 (7.30 мск) 6 ноября паромная переправа Холмск – Ванино закрыта в связи с ухудшением метеоусловий в Татарском проливе", - говорится в сообщении ведомства.
По информации Сахалинского морского пароходства, морское сообщение острова с материковой частью возобновится с улучшением погодных условий.
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СахалинХолмскВаниноСахалинское морское пароходствоОбщество
 
 
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