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Матвиенко назвала изоляцию России невозможной - РИА Новости, 06.11.2023
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18:02 06.11.2023
https://ria.ru/20231106/russia-1907749142.html
Матвиенко назвала изоляцию России невозможной
Матвиенко назвала изоляцию России невозможной - РИА Новости, 06.11.2023
Матвиенко назвала изоляцию России невозможной
Россия не стремится к самоизоляции, а изолировать нашу страну извне невозможно, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. РИА Новости, 06.11.2023
2023-11-06T18:02
2023-11-06T18:02
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Россия не стремится к самоизоляции, а изолировать нашу страну извне невозможно, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. "Россия никогда не выступала, не выступает и не будет выступать за изоляцию. Она невозможна, и те, кто пытается нас изолировать, они уже это видят, знают и понимают", - сказала политик, отвечая на вопрос одного из участников форума "Знание. Первые". По ее словам, Россия является частью мировой экономики, энергетической безопасности, стабильности в мире. Это страна, которая дала миру выдающихся деятелей культуры, писателей, композиторов, музыкантов. "Ни у кого даже в мыслях нет изолироваться от мира", - сказала парламентарий. Матвиенко также рассказала, что Конституция России защищает права наших граждан, никакого ущерба от выхода Москвы из некоторых международных соглашений нет. По ее словам, Россия была вынуждена, чтобы прекратить посягательства на наш суверенитет, выйти из ряда конвенций, соглашений. "Но я хочу сказать, что даже когда мы были членами этих конвенций, наше законодательство было лучше, эффективнее с точки зрения защиты интересов людей, оно было более социально ориентированным, и оно таким осталось", - сказала она. Спикер добавила, что никакой изоляции и никакого ущерба для граждан РФ нет, поскольку российские законодательство и Конституция в гораздо большей степени защищают россиян.
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россия, москва, валентина матвиенко, совет федерации рф, общество, выставка-форум "россия"
Выставка-форум "Россия", Россия, Москва, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ, Общество, Выставка-форум "Россия"
Матвиенко назвала изоляцию России невозможной

Матвиенко назвала изоляцию России извне невозможной

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСпасская башня Московского Кремля и Покровский собор
Спасская башня Московского Кремля и Покровский собор - РИА Новости, 1920, 06.11.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Спасская башня Московского Кремля и Покровский собор. Архивное фото
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Россия не стремится к самоизоляции, а изолировать нашу страну извне невозможно, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
«
"Россия никогда не выступала, не выступает и не будет выступать за изоляцию. Она невозможна, и те, кто пытается нас изолировать, они уже это видят, знают и понимают", - сказала политик, отвечая на вопрос одного из участников форума "Знание. Первые".
По ее словам, Россия является частью мировой экономики, энергетической безопасности, стабильности в мире. Это страна, которая дала миру выдающихся деятелей культуры, писателей, композиторов, музыкантов. "Ни у кого даже в мыслях нет изолироваться от мира", - сказала парламентарий.
Матвиенко также рассказала, что Конституция России защищает права наших граждан, никакого ущерба от выхода Москвы из некоторых международных соглашений нет.
По ее словам, Россия была вынуждена, чтобы прекратить посягательства на наш суверенитет, выйти из ряда конвенций, соглашений.
"Но я хочу сказать, что даже когда мы были членами этих конвенций, наше законодательство было лучше, эффективнее с точки зрения защиты интересов людей, оно было более социально ориентированным, и оно таким осталось", - сказала она. Спикер добавила, что никакой изоляции и никакого ущерба для граждан РФ нет, поскольку российские законодательство и Конституция в гораздо большей степени защищают россиян.
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