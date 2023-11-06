https://ria.ru/20231106/rpts-1907737508.html

Бывший протодиакон Кураев покинул Россию в День народного единства

Бывший протодиакон Кураев покинул Россию в День народного единства - РИА Новости, 06.11.2023

Бывший протодиакон Кураев покинул Россию в День народного единства

Лишенный сана бывший протодиакон Русской православной церкви (РПЦ) Андрей Кураев заявил, что покинул Россию в День народного единства. РИА Новости, 06.11.2023

2023-11-06T16:47

2023-11-06T16:47

2023-11-06T16:47

религия

россия

чехия

прага

андрей кураев

общество

русская православная церковь

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1c/1868581704_0:31:3076:1761_1920x0_80_0_0_6c59cc3f21a29c5232b16c608033a960.jpg

МОСКВА, 6 ноя – РИА Новости. Лишенный сана бывший протодиакон Русской православной церкви (РПЦ) Андрей Кураев заявил, что покинул Россию в День народного единства. "Забавно вышло: откололся в день народного единства :) Просто "судьба диссидента", – написал он в своем блоге в "Живом журнале" в понедельник, сопроводив запись фотографией с чемоданами, на которой видна надпись на чешском. Ранее Кураев рассказал РИА Новости, что скоро покинет Россию и уедет в столицу Чехии Прагу, где планирует работать. На просьбу уточнить, где именно он планирует работать, Кураев ответил, что "это следующий вопрос", который должен решиться. Кураев был лишен сана Епархиальным судом Москвы в 2020 году за "систематический и многолетний характер клеветнической деятельности", а также оскорбительные высказывания в "Живом журнале" в день смерти протоиерея Александра Агейкина без внимания к чувствам скорбящих жены и детей. В апреле 2023 года патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил это решение за продолжение "деструктивной деятельности" Кураева и отсутствие покаяния.

https://ria.ru/20231106/khram-1907727198.html

россия

чехия

прага

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, чехия, прага, андрей кураев, общество, русская православная церковь