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Бывший протодиакон Кураев покинул Россию в День народного единства - РИА Новости, 06.11.2023
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Религия
 
16:47 06.11.2023
https://ria.ru/20231106/rpts-1907737508.html
Бывший протодиакон Кураев покинул Россию в День народного единства
Бывший протодиакон Кураев покинул Россию в День народного единства - РИА Новости, 06.11.2023
Бывший протодиакон Кураев покинул Россию в День народного единства
Лишенный сана бывший протодиакон Русской православной церкви (РПЦ) Андрей Кураев заявил, что покинул Россию в День народного единства. РИА Новости, 06.11.2023
2023-11-06T16:47
2023-11-06T16:47
религия
россия
чехия
прага
андрей кураев
общество
русская православная церковь
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МОСКВА, 6 ноя – РИА Новости. Лишенный сана бывший протодиакон Русской православной церкви (РПЦ) Андрей Кураев заявил, что покинул Россию в День народного единства. "Забавно вышло: откололся в день народного единства :) Просто "судьба диссидента", – написал он в своем блоге в "Живом журнале" в понедельник, сопроводив запись фотографией с чемоданами, на которой видна надпись на чешском. Ранее Кураев рассказал РИА Новости, что скоро покинет Россию и уедет в столицу Чехии Прагу, где планирует работать. На просьбу уточнить, где именно он планирует работать, Кураев ответил, что "это следующий вопрос", который должен решиться. Кураев был лишен сана Епархиальным судом Москвы в 2020 году за "систематический и многолетний характер клеветнической деятельности", а также оскорбительные высказывания в "Живом журнале" в день смерти протоиерея Александра Агейкина без внимания к чувствам скорбящих жены и детей. В апреле 2023 года патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил это решение за продолжение "деструктивной деятельности" Кураева и отсутствие покаяния.
https://ria.ru/20231106/khram-1907727198.html
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россия, чехия, прага, андрей кураев, общество, русская православная церковь
Религия, Россия, Чехия, Прага, Андрей Кураев, Общество, Русская православная церковь
Бывший протодиакон Кураев покинул Россию в День народного единства

Бывший протодиакон РПЦ Кураев заявил, что покинул РФ в День народного единства

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкБывший протодиакон Русской Православной Церкви Андрей Кураев
Бывший протодиакон Русской Православной Церкви Андрей Кураев - РИА Новости, 1920, 06.11.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Бывший протодиакон Русской Православной Церкви Андрей Кураев. Архивное фото
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МОСКВА, 6 ноя – РИА Новости. Лишенный сана бывший протодиакон Русской православной церкви (РПЦ) Андрей Кураев заявил, что покинул Россию в День народного единства.
«
"Забавно вышло: откололся в день народного единства :) Просто "судьба диссидента", – написал он в своем блоге в "Живом журнале" в понедельник, сопроводив запись фотографией с чемоданами, на которой видна надпись на чешском.
Ранее Кураев рассказал РИА Новости, что скоро покинет Россию и уедет в столицу Чехии Прагу, где планирует работать. На просьбу уточнить, где именно он планирует работать, Кураев ответил, что "это следующий вопрос", который должен решиться.
Кураев был лишен сана Епархиальным судом Москвы в 2020 году за "систематический и многолетний характер клеветнической деятельности", а также оскорбительные высказывания в "Живом журнале" в день смерти протоиерея Александра Агейкина без внимания к чувствам скорбящих жены и детей. В апреле 2023 года патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил это решение за продолжение "деструктивной деятельности" Кураева и отсутствие покаяния.
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