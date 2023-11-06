РПЦ освятила Казанский храм в Швеции
РПЦ: митрополит Волоколамский Антоний освятил Казанский храм в Швеции
© Фото : Отдел внешних церковных связей Московского ПатриархатаПредседатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Антоний в Казанском храме в городе Вестерос в Швеции. 4 ноября 2023
Председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Антоний в Казанском храме в городе Вестерос в Швеции. 4 ноября 2023
МОСКВА, 6 ноя – РИА Новости. Председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Антоний (Севрюк) освятил Казанский храм РПЦ в городе Вестеросе в Швеции, сообщается на сайте Русской православной церкви.
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"Четвертого ноября 2023 года, в праздник Казанской иконы Пресвятой Богородицы, по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла председатель (отдела внешних церковных связей – ред.) …совершил великое освящение Казанского храма в г. Вестеросе (Швеция)", - говорится в сообщении.
В РПЦ сообщили, что по окончании божественной литургии митрополит Антоний произнес проповедь, в которой отметил личное попечение предстоятеля РПЦ о строительстве Казанской церкви. Митрополит также выразил благодарность Фонду поддержки христианской культуры и наследия за помощь в финансировании строительства.
"Новый храм возведен из деревянного сруба в традициях русской церковной архитектуры. Проект был осуществлен при финансовой помощи Фонда поддержки христианской культуры и наследия, а также на пожертвования частных благотворителей и прихожан", - сообщается на сайте РПЦ.