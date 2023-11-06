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РПЦ освятила Казанский храм в Швеции - РИА Новости, 06.11.2023
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Религия
 
13:47 06.11.2023 (обновлено: 13:58 06.11.2023)
https://ria.ru/20231106/rpts-1907706135.html
РПЦ освятила Казанский храм в Швеции
РПЦ освятила Казанский храм в Швеции - РИА Новости, 06.11.2023
РПЦ освятила Казанский храм в Швеции
Председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Антоний (Севрюк) освятил Казанский храм РПЦ в городе Вестеросе в... РИА Новости, 06.11.2023
2023-11-06T13:47
2023-11-06T13:58
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вестерос (швеция)
швеция
русская православная церковь
московский патриархат
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МОСКВА, 6 ноя – РИА Новости. Председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Антоний (Севрюк) освятил Казанский храм РПЦ в городе Вестеросе в Швеции, сообщается на сайте Русской православной церкви. "Четвертого ноября 2023 года, в праздник Казанской иконы Пресвятой Богородицы, по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла председатель (отдела внешних церковных связей – ред.) …совершил великое освящение Казанского храма в г. Вестеросе (Швеция)", - говорится в сообщении. В РПЦ сообщили, что по окончании божественной литургии митрополит Антоний произнес проповедь, в которой отметил личное попечение предстоятеля РПЦ о строительстве Казанской церкви. Митрополит также выразил благодарность Фонду поддержки христианской культуры и наследия за помощь в финансировании строительства. "Новый храм возведен из деревянного сруба в традициях русской церковной архитектуры. Проект был осуществлен при финансовой помощи Фонда поддержки христианской культуры и наследия, а также на пожертвования частных благотворителей и прихожан", - сообщается на сайте РПЦ.
https://ria.ru/20231104/ikona-1907494611.html
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в мире, вестерос (швеция), швеция, русская православная церковь, московский патриархат
Религия, В мире, Вестерос (Швеция), Швеция, Русская православная церковь, Московский Патриархат
РПЦ освятила Казанский храм в Швеции

РПЦ: митрополит Волоколамский Антоний освятил Казанский храм в Швеции

© Фото : Отдел внешних церковных связей Московского ПатриархатаПредседатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Антоний в Казанском храме в городе Вестерос в Швеции. 4 ноября 2023
Председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Антоний в Казанском храме в городе Вестерос в Швеции. 4 ноября 2023 - РИА Новости, 1920, 06.11.2023
© Фото : Отдел внешних церковных связей Московского Патриархата
Председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Антоний в Казанском храме в городе Вестерос в Швеции. 4 ноября 2023
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МОСКВА, 6 ноя – РИА Новости. Председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Антоний (Севрюк) освятил Казанский храм РПЦ в городе Вестеросе в Швеции, сообщается на сайте Русской православной церкви.
«
"Четвертого ноября 2023 года, в праздник Казанской иконы Пресвятой Богородицы, по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла председатель (отдела внешних церковных связей – ред.) …совершил великое освящение Казанского храма в г. Вестеросе (Швеция)", - говорится в сообщении.
В РПЦ сообщили, что по окончании божественной литургии митрополит Антоний произнес проповедь, в которой отметил личное попечение предстоятеля РПЦ о строительстве Казанской церкви. Митрополит также выразил благодарность Фонду поддержки христианской культуры и наследия за помощь в финансировании строительства.
"Новый храм возведен из деревянного сруба в традициях русской церковной архитектуры. Проект был осуществлен при финансовой помощи Фонда поддержки христианской культуры и наследия, а также на пожертвования частных благотворителей и прихожан", - сообщается на сайте РПЦ.
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