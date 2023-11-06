На стенде Югры на выставке-форуме "Россия" дали возможность оживить мамонта
Гостям стенда Югры на выставке-форуме "Россия" дали возможность оживить мамонта
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкСтенд "Югра" в павильоне "Центральный" перед открытием Международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ
© Фотохост-агентство РИА Новости
Стенд "Югра" в павильоне "Центральный" перед открытием Международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Современные технологии позволяют гостям стенда Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на площадке выставки-форума "Россия" "оживить" мамонта, являющегося символом столицы региона Ханты-Мансийска.
Стенд ХМАО украсила голова мамонта, которая пользуется большой популярностью у посетителей, встающих в очередь на фотографирование. Если навести камеру смартфона на расположенный рядом с мамонтом QR-код, то животное на экране телефона зашевелится и даже расскажет о культурно-туристском комплексе "Археопарк". Здесь же можно поучаствовать в конкурсе по выбору имени для мамонта. В качестве главного приза обещают путешествие в Югру на новогодние праздники.
В течение дня Дед Мороз и Снегурочка на стенде ХМАО раздавали подарки, нужно было лишь правильно ответить на вопросы викторины о регионе. Также гостей стенда "согрели" самым длинным шарфом в России. Его длина 103 метра, вязали шарф 25 югорчанок в течение месяца.
Если кто-то на форуме не успел пообщаться с югорским Дедом Морозом, сотрудники стенда предлагают отправить ему открытку.
Международная выставка-форум "Россия" стартовала 4 ноября на территории ВДНХ в Москве. Она продлится до 12 апреля 2024 года. На выставке предоставлены экспозиции 89 регионов России, а также федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций.