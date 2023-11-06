https://ria.ru/20231106/rossiya-1907747875.html

На стенде Югры на выставке-форуме "Россия" дали возможность оживить мамонта

На стенде Югры на выставке-форуме "Россия" дали возможность оживить мамонта - РИА Новости, 06.11.2023

На стенде Югры на выставке-форуме "Россия" дали возможность оживить мамонта

Современные технологии позволяют гостям стенда Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на площадке выставки-форума "Россия" "оживить" мамонта, являющегося... РИА Новости, 06.11.2023

2023-11-06T17:56

2023-11-06T17:56

2023-11-06T18:00

общество

технологии

россия

ханты-мансийск

москва

дед мороз

снегурочка

выставка-форум "россия"

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Современные технологии позволяют гостям стенда Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на площадке выставки-форума "Россия" "оживить" мамонта, являющегося символом столицы региона Ханты-Мансийска. Стенд ХМАО украсила голова мамонта, которая пользуется большой популярностью у посетителей, встающих в очередь на фотографирование. Если навести камеру смартфона на расположенный рядом с мамонтом QR-код, то животное на экране телефона зашевелится и даже расскажет о культурно-туристском комплексе "Археопарк". Здесь же можно поучаствовать в конкурсе по выбору имени для мамонта. В качестве главного приза обещают путешествие в Югру на новогодние праздники. В течение дня Дед Мороз и Снегурочка на стенде ХМАО раздавали подарки, нужно было лишь правильно ответить на вопросы викторины о регионе. Также гостей стенда "согрели" самым длинным шарфом в России. Его длина 103 метра, вязали шарф 25 югорчанок в течение месяца. Если кто-то на форуме не успел пообщаться с югорским Дедом Морозом, сотрудники стенда предлагают отправить ему открытку. Международная выставка-форум "Россия" стартовала 4 ноября на территории ВДНХ в Москве. Она продлится до 12 апреля 2024 года. На выставке предоставлены экспозиции 89 регионов России, а также федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций.

https://ria.ru/20231106/matvienko-1907746971.html

https://ria.ru/20231106/os-1907741362.html

россия

ханты-мансийск

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общество, технологии, россия, ханты-мансийск, москва, дед мороз, снегурочка