https://ria.ru/20231106/rossiya-1907746818.html

Кириенко заявил о превышающем ожидания интересе к выставке "Россия"

Кириенко заявил о превышающем ожидания интересе к выставке "Россия" - РИА Новости, 06.11.2023

Кириенко заявил о превышающем ожидания интересе к выставке "Россия"

Интерес посетителей к выставке-форуму "Россия", которая открылась 4 ноября на ВДНХ в Москве, превышает ожидания организаторов, заявил первый заместитель... РИА Новости, 06.11.2023

2023-11-06T17:46

2023-11-06T17:46

2023-11-06T18:31

выставка-форум "россия"

москва

россия

сергей кириенко

общество

вднх

выставка-форум "россия"

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АРТЕК (Крым), 6 ноя — РИА Новости. Интерес посетителей к выставке-форуму "Россия", которая открылась 4 ноября на ВДНХ в Москве, превышает ожидания организаторов, заявил первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко. "Уже количество людей, которые приходят каждый день, в разы превосходит планы, которые изначально были у организационного комитета", — сказал он.По словам чиновника, эту выставку можно описать двумя чувствами: гордость и мечта. "Все, что показано на выставке, — это предмет гордости. <...> Но все то, что сегодня является предметом гордости, когда-то было чьей-то мечтой", — пояснил Кириенко. Международная выставка-форум "Россия" презентует главные достижения страны во всех отраслях. Она будет работать на ВДНХ до 12 апреля 2024 года. В ней участвуют 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти (министерства и Федеральное агентство по государственным резервам), 20 компаний, корпораций и общественных организаций — всего действует 131 экспозиция.

https://ria.ru/20231105/vystavka-1907582564.html

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москва, россия, сергей кириенко, общество, вднх, выставка-форум "россия"