"Прямо сейчас". Во Франции неожиданно отреагировали на решение Путина
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. В социальной сети Х французской радиостанции RFI читатели активно обсуждают новость, что президент России Владимир Путин подписал закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.
"Договор о ДВЗЯИ так и не был ратифицирован Соединенными Штатами", — написал один из комментаторов.
"Договор о ДВЗЯИ так и не был ратифицирован Соединенными Штатами", — написал один из комментаторов.
"Да здравствует взаимность", — поддержал другой.
"<...> Запад несет ответственность за все, что происходит", — отметил третий.
"Проблема Запада в том, что они подписывают соглашения, но не соблюдают их", — поделился мнением еще один пользователь.
"Это следствие непрекращающейся агрессии западного мира против России. Прямо сейчас Россия бросила вызов гегемонии США", — заключили читатели.
Путин 12 октября заявил, что Россия может повести себя зеркально по отношению к США и отзовет ратификацию ДВЗЯИ. На следующий день инициативу внесли в парламент. Отменяется первая статья действующего закона, в которой предлагается ратифицировать соглашение, подписанное от имени российского государства 24 сентября 1996 года.
К ДВЗЯИ присоединились 187 государств, при этом ратифицировали его 178 стран-участниц. Однако несколько стран, включая ядерные державы — США, Китай, Израиль, до сих пор этого не сделали, в отличие от России, которая ратифицировала договор в 2000-м. В то же время государства, владеющие ядерным оружием, взяли на себя добровольное обязательство не проводить его испытания.
Как уточнял представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, Москва не намерена возобновлять ядерные испытания, основная цель — быть на равных с Вашингтоном. При этом в марте замглавы МИД Сергей Рябков отмечал, что ситуация вокруг ДВЗЯИ вызывает все большую тревогу из-за действий США.
"<...> Запад несет ответственность за все, что происходит", — отметил третий.
"Проблема Запада в том, что они подписывают соглашения, но не соблюдают их", — поделился мнением еще один пользователь.
"Это следствие непрекращающейся агрессии западного мира против России. Прямо сейчас Россия бросила вызов гегемонии США", — заключили читатели.
Путин 12 октября заявил, что Россия может повести себя зеркально по отношению к США и отзовет ратификацию ДВЗЯИ. На следующий день инициативу внесли в парламент. Отменяется первая статья действующего закона, в которой предлагается ратифицировать соглашение, подписанное от имени российского государства 24 сентября 1996 года.
К ДВЗЯИ присоединились 187 государств, при этом ратифицировали его 178 стран-участниц. Однако несколько стран, включая ядерные державы — США, Китай, Израиль, до сих пор этого не сделали, в отличие от России, которая ратифицировала договор в 2000-м. В то же время государства, владеющие ядерным оружием, взяли на себя добровольное обязательство не проводить его испытания.
Как уточнял представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, Москва не намерена возобновлять ядерные испытания, основная цель — быть на равных с Вашингтоном. При этом в марте замглавы МИД Сергей Рябков отмечал, что ситуация вокруг ДВЗЯИ вызывает все большую тревогу из-за действий США.