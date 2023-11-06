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"Прямо сейчас". Во Франции неожиданно отреагировали на решение Путина - РИА Новости, 06.11.2023
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10:28 06.11.2023 (обновлено: 16:03 06.11.2023)
https://ria.ru/20231106/rossiya-1907681985.html
"Прямо сейчас". Во Франции неожиданно отреагировали на решение Путина
"Прямо сейчас". Во Франции неожиданно отреагировали на решение Путина - РИА Новости, 06.11.2023
"Прямо сейчас". Во Франции неожиданно отреагировали на решение Путина
В социальной сети Х французской радиостанции RFI читатели активно обсуждают новость, что президент России Владимир Путин подписал закон об отзыве ратификации... РИА Новости, 06.11.2023
2023-11-06T10:28
2023-11-06T16:03
в мире
россия
сша
владимир путин
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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. В социальной сети Х французской радиостанции RFI читатели активно обсуждают новость, что президент России Владимир Путин подписал закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний."Договор о ДВЗЯИ так и не был ратифицирован Соединенными Штатами", — написал один из комментаторов. "Да здравствует взаимность", — поддержал другой. "&lt;...&gt; Запад несет ответственность за все, что происходит", — отметил третий. "Проблема Запада в том, что они подписывают соглашения, но не соблюдают их", — поделился мнением еще один пользователь. "Это следствие непрекращающейся агрессии западного мира против России. Прямо сейчас Россия бросила вызов гегемонии США", — заключили читатели. Путин 12 октября заявил, что Россия может повести себя зеркально по отношению к США и отзовет ратификацию ДВЗЯИ. На следующий день инициативу внесли в парламент. Отменяется первая статья действующего закона, в которой предлагается ратифицировать соглашение, подписанное от имени российского государства 24 сентября 1996 года.К ДВЗЯИ присоединились 187 государств, при этом ратифицировали его 178 стран-участниц. Однако несколько стран, включая ядерные державы — США, Китай, Израиль, до сих пор этого не сделали, в отличие от России, которая ратифицировала договор в 2000-м. В то же время государства, владеющие ядерным оружием, взяли на себя добровольное обязательство не проводить его испытания. Как уточнял представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, Москва не намерена возобновлять ядерные испытания, основная цель — быть на равных с Вашингтоном. При этом в марте замглавы МИД Сергей Рябков отмечал, что ситуация вокруг ДВЗЯИ вызывает все большую тревогу из-за действий США.
https://ria.ru/20231106/ukraina-1907669196.html
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в мире, россия, сша, владимир путин
В мире, Россия, США, Владимир Путин

"Прямо сейчас". Во Франции неожиданно отреагировали на решение Путина

© РИА Новости / Александр Казаков | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 06.11.2023
© РИА Новости / Александр Казаков
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. В социальной сети Х французской радиостанции RFI читатели активно обсуждают новость, что президент России Владимир Путин подписал закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

"Договор о ДВЗЯИ так и не был ратифицирован Соединенными Штатами", — написал один из комментаторов.
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"Да здравствует взаимность", — поддержал другой.

"<...> Запад несет ответственность за все, что происходит", — отметил третий.

"Проблема Запада в том, что они подписывают соглашения, но не соблюдают их", — поделился мнением еще один пользователь.

"Это следствие непрекращающейся агрессии западного мира против России. Прямо сейчас Россия бросила вызов гегемонии США", — заключили читатели.

Путин 12 октября заявил, что Россия может повести себя зеркально по отношению к США и отзовет ратификацию ДВЗЯИ. На следующий день инициативу внесли в парламент. Отменяется первая статья действующего закона, в которой предлагается ратифицировать соглашение, подписанное от имени российского государства 24 сентября 1996 года.

К ДВЗЯИ присоединились 187 государств, при этом ратифицировали его 178 стран-участниц. Однако несколько стран, включая ядерные державы — США, Китай, Израиль, до сих пор этого не сделали, в отличие от России, которая ратифицировала договор в 2000-м. В то же время государства, владеющие ядерным оружием, взяли на себя добровольное обязательство не проводить его испытания.

Как уточнял представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, Москва не намерена возобновлять ядерные испытания, основная цель — быть на равных с Вашингтоном. При этом в марте замглавы МИД Сергей Рябков отмечал, что ситуация вокруг ДВЗЯИ вызывает все большую тревогу из-за действий США.
Невадский испытательный полигон - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
США в день решения России по ДВЗЯИ провели испытания на ядерном полигоне
20 октября, 02:00
 
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