https://ria.ru/20231106/rossiya-1907681985.html

"Прямо сейчас". Во Франции неожиданно отреагировали на решение Путина

"Прямо сейчас". Во Франции неожиданно отреагировали на решение Путина - РИА Новости, 06.11.2023

"Прямо сейчас". Во Франции неожиданно отреагировали на решение Путина

В социальной сети Х французской радиостанции RFI читатели активно обсуждают новость, что президент России Владимир Путин подписал закон об отзыве ратификации... РИА Новости, 06.11.2023

2023-11-06T10:28

2023-11-06T10:28

2023-11-06T16:03

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россия

сша

владимир путин

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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. В социальной сети Х французской радиостанции RFI читатели активно обсуждают новость, что президент России Владимир Путин подписал закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний."Договор о ДВЗЯИ так и не был ратифицирован Соединенными Штатами", — написал один из комментаторов. "Да здравствует взаимность", — поддержал другой. "<...> Запад несет ответственность за все, что происходит", — отметил третий. "Проблема Запада в том, что они подписывают соглашения, но не соблюдают их", — поделился мнением еще один пользователь. "Это следствие непрекращающейся агрессии западного мира против России. Прямо сейчас Россия бросила вызов гегемонии США", — заключили читатели. Путин 12 октября заявил, что Россия может повести себя зеркально по отношению к США и отзовет ратификацию ДВЗЯИ. На следующий день инициативу внесли в парламент. Отменяется первая статья действующего закона, в которой предлагается ратифицировать соглашение, подписанное от имени российского государства 24 сентября 1996 года.К ДВЗЯИ присоединились 187 государств, при этом ратифицировали его 178 стран-участниц. Однако несколько стран, включая ядерные державы — США, Китай, Израиль, до сих пор этого не сделали, в отличие от России, которая ратифицировала договор в 2000-м. В то же время государства, владеющие ядерным оружием, взяли на себя добровольное обязательство не проводить его испытания. Как уточнял представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, Москва не намерена возобновлять ядерные испытания, основная цель — быть на равных с Вашингтоном. При этом в марте замглавы МИД Сергей Рябков отмечал, что ситуация вокруг ДВЗЯИ вызывает все большую тревогу из-за действий США.

https://ria.ru/20231106/ukraina-1907669196.html

https://ria.ru/20231020/ispytaniya-1903973284.html

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в мире, россия, сша, владимир путин