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Россиянин рассказал, как потерял 500 тысяч рублей из-за отмены рейса - РИА Новости, 06.11.2023
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Туризм
 
09:38 06.11.2023 (обновлено: 11:44 06.11.2023)
https://ria.ru/20231106/reys-1907674817.html
Россиянин рассказал, как потерял 500 тысяч рублей из-за отмены рейса
Россиянин рассказал, как потерял 500 тысяч рублей из-за отмены рейса - РИА Новости, 06.11.2023
Россиянин рассказал, как потерял 500 тысяч рублей из-за отмены рейса
Москвич утверждает, что потерял 500 тысяч рублей на фоне пропущенного рейса Turkish Airlines. Об этом он рассказал порталу MSK1.ru. По его словам, он купил... РИА Новости, 06.11.2023
2023-11-06T09:38
2023-11-06T11:44
туризм
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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Москвич утверждает, что потерял 500 тысяч рублей на фоне пропущенного рейса Turkish Airlines. Об этом он рассказал порталу MSK1.ru. По его словам, он купил билеты и забронировал отели за восемь месяцев, чтобы провести отпуск с женой в Мексике. Они должны были вылететь из аэропорта Внуково в Стамбул 4 ноября, а оттуда добраться в Мехико на стыковочном рейсе, но рейс из Москвы отменили. Он добавил, что билеты были невозвратные, а половина отелей, которые они забронировали, не вернут деньги, потому что вышел срок бесплатного возврата. "В общем, минус 500 тысяч из семейного бюджета", — резюмировал москвич.По информации Flightradar, полуночный рейс 4 ноября из Внуково в аэропорт Стамбула действительно не состоялся. Самолеты из некоторых других стран также не смогли прибыть в пункт назначения.Ранее, 1 ноября, в работе системы резервации Turkish Airlines возникли проблемы, что привело к отмене всех рейсов, вылетавших из Стамбула с 19:00 до 22:00 (время совпадает с мск), однако, согласно данным табло аэропорта, отмены коснулись и нескольких ночных рейсов.
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новости - туризм, стамбул, turkish airlines, мексика
Туризм, Новости - Туризм, Стамбул, Turkish Airlines, Мексика
Россиянин рассказал, как потерял 500 тысяч рублей из-за отмены рейса

MSK1.ru: москвич потерял 500 тысяч рублей на фоне отмены рейса Turkish Airlines

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкСамолет в небе
Самолет в небе - РИА Новости, 1920, 06.11.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Самолет в небе. Архивное фото
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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Москвич утверждает, что потерял 500 тысяч рублей на фоне пропущенного рейса Turkish Airlines. Об этом он рассказал порталу MSK1.ru.

По его словам, он купил билеты и забронировал отели за восемь месяцев, чтобы провести отпуск с женой в Мексике. Они должны были вылететь из аэропорта Внуково в Стамбул 4 ноября, а оттуда добраться в Мехико на стыковочном рейсе, но рейс из Москвы отменили.

Он добавил, что билеты были невозвратные, а половина отелей, которые они забронировали, не вернут деньги, потому что вышел срок бесплатного возврата.

"В общем, минус 500 тысяч из семейного бюджета", — резюмировал москвич.
По информации Flightradar, полуночный рейс 4 ноября из Внуково в аэропорт Стамбула действительно не состоялся. Самолеты из некоторых других стран также не смогли прибыть в пункт назначения.
Ранее, 1 ноября, в работе системы резервации Turkish Airlines возникли проблемы, что привело к отмене всех рейсов, вылетавших из Стамбула с 19:00 до 22:00 (время совпадает с мск), однако, согласно данным табло аэропорта, отмены коснулись и нескольких ночных рейсов.
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