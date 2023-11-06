https://ria.ru/20231106/reys-1907674817.html

Россиянин рассказал, как потерял 500 тысяч рублей из-за отмены рейса

Россиянин рассказал, как потерял 500 тысяч рублей из-за отмены рейса - РИА Новости, 06.11.2023

Россиянин рассказал, как потерял 500 тысяч рублей из-за отмены рейса

Москвич утверждает, что потерял 500 тысяч рублей на фоне пропущенного рейса Turkish Airlines. Об этом он рассказал порталу MSK1.ru. По его словам, он купил... РИА Новости, 06.11.2023

2023-11-06T09:38

2023-11-06T09:38

2023-11-06T11:44

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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Москвич утверждает, что потерял 500 тысяч рублей на фоне пропущенного рейса Turkish Airlines. Об этом он рассказал порталу MSK1.ru. По его словам, он купил билеты и забронировал отели за восемь месяцев, чтобы провести отпуск с женой в Мексике. Они должны были вылететь из аэропорта Внуково в Стамбул 4 ноября, а оттуда добраться в Мехико на стыковочном рейсе, но рейс из Москвы отменили. Он добавил, что билеты были невозвратные, а половина отелей, которые они забронировали, не вернут деньги, потому что вышел срок бесплатного возврата. "В общем, минус 500 тысяч из семейного бюджета", — резюмировал москвич.По информации Flightradar, полуночный рейс 4 ноября из Внуково в аэропорт Стамбула действительно не состоялся. Самолеты из некоторых других стран также не смогли прибыть в пункт назначения.Ранее, 1 ноября, в работе системы резервации Turkish Airlines возникли проблемы, что привело к отмене всех рейсов, вылетавших из Стамбула с 19:00 до 22:00 (время совпадает с мск), однако, согласно данным табло аэропорта, отмены коснулись и нескольких ночных рейсов.

https://ria.ru/20231017/aviareysy-1903361038.html

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новости - туризм, стамбул, turkish airlines, мексика