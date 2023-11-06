Россиянин рассказал, как потерял 500 тысяч рублей из-за отмены рейса
MSK1.ru: москвич потерял 500 тысяч рублей на фоне отмены рейса Turkish Airlines
Самолет в небе. Архивное фото
МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Москвич утверждает, что потерял 500 тысяч рублей на фоне пропущенного рейса Turkish Airlines. Об этом он рассказал порталу MSK1.ru.
По его словам, он купил билеты и забронировал отели за восемь месяцев, чтобы провести отпуск с женой в Мексике. Они должны были вылететь из аэропорта Внуково в Стамбул 4 ноября, а оттуда добраться в Мехико на стыковочном рейсе, но рейс из Москвы отменили.
Он добавил, что билеты были невозвратные, а половина отелей, которые они забронировали, не вернут деньги, потому что вышел срок бесплатного возврата.
"В общем, минус 500 тысяч из семейного бюджета", — резюмировал москвич.
По его словам, он купил билеты и забронировал отели за восемь месяцев, чтобы провести отпуск с женой в Мексике. Они должны были вылететь из аэропорта Внуково в Стамбул 4 ноября, а оттуда добраться в Мехико на стыковочном рейсе, но рейс из Москвы отменили.
Он добавил, что билеты были невозвратные, а половина отелей, которые они забронировали, не вернут деньги, потому что вышел срок бесплатного возврата.
"В общем, минус 500 тысяч из семейного бюджета", — резюмировал москвич.
По информации Flightradar, полуночный рейс 4 ноября из Внуково в аэропорт Стамбула действительно не состоялся. Самолеты из некоторых других стран также не смогли прибыть в пункт назначения.
Ранее, 1 ноября, в работе системы резервации Turkish Airlines возникли проблемы, что привело к отмене всех рейсов, вылетавших из Стамбула с 19:00 до 22:00 (время совпадает с мск), однако, согласно данным табло аэропорта, отмены коснулись и нескольких ночных рейсов.