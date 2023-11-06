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Законопроект о МТОР на Дальнем Востоке могут принять до конца года
Законопроект о МТОР на Дальнем Востоке могут принять до конца года - РИА Новости, 06.11.2023
Законопроект о МТОР на Дальнем Востоке могут принять до конца года
Законопроект о создании международных территорий опережающего развития (МТОР) на Дальнем Востоке прошел все основные этапы согласования и может быть до конца... РИА Новости, 06.11.2023
2023-11-06T20:12
2023-11-06T20:12
2023-11-06T20:12
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Законопроект о создании международных территорий опережающего развития (МТОР) на Дальнем Востоке прошел все основные этапы согласования и может быть до конца 2023 года принят Госдумой, сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков. "Законопроект сейчас на площадке правительства. Он получил все основные согласования. До конца 2023 года мы рассчитываем на его принятие Государственной думой. Мы уже опережающим темпом готовим предложения по созданию межправсоглашений с основными партнерами для создания международных ТОР" ,- сказал Чекунков журналистам после выступления в рамках марафона "Знание. Первые" на площадке выставки-форума "Россия". Он отметил, что законопроект, в том числе предусматривает создание международной ТОР через межправсоглашения, когда условия для работы совместных предприятий определяют два правительства. "У нас сейчас получается три направления работы. Это — подготовка площадок и конкуренция регионов Дальнего Востока, где будет международная ТОР. Это — нормотворчество и подготовка законопроекта, его согласование. Эта работа на 85 процентов уже закончена. И это — работа с правительствами стран - наших соседей, которых мы считаем перспективными партнерами для создания международных ТОР. Очевидно, что в их числе есть Китайская Народная Республика, но не только", - добавил Чекунков.Ранее глава Минвостокразвития сообщал о планах внести законопроект о международной территории опережающего развития на Дальнем Востоке в осеннюю сессию Госдумы РФ.
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экономика, дальний восток, россия, госдума рф, выставка-форум "россия"
Выставка-форум "Россия", Экономика, Дальний Восток, Россия, Госдума РФ, Выставка-форум "Россия"
Законопроект о МТОР на Дальнем Востоке могут принять до конца года
ГД может принять законопроект о МТОР на Дальнем Востоке до конца года