https://ria.ru/20231106/ranenie-1907788844.html

Гражданин Грузии получил смертельное ранение на границе с Южной Осетией

Гражданин Грузии получил смертельное ранение на границе с Южной Осетией - РИА Новости, 06.11.2023

Гражданин Грузии получил смертельное ранение на границе с Южной Осетией

Гражданин Грузии получил смертельное ранение на границе с Южной Осетией в районе села Гром при попытке задержания, сообщает госагентство "Рес"; по словам... РИА Новости, 06.11.2023

2023-11-06T23:11

2023-11-06T23:11

2023-11-06T23:11

в мире

грузия

южная осетия

ираклий гарибашвили

саломе зурабишвили

тбилиси

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/15/1580836209_84:105:807:512_1920x0_80_0_0_614f5644e5020e8147ab80e70a41c6f3.jpg

ЦХИНВАЛ/ТБИЛИСИ, 6 ноя - РИА Новости. Гражданин Грузии получил смертельное ранение на границе с Южной Осетией в районе села Гром при попытке задержания, сообщает госагентство "Рес"; по словам полпреда президента Южной Осетии по вопросам постконфликтного урегулирования Егора Кочиева, в настоящее время инцидент обсуждается в рамках механизмов по предотвращению и реагированию на инциденты. "Я не знаю, что там конкретно произошло. Мне известно лишь то, что случился инцидент с применением оружия", - цитирует Кочиева агентство, приводя данные о смертельном исходе и обстоятельствах инцидента без ссылки на какой-либо источник. Как отметил Кочиев, по горячей линии грузинская сторона запросила техническую встречу по данному вопросу. В данное время на границе Южной Осетии с Грузией проходит встреча в формате механизмов по предотвращению и реагированию на инциденты, на которой обсуждается данный вопрос. По данным грузинских властей, инцидент произошел у приграничного села Кирбали Горийского муниципалитета. Из сообщения пресс-службы правительства Грузии следует, что гражданин страны погиб на территории, не подконтрольной властям в Тбилиси. "Мы призываем международное сообщество дать соответствующую оценку и отреагировать на инцидент", - приводится заявление премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили, который также призвал южноосетинские власти "сотрудничать со всеми сторонами для выявления и наказания виновных". Президент Грузии Саломе Зурабишвили в заявлении, распространенном ее администрацией, возложила вину за инцидент на российскую сторону, назвав это "атакой на грузинскую государственность".

https://ria.ru/20230826/osetiya-1892343076.html

https://ria.ru/20231017/zelenskiy-1903389659.html

грузия

южная осетия

тбилиси

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, грузия, южная осетия, ираклий гарибашвили, саломе зурабишвили, тбилиси