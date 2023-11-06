Гражданин Грузии получил смертельное ранение на границе с Южной Осетией
Гражданин Грузии получил ранение при задержании на границе с Южной Осетией
© SputnikАвтомобиль скорой помощи в Грузии
© Sputnik
Автомобиль скорой помощи в Грузии. Архивное фото
ЦХИНВАЛ/ТБИЛИСИ, 6 ноя - РИА Новости. Гражданин Грузии получил смертельное ранение на границе с Южной Осетией в районе села Гром при попытке задержания, сообщает госагентство "Рес"; по словам полпреда президента Южной Осетии по вопросам постконфликтного урегулирования Егора Кочиева, в настоящее время инцидент обсуждается в рамках механизмов по предотвращению и реагированию на инциденты.
"Я не знаю, что там конкретно произошло. Мне известно лишь то, что случился инцидент с применением оружия", - цитирует Кочиева агентство, приводя данные о смертельном исходе и обстоятельствах инцидента без ссылки на какой-либо источник.
Как отметил Кочиев, по горячей линии грузинская сторона запросила техническую встречу по данному вопросу. В данное время на границе Южной Осетии с Грузией проходит встреча в формате механизмов по предотвращению и реагированию на инциденты, на которой обсуждается данный вопрос.
По данным грузинских властей, инцидент произошел у приграничного села Кирбали Горийского муниципалитета. Из сообщения пресс-службы правительства Грузии следует, что гражданин страны погиб на территории, не подконтрольной властям в Тбилиси.
"Мы призываем международное сообщество дать соответствующую оценку и отреагировать на инцидент", - приводится заявление премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили, который также призвал южноосетинские власти "сотрудничать со всеми сторонами для выявления и наказания виновных".
Президент Грузии Саломе Зурабишвили в заявлении, распространенном ее администрацией, возложила вину за инцидент на российскую сторону, назвав это "атакой на грузинскую государственность".