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Гражданин Грузии получил смертельное ранение на границе с Южной Осетией - РИА Новости, 06.11.2023
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23:11 06.11.2023
https://ria.ru/20231106/ranenie-1907788844.html
Гражданин Грузии получил смертельное ранение на границе с Южной Осетией
Гражданин Грузии получил смертельное ранение на границе с Южной Осетией - РИА Новости, 06.11.2023
Гражданин Грузии получил смертельное ранение на границе с Южной Осетией
Гражданин Грузии получил смертельное ранение на границе с Южной Осетией в районе села Гром при попытке задержания, сообщает госагентство "Рес"; по словам... РИА Новости, 06.11.2023
2023-11-06T23:11
2023-11-06T23:11
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ЦХИНВАЛ/ТБИЛИСИ, 6 ноя - РИА Новости. Гражданин Грузии получил смертельное ранение на границе с Южной Осетией в районе села Гром при попытке задержания, сообщает госагентство "Рес"; по словам полпреда президента Южной Осетии по вопросам постконфликтного урегулирования Егора Кочиева, в настоящее время инцидент обсуждается в рамках механизмов по предотвращению и реагированию на инциденты. "Я не знаю, что там конкретно произошло. Мне известно лишь то, что случился инцидент с применением оружия", - цитирует Кочиева агентство, приводя данные о смертельном исходе и обстоятельствах инцидента без ссылки на какой-либо источник. Как отметил Кочиев, по горячей линии грузинская сторона запросила техническую встречу по данному вопросу. В данное время на границе Южной Осетии с Грузией проходит встреча в формате механизмов по предотвращению и реагированию на инциденты, на которой обсуждается данный вопрос. По данным грузинских властей, инцидент произошел у приграничного села Кирбали Горийского муниципалитета. Из сообщения пресс-службы правительства Грузии следует, что гражданин страны погиб на территории, не подконтрольной властям в Тбилиси. "Мы призываем международное сообщество дать соответствующую оценку и отреагировать на инцидент", - приводится заявление премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили, который также призвал южноосетинские власти "сотрудничать со всеми сторонами для выявления и наказания виновных". Президент Грузии Саломе Зурабишвили в заявлении, распространенном ее администрацией, возложила вину за инцидент на российскую сторону, назвав это "атакой на грузинскую государственность".
https://ria.ru/20230826/osetiya-1892343076.html
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в мире, грузия, южная осетия, ираклий гарибашвили, саломе зурабишвили, тбилиси
В мире, Грузия, Южная Осетия, Ираклий Гарибашвили, Саломе Зурабишвили, Тбилиси
Гражданин Грузии получил смертельное ранение на границе с Южной Осетией

Гражданин Грузии получил ранение при задержании на границе с Южной Осетией

© SputnikАвтомобиль скорой помощи в Грузии
Автомобиль скорой помощи в Грузии - РИА Новости, 1920, 06.11.2023
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Автомобиль скорой помощи в Грузии. Архивное фото
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ЦХИНВАЛ/ТБИЛИСИ, 6 ноя - РИА Новости. Гражданин Грузии получил смертельное ранение на границе с Южной Осетией в районе села Гром при попытке задержания, сообщает госагентство "Рес"; по словам полпреда президента Южной Осетии по вопросам постконфликтного урегулирования Егора Кочиева, в настоящее время инцидент обсуждается в рамках механизмов по предотвращению и реагированию на инциденты.
"Я не знаю, что там конкретно произошло. Мне известно лишь то, что случился инцидент с применением оружия", - цитирует Кочиева агентство, приводя данные о смертельном исходе и обстоятельствах инцидента без ссылки на какой-либо источник.
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Как отметил Кочиев, по горячей линии грузинская сторона запросила техническую встречу по данному вопросу. В данное время на границе Южной Осетии с Грузией проходит встреча в формате механизмов по предотвращению и реагированию на инциденты, на которой обсуждается данный вопрос.
По данным грузинских властей, инцидент произошел у приграничного села Кирбали Горийского муниципалитета. Из сообщения пресс-службы правительства Грузии следует, что гражданин страны погиб на территории, не подконтрольной властям в Тбилиси.
"Мы призываем международное сообщество дать соответствующую оценку и отреагировать на инцидент", - приводится заявление премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили, который также призвал южноосетинские власти "сотрудничать со всеми сторонами для выявления и наказания виновных".
Президент Грузии Саломе Зурабишвили в заявлении, распространенном ее администрацией, возложила вину за инцидент на российскую сторону, назвав это "атакой на грузинскую государственность".
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