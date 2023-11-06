https://ria.ru/20231106/rada-1907701519.html
СМИ сообщили о черновике для президентских выборов на Украине в 2024 году
СМИ сообщили о черновике для президентских выборов на Украине в 2024 году - РИА Новости, 06.11.2023
СМИ сообщили о черновике для президентских выборов на Украине в 2024 году
Депутаты Верховной рады Украины уже разработали черновик законопроекта о проведении выборов президента в следующем году в прифронтовых районах, сообщает издание РИА Новости, 06.11.2023
2023-11-06T13:05
2023-11-06T13:05
2023-11-06T13:05
специальная военная операция на украине
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киев
россия
владимир зеленский
алексей гончаренко
давид арахамия
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МОСКВА, 6 ноя – РИА Новости. Депутаты Верховной рады Украины уже разработали черновик законопроекта о проведении выборов президента в следующем году в прифронтовых районах, сообщает издание New Voice со ссылкой на источники в парламенте. Ранее депутат Алексей Гончаренко в эфире украинского телеканала Espreso сообщал, что Владимир Зеленский дал поручение офису президента готовиться к проведению выборов на Украине весной 2024 года. "В Верховной Раде ищут ответы на вопрос, как проводить выборы на прифронтовых территориях. В частности, в парламентском комитете по организации государственной власти и местного самоуправления разработали черновик соответствующего законопроекта", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте издания. Согласно документу, предлагается создать временную комиссию, которая будет определять, можно ли проводить выборы на той или иной территории, на основании данных различных ведомств, переданных в ЦИК. Кроме того, по данным издания, в документе предполагается, что офис Зеленского сможет отменять выборы в регионах, где у власти плохая социология. А переселенцам разрешается голосовать не по месту прописки. "Все прописано таким образом, что можно любую общину исключить из выборов", - приводит издание слова источника. Заместитель председателя комитета Верховной рады по организации госвласти Алина Загоруйко, слова которой приводит издание, отметила, что документ еще в сыром виде, туда будут вноситься изменения, по нему продолжатся обсуждения, потому "он нравится не всем". Как ранее заявлял Зеленский, проводить выборы во время военного положения запрещено, но такая возможность есть, если парламент поддержит соответствующие законодательные изменения. Запад выделит деньги, а наблюдатели будут в том числе "в окопах". В августе глава президентской фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия сообщал, международные партнеры Украины, активно финансирующие страну, призывают Киев провести выборы в следующем году даже во время конфликта и военного положения. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20231106/ukraina-1907696008.html
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в мире, украина, киев, россия, владимир зеленский, алексей гончаренко, давид арахамия, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Россия, Владимир Зеленский, Алексей Гончаренко, Давид Арахамия, Верховная Рада Украины
СМИ сообщили о черновике для президентских выборов на Украине в 2024 году
New Voice: Рада Украины разработала черновик проекта о выборах в 2024 году
МОСКВА, 6 ноя – РИА Новости.
Депутаты Верховной рады Украины уже разработали черновик законопроекта о проведении выборов президента в следующем году в прифронтовых районах, сообщает издание New Voice
со ссылкой на источники в парламенте.
Ранее депутат Алексей Гончаренко
в эфире украинского телеканала Espreso сообщал, что Владимир Зеленский
дал поручение офису президента готовиться к проведению выборов на Украине весной 2024 года.
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«
"В Верховной Раде ищут ответы на вопрос, как проводить выборы на прифронтовых территориях. В частности, в парламентском комитете по организации государственной власти и местного самоуправления разработали черновик соответствующего законопроекта", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте издания.
Согласно документу, предлагается создать временную комиссию, которая будет определять, можно ли проводить выборы на той или иной территории, на основании данных различных ведомств, переданных в ЦИК. Кроме того, по данным издания, в документе предполагается, что офис Зеленского сможет отменять выборы в регионах, где у власти плохая социология. А переселенцам разрешается голосовать не по месту прописки.
"Все прописано таким образом, что можно любую общину исключить из выборов", - приводит издание слова источника. Заместитель председателя комитета Верховной рады по организации госвласти Алина Загоруйко, слова которой приводит издание, отметила, что документ еще в сыром виде, туда будут вноситься изменения, по нему продолжатся обсуждения, потому "он нравится не всем".
Как ранее заявлял Зеленский, проводить выборы во время военного положения запрещено, но такая возможность есть, если парламент поддержит соответствующие законодательные изменения. Запад выделит деньги, а наблюдатели будут в том числе "в окопах".
В августе глава президентской фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия
сообщал, международные партнеры Украины, активно финансирующие страну, призывают Киев
провести выборы в следующем году даже во время конфликта и военного положения.
Россия
начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин
назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса
.
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