https://ria.ru/20231106/protest-1907764536.html

В Миссури заблокировали завод Boeing с требованием остановить войну в Газе

В Миссури заблокировали завод Boeing с требованием остановить войну в Газе - РИА Новости, 06.11.2023

В Миссури заблокировали завод Boeing с требованием остановить войну в Газе

Десятки активистов молодежного антивоенного движения Dissenters вышли на акцию протеста возле завода авиастроительной корпорации Boeing в Сент-Луисе, штат... РИА Новости, 06.11.2023

2023-11-06T19:54

2023-11-06T19:54

2023-11-06T20:46

в мире

миссури

сент-луис

сша

джо байден

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/06/1907765290_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_9a8a65f04714f22fff5a24948b211f22.jpg

ВАШИНГТОН, 6 ноя — РИА Новости. Десятки активистов молодежного антивоенного движения Dissenters вышли на акцию протеста возле завода авиастроительной корпорации Boeing в Сент-Луисе, штат Миссури, сообщило объединение в соцсети X. В митинге принимают участие около 75 человек. Они заблокировали все подходы к предприятию, требуя от конгресса и президента США Джо Байдена добиться прекращения огня в секторе Газа. "Мы требуем, чтобы конгресс и Байден немедленно призвали к прекращению огня и прекратили вооружать Израиль", — говорится в заявлении движения.В районе проведения манифестации дежурят полицейские. Как рассказали активисты, некоторые сотрудники компании Boeing, которые не смогли попасть на предприятие, подходили к ним и угрожали. В целом, по их словам, мероприятие проходит мирно.Накануне газета New York Times со ссылкой на источники писала, что официальные лица в США изложили Израилю шаги по сокращению жертв среди мирных граждан в секторе Газа. По данным издания, американские чиновники призвали Тель-Авив собирать больше разведданных о командно-контрольных сетях ХАМАС перед нанесением ударов, использовать бомбы меньшего размера для разрушения сети туннелей и задействовать наземные силы для отделения мест скопления гражданского населения от мест сосредоточения боевиков.Конфликт между Израилем и ХАМАСПалестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе.Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. Военное крыло движения — "Бригады "Аль-Кассам" — объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы и начали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.Число жертв в секторе Газа превысило десяти тысяч, примерно половина из них дети. Около 25 тысяч получили ранения. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян. Кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться порядка 200-250 человек.Москва призвала стороны прекратить боевые действия. По словам Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20231105/nakazanie-1907516316.html

миссури

сент-луис

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, миссури, сент-луис, сша, джо байден, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году