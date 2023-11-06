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В Миссури заблокировали завод Boeing с требованием остановить войну в Газе - РИА Новости, 06.11.2023
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19:54 06.11.2023 (обновлено: 20:46 06.11.2023)
https://ria.ru/20231106/protest-1907764536.html
В Миссури заблокировали завод Boeing с требованием остановить войну в Газе
В Миссури заблокировали завод Boeing с требованием остановить войну в Газе - РИА Новости, 06.11.2023
В Миссури заблокировали завод Boeing с требованием остановить войну в Газе
Десятки активистов молодежного антивоенного движения Dissenters вышли на акцию протеста возле завода авиастроительной корпорации Boeing в Сент-Луисе, штат... РИА Новости, 06.11.2023
2023-11-06T19:54
2023-11-06T20:46
в мире
миссури
сент-луис
сша
джо байден
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ВАШИНГТОН, 6 ноя — РИА Новости. Десятки активистов молодежного антивоенного движения Dissenters вышли на акцию протеста возле завода авиастроительной корпорации Boeing в Сент-Луисе, штат Миссури, сообщило объединение в соцсети X. В митинге принимают участие около 75 человек. Они заблокировали все подходы к предприятию, требуя от конгресса и президента США Джо Байдена добиться прекращения огня в секторе Газа. "Мы требуем, чтобы конгресс и Байден немедленно призвали к прекращению огня и прекратили вооружать Израиль", — говорится в заявлении движения.В районе проведения манифестации дежурят полицейские. Как рассказали активисты, некоторые сотрудники компании Boeing, которые не смогли попасть на предприятие, подходили к ним и угрожали. В целом, по их словам, мероприятие проходит мирно.Накануне газета New York Times со ссылкой на источники писала, что официальные лица в США изложили Израилю шаги по сокращению жертв среди мирных граждан в секторе Газа. По данным издания, американские чиновники призвали Тель-Авив собирать больше разведданных о командно-контрольных сетях ХАМАС перед нанесением ударов, использовать бомбы меньшего размера для разрушения сети туннелей и задействовать наземные силы для отделения мест скопления гражданского населения от мест сосредоточения боевиков.Конфликт между Израилем и ХАМАСПалестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе.Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. Военное крыло движения — "Бригады "Аль-Кассам" — объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы и начали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.Число жертв в секторе Газа превысило десяти тысяч, примерно половина из них дети. Около 25 тысяч получили ранения. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян. Кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться порядка 200-250 человек.Москва призвала стороны прекратить боевые действия. По словам Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
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в мире, миссури, сент-луис, сша, джо байден, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Миссури, Сент-Луис, США, Джо Байден, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В Миссури заблокировали завод Boeing с требованием остановить войну в Газе

В Миссури активисты заблокировали завод Boeing, требуя остановить войну в Газе

© Фото : Dissenters/XАктивисты молодежного антивоенного движения Dissenters на акции протеста возле завода авиастроительной корпорации Boeing в городе Сент-Луисе, штат Миссури
Активисты молодежного антивоенного движения Dissenters на акции протеста возле завода авиастроительной корпорации Boeing в городе Сент-Луисе, штат Миссури - РИА Новости, 1920, 06.11.2023
© Фото : Dissenters/X
Активисты молодежного антивоенного движения Dissenters на акции протеста возле завода авиастроительной корпорации Boeing в городе Сент-Луисе, штат Миссури
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ВАШИНГТОН, 6 ноя — РИА Новости. Десятки активистов молодежного антивоенного движения Dissenters вышли на акцию протеста возле завода авиастроительной корпорации Boeing в Сент-Луисе, штат Миссури, сообщило объединение в соцсети X.
В митинге принимают участие около 75 человек. Они заблокировали все подходы к предприятию, требуя от конгресса и президента США Джо Байдена добиться прекращения огня в секторе Газа.
"Мы требуем, чтобы конгресс и Байден немедленно призвали к прекращению огня и прекратили вооружать Израиль", — говорится в заявлении движения.
В районе проведения манифестации дежурят полицейские.
Как рассказали активисты, некоторые сотрудники компании Boeing, которые не смогли попасть на предприятие, подходили к ним и угрожали. В целом, по их словам, мероприятие проходит мирно.
Накануне газета New York Times со ссылкой на источники писала, что официальные лица в США изложили Израилю шаги по сокращению жертв среди мирных граждан в секторе Газа.
По данным издания, американские чиновники призвали Тель-Авив собирать больше разведданных о командно-контрольных сетях ХАМАС перед нанесением ударов, использовать бомбы меньшего размера для разрушения сети туннелей и задействовать наземные силы для отделения мест скопления гражданского населения от мест сосредоточения боевиков.
Здание Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 05.11.2023
СМИ: в США задумались о наказании Израиля
5 ноября, 00:54

Конфликт между Израилем и ХАМАС

Палестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе.
Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. Военное крыло движения — "Бригады "Аль-Кассам" — объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы и начали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.
Число жертв в секторе Газа превысило десяти тысяч, примерно половина из них дети. Около 25 тысяч получили ранения. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян. Кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться порядка 200-250 человек.
Москва призвала стороны прекратить боевые действия. По словам Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
 
В миреМиссуриСент-ЛуисСШАДжо БайденОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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