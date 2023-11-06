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Россиян предупредили, о чем нельзя громко говорить рядом с умной техникой - РИА Новости, 06.11.2023
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02:15 06.11.2023 (обновлено: 11:09 06.11.2023)
https://ria.ru/20231106/proslushka-1907649909.html
Россиян предупредили, о чем нельзя громко говорить рядом с умной техникой
Россиян предупредили, о чем нельзя громко говорить рядом с умной техникой - РИА Новости, 06.11.2023
Россиян предупредили, о чем нельзя громко говорить рядом с умной техникой
Умная техника имеет массу преимуществ, однако несет и риски, которые подчас оказываются важнее комфорта, рассказал в интервью агентству "Прайм" директор... РИА Новости, 06.11.2023
2023-11-06T02:15
2023-11-06T11:09
общество
технологии
павел мясоедов
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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Умная техника имеет массу преимуществ, однако несет и риски, которые подчас оказываются важнее комфорта, рассказал в интервью агентству "Прайм" директор компании "ИТ-Резерв" Павел Мясоедов.Он напомнил, что алгоритмы любого умного гаджета базируются на человеческих привычках, словах и действиях. Это означает, что они могут быть восприимчивы ко всевозможным уловкам. А разница между частной и публичной информацией пока не прописана достаточно четко.С учетом того, что далеко не все производители заботятся о конфиденциальности, лучше ограничить обсуждение чувствительных личных и деловых тем в присутствии электронных помощников, советует Мясоедов.“Крайне важно приобретать технику зарекомендовавших себя брендов и читать их пользовательские соглашения при активации устройств”, — добавил он.Эксперт советует не обогащать электронные устройства личными данными, ведь они могут стать добычей мошенников. С помощью этой информации хакеры атакуют смартфоны, получая доступ к деньгам, предупредил специалист.
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общество, технологии, павел мясоедов, россия
Общество, Технологии, Павел Мясоедов, Россия
Россиян предупредили, о чем нельзя громко говорить рядом с умной техникой

Эксперт Мясоедов посоветовал не говорить личные данные рядом с умной техникой

© iStock.com / RossHelenУправление бытовой техникой, подключенной к системе Умный дом
Управление бытовой техникой, подключенной к системе Умный дом - РИА Новости, 1920, 06.11.2023
© iStock.com / RossHelen
Управление бытовой техникой, подключенной к системе Умный дом. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Умная техника имеет массу преимуществ, однако несет и риски, которые подчас оказываются важнее комфорта, рассказал в интервью агентству "Прайм" директор компании "ИТ-Резерв" Павел Мясоедов.
Он напомнил, что алгоритмы любого умного гаджета базируются на человеческих привычках, словах и действиях. Это означает, что они могут быть восприимчивы ко всевозможным уловкам. А разница между частной и публичной информацией пока не прописана достаточно четко.
С учетом того, что далеко не все производители заботятся о конфиденциальности, лучше ограничить обсуждение чувствительных личных и деловых тем в присутствии электронных помощников, советует Мясоедов.
«
“Крайне важно приобретать технику зарекомендовавших себя брендов и читать их пользовательские соглашения при активации устройств”, — добавил он.
Эксперт советует не обогащать электронные устройства личными данными, ведь они могут стать добычей мошенников. С помощью этой информации хакеры атакуют смартфоны, получая доступ к деньгам, предупредил специалист.
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