https://ria.ru/20231106/proekt-1907745843.html

Котюков призвал настроить систему образования для проекта "Восток Ойл"

Котюков призвал настроить систему образования для проекта "Восток Ойл" - РИА Новости, 06.11.2023

Котюков призвал настроить систему образования для проекта "Восток Ойл"

Красноярскому краю нужно настроить систему образования для того, чтобы снабжать проект "Роснефти" "Восток Ойл" профессиональными кадрами, заявил губернатор... РИА Новости, 06.11.2023

2023-11-06T17:40

2023-11-06T17:40

2023-11-06T17:40

выставка-форум "россия"

экономика

красноярский край

таймыр

север

михаил котюков

роснефть

выставка-форум "россия"

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Красноярскому краю нужно настроить систему образования для того, чтобы снабжать проект "Роснефти" "Восток Ойл" профессиональными кадрами, заявил губернатор региона Михаил Котюков. "Восток Ойл — это важнейший и инфраструктурный проект, и проект перестройки экономики, и проект, который требует концентрации усилий для того, чтобы обеспечить проект трудовыми ресурсами. Огромная потребность в специалистах и на моменте создания проекта, и после его запуска в эксплуатацию, нам нужно настроить систему образования. И эта система образования сегодня работает не только в университетах, она работает, начиная со школы", - сказал он журналистам на площадке "Роснефти" в рамках выставки "Россия" на ВДНХ. Губернатор уточнил, что речь идет о ранней профориентации школьников, затрагиваются все уровни образования - общее, профессиональное, высшее, послевузовское. Обучение, по словам Котюкова, будет постоянно задействовано, чтобы "Восток Ойл" "был всегда вооружен самыми квалифицированными специалистами". "Роснефть" в рамках проекта "Восток Ойл" планирует сформировать новую нефтегазовую провинцию на полуострове Таймыр. Как ожидается, он объединит уже разрабатываемые месторождения Ванкорской группы и новые месторождения на севере Красноярского края. Под нужды проекта строится порт в бухте Север, из которого нефть планируется экспортировать по Северному морскому пути. Ресурсная база проекта оценивается в 6,5 миллиарда тонн жидких углеводородов.

https://ria.ru/20231106/nefteprovod-1907742990.html

https://ria.ru/20231106/rosneft-1907740202.html

красноярский край

таймыр

север

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экономика, красноярский край, таймыр, север, михаил котюков, роснефть, выставка-форум "россия"