В двух муниципалитетах Приморья школы перевели на дистанционное обучение
Школы в двух муниципалитетах Приморья перевели на дистант из-за циклона
Учитель ведет дистанционный онлайн урок. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 6 ноя - РИА Новости. Школы в двух округах Приморья перевели на дистанционное обучение из-за циклона и ледяного дождя, сообщает в своём Telegram-канале правительство региона.
В Приморье действует штормовое предупреждение из-за подхода активного южного циклона к побережью региона. В ночь на понедельник в крае начался дождь, на севере – снег. В Лесозаводске отмечается ледяной дождь, местные жители публикуют фото деревьев, которые ломаются под тяжестью обледеневших веток. Власти городского округа сообщили, что из-за ледяного дождя оказались повреждены линии электропередачи, порваны провода. Без света там остались свыше 2 тысяч человек, порядка 200 деревьев повалило. В городском округе введен режим ЧС. В целом отключения света отмечаются в семи районах Приморья.
"Школы Лесозаводского и Дальнереченского городских округов переведены на дистанционный формат обучения с 7 ноября. В школах Ханкайского муниципального округа введено свободное посещение", - говорится в сообщении.
Выполнение учебного плана находится на особом контроле министерства образования Приморья, информируют власти.
Во Владивостоке, по данным на утро, выпало две месячных нормы осадков – 63 миллиметра, к 13.00 (06.00 мск) количество осадков возросло до 83,5 миллиметра при месячной норме в 36 миллиметров, сообщал Примгидромет.
В столице региона затопило дороги, часть жителей города остались без света. Штормовую готовность повысили в пунктах базирования сил Тихоокеанского флота из-за южного циклона, который принес в Приморье осадки и штормовой ветер, сообщал ТОФ.