https://ria.ru/20231106/primore-1907688401.html

В двух муниципалитетах Приморья школы перевели на дистанционное обучение

В двух муниципалитетах Приморья школы перевели на дистанционное обучение - РИА Новости, 06.11.2023

В двух муниципалитетах Приморья школы перевели на дистанционное обучение

Школы в двух округах Приморья перевели на дистанционное обучение из-за циклона и ледяного дождя, сообщает в своём Telegram-канале правительство региона. РИА Новости, 06.11.2023

2023-11-06T11:15

2023-11-06T11:15

2023-11-06T11:15

образование

приморский край

лесозаводск

владивосток

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ВЛАДИВОСТОК, 6 ноя - РИА Новости. Школы в двух округах Приморья перевели на дистанционное обучение из-за циклона и ледяного дождя, сообщает в своём Telegram-канале правительство региона. В Приморье действует штормовое предупреждение из-за подхода активного южного циклона к побережью региона. В ночь на понедельник в крае начался дождь, на севере – снег. В Лесозаводске отмечается ледяной дождь, местные жители публикуют фото деревьев, которые ломаются под тяжестью обледеневших веток. Власти городского округа сообщили, что из-за ледяного дождя оказались повреждены линии электропередачи, порваны провода. Без света там остались свыше 2 тысяч человек, порядка 200 деревьев повалило. В городском округе введен режим ЧС. В целом отключения света отмечаются в семи районах Приморья. "Школы Лесозаводского и Дальнереченского городских округов переведены на дистанционный формат обучения с 7 ноября. В школах Ханкайского муниципального округа введено свободное посещение", - говорится в сообщении.Выполнение учебного плана находится на особом контроле министерства образования Приморья, информируют власти. Во Владивостоке, по данным на утро, выпало две месячных нормы осадков – 63 миллиметра, к 13.00 (06.00 мск) количество осадков возросло до 83,5 миллиметра при месячной норме в 36 миллиметров, сообщал Примгидромет. В столице региона затопило дороги, часть жителей города остались без света. Штормовую готовность повысили в пунктах базирования сил Тихоокеанского флота из-за южного циклона, который принес в Приморье осадки и штормовой ветер, сообщал ТОФ.

приморский край

лесозаводск

владивосток

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

образование, приморский край, лесозаводск, владивосток