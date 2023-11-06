https://ria.ru/20231106/primore-1907671442.html
В Приморье повысили штормовую готовность в пунктах базирования ТОФ
В Приморье повысили штормовую готовность в пунктах базирования ТОФ - РИА Новости, 06.11.2023
В Приморье повысили штормовую готовность в пунктах базирования ТОФ
Штормовую готовность повысили в пунктах базирования сил Тихоокеанского флота из-за южного циклона, который принес в Приморье осадки и штормовой ветер, сообщает... РИА Новости, 06.11.2023
2023-11-06T08:54
2023-11-06T08:54
2023-11-06T08:54
безопасность
приморский край
владивосток
лесозаводск
тихоокеанский флот вмф россии
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ВЛАДИВОСТОК, 6 ноя – РИА Новости. Штормовую готовность повысили в пунктах базирования сил Тихоокеанского флота из-за южного циклона, который принес в Приморье осадки и штормовой ветер, сообщает ТОФ. "В связи с усилением ветра в Приморском крае в пунктах базирования сил Тихоокеанского флота (ТОФ) повышена штормовая готовность до степени №2. По данным гидрометеорологической службы флота скорость ветра достигает стабильного значения 20 м/с, а порывы зафиксированы на уровне 25 м/с", - говорится в сообщении. В пунктах базирования кораблей и судов ТОФ усилена дежурно-вахтенная служба, проведена герметизация кораблей, имущество закреплено по-штормовому, аварийно-спасательные силы и буксирные суда находятся в готовности к выходу в море, подготовлены и проверены резервные источники питания. Полёты самолётов и вертолётов морской авиации приостановлены до фактического улучшения погоды. Боевые корабли и суда обеспечения, находящиеся в море, заранее укрыты в безопасные районы стоянки. В Приморье действует штормовое предупреждение из-за подхода активного южного циклона к побережью региона. В ночь на понедельник в крае начался дождь, на севере – снег. Во Владивостоке, по данным на утро, выпало две месячных нормы осадков – 63 миллиметра. В столице региона затопило дороги, часть жителей города остались без света. В Лесозаводске отмечается ледяной дождь, местные жители публикуют фото деревьев, которые ломаются под тяжестью обледеневших веток. Власти городского округа сообщили, что из-за ледяного дождя оказались повреждены линии электропередачи, порваны провода. Без света там остались свыше 2 тысяч человек, порядка 200 деревьев повалило. В городском округе введен режим ЧС. В целом отключения света отмечаются в семи районах Приморья.
https://ria.ru/20231106/sakhalin-1907668049.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, приморский край, владивосток, лесозаводск, тихоокеанский флот вмф россии
Безопасность, Приморский край, Владивосток, Лесозаводск, Тихоокеанский флот ВМФ России
В Приморье повысили штормовую готовность в пунктах базирования ТОФ
Штормовую готовность повысили в пунктах базирования ТОФ в Приморье из-за циклона
ВЛАДИВОСТОК, 6 ноя – РИА Новости. Штормовую готовность повысили в пунктах базирования сил Тихоокеанского флота из-за южного циклона, который принес в Приморье осадки и штормовой ветер, сообщает ТОФ.
«
"В связи с усилением ветра в Приморском крае в пунктах базирования сил Тихоокеанского флота (ТОФ) повышена штормовая готовность до степени №2. По данным гидрометеорологической службы флота скорость ветра достигает стабильного значения 20 м/с, а порывы зафиксированы на уровне 25 м/с", - говорится в сообщении.
В пунктах базирования кораблей и судов ТОФ усилена дежурно-вахтенная служба, проведена герметизация кораблей, имущество закреплено по-штормовому, аварийно-спасательные силы и буксирные суда находятся в готовности к выходу в море, подготовлены и проверены резервные источники питания.
Полёты самолётов и вертолётов морской авиации приостановлены до фактического улучшения погоды. Боевые корабли и суда обеспечения, находящиеся в море, заранее укрыты в безопасные районы стоянки.
В Приморье действует штормовое предупреждение из-за подхода активного южного циклона к побережью региона. В ночь на понедельник в крае начался дождь, на севере – снег. Во Владивостоке
, по данным на утро, выпало две месячных нормы осадков – 63 миллиметра. В столице региона затопило дороги, часть жителей города остались без света. В Лесозаводске
отмечается ледяной дождь, местные жители публикуют фото деревьев, которые ломаются под тяжестью обледеневших веток. Власти городского округа сообщили, что из-за ледяного дождя оказались повреждены линии электропередачи, порваны провода. Без света там остались свыше 2 тысяч человек, порядка 200 деревьев повалило. В городском округе введен режим ЧС. В целом отключения света отмечаются в семи районах Приморья.
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