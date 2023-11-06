https://ria.ru/20231106/primore-1907671442.html

В Приморье повысили штормовую готовность в пунктах базирования ТОФ

В Приморье повысили штормовую готовность в пунктах базирования ТОФ - РИА Новости, 06.11.2023

В Приморье повысили штормовую готовность в пунктах базирования ТОФ

Штормовую готовность повысили в пунктах базирования сил Тихоокеанского флота из-за южного циклона, который принес в Приморье осадки и штормовой ветер, сообщает... РИА Новости, 06.11.2023

2023-11-06T08:54

2023-11-06T08:54

2023-11-06T08:54

безопасность

приморский край

владивосток

лесозаводск

тихоокеанский флот вмф россии

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ВЛАДИВОСТОК, 6 ноя – РИА Новости. Штормовую готовность повысили в пунктах базирования сил Тихоокеанского флота из-за южного циклона, который принес в Приморье осадки и штормовой ветер, сообщает ТОФ. "В связи с усилением ветра в Приморском крае в пунктах базирования сил Тихоокеанского флота (ТОФ) повышена штормовая готовность до степени №2. По данным гидрометеорологической службы флота скорость ветра достигает стабильного значения 20 м/с, а порывы зафиксированы на уровне 25 м/с", - говорится в сообщении. В пунктах базирования кораблей и судов ТОФ усилена дежурно-вахтенная служба, проведена герметизация кораблей, имущество закреплено по-штормовому, аварийно-спасательные силы и буксирные суда находятся в готовности к выходу в море, подготовлены и проверены резервные источники питания. Полёты самолётов и вертолётов морской авиации приостановлены до фактического улучшения погоды. Боевые корабли и суда обеспечения, находящиеся в море, заранее укрыты в безопасные районы стоянки. В Приморье действует штормовое предупреждение из-за подхода активного южного циклона к побережью региона. В ночь на понедельник в крае начался дождь, на севере – снег. Во Владивостоке, по данным на утро, выпало две месячных нормы осадков – 63 миллиметра. В столице региона затопило дороги, часть жителей города остались без света. В Лесозаводске отмечается ледяной дождь, местные жители публикуют фото деревьев, которые ломаются под тяжестью обледеневших веток. Власти городского округа сообщили, что из-за ледяного дождя оказались повреждены линии электропередачи, порваны провода. Без света там остались свыше 2 тысяч человек, порядка 200 деревьев повалило. В городском округе введен режим ЧС. В целом отключения света отмечаются в семи районах Приморья.

https://ria.ru/20231106/sakhalin-1907668049.html

приморский край

владивосток

лесозаводск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, приморский край, владивосток, лесозаводск, тихоокеанский флот вмф россии