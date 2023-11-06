https://ria.ru/20231106/primore-1907668892.html

В семи районах Приморья зафиксировали отключения света из-за циклона

В семи районах Приморья зафиксировали отключения света из-за циклона - РИА Новости, 06.11.2023

В семи районах Приморья зафиксировали отключения света из-за циклона

Отключения электроэнергии отмечаются в семи районах Приморья, где бушует южный циклон, в том числе во Владивостоке без света остаются жители 70 многоквартирных... РИА Новости, 06.11.2023

2023-11-06T08:20

2023-11-06T08:20

2023-11-06T08:20

происшествия

владивосток

лесозаводск

уссурийский городской округ

примгидромет

приморский край

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ВЛАДИВОСТОК, 6 ноя – РИА Новости. Отключения электроэнергии отмечаются в семи районах Приморья, где бушует южный циклон, в том числе во Владивостоке без света остаются жители 70 многоквартирных домов. В Приморье действует штормовое предупреждение из-за подхода активного южного циклона к побережью региона. В ночь на понедельник в крае начался дождь, на севере – снег. Во Владивостоке, по данным на утро, выпало две месячных нормы осадков – 63 миллиметра. В столице региона затопило дороги, часть жителей города остались без света. В Лесозаводске отмечается ледяной дождь, местные жители публикуют фото деревьев, которые ломаются под тяжестью обледеневших веток. Власти городского округа сообщили, что из-за ледяного дождя оказались повреждены линии электропередачи, порваны провода. Без света там остались свыше 2 тысяч человек, порядка 200 деревьев повалило. В городском округе введен режим ЧС. "Утром 6 ноября специалисты Приморских электрических сетей зафиксировали отключения электроэнергии в отдельных населенных пунктах Лесозаводского, Уссурийского городских округов, Хорольского, Ханкайского, Чугуевского, Октябрьского районов. На всех направлениях в этих районах организованы обходы по поиску повреждений на линиях электропередачи. В восстановлении электроснабжения задействованы 20 бригад и 24 единицы техники", - сообщил РИА Новости представитель Приморских электрических сетей. По информации мэрии Владивостока, в городе остаются без света свыше 70 многоквартирных жилых домов по улицам Калинина, Липовая, Надибаидзе, Очаковская, Фастовская, Бурачка, Гульбиновича, Запорожская, Интернациональная, Можжевеловая, Окатовая, Олега Кошевого, Терешковой, Харьковская. К 13.00 (06.00 мск) во Владивостоке выпало 83,5 миллиметра осадков при месячной норме в 36 миллиметров, сообщает Примгидромет. По данным регионального министерства транспорта и дорожного хозяйства, на середину понедельника проезды есть ко всем населенным пунктам. Расчистку автомобильных дорог ведут там, где идет мокрый снег. До 10 сантиметров таких осадков выпало в Дальнереченском, Пограничном и Пожарском округах, а также в Красноармейском районе края.

https://ria.ru/20231106/sakhalin-1907668049.html

владивосток

лесозаводск

уссурийский городской округ

приморский край

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, владивосток, лесозаводск, уссурийский городской округ, примгидромет, приморский край