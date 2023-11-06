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В семи районах Приморья зафиксировали отключения света из-за циклона - РИА Новости, 06.11.2023
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08:20 06.11.2023
https://ria.ru/20231106/primore-1907668892.html
В семи районах Приморья зафиксировали отключения света из-за циклона
В семи районах Приморья зафиксировали отключения света из-за циклона - РИА Новости, 06.11.2023
В семи районах Приморья зафиксировали отключения света из-за циклона
Отключения электроэнергии отмечаются в семи районах Приморья, где бушует южный циклон, в том числе во Владивостоке без света остаются жители 70 многоквартирных... РИА Новости, 06.11.2023
2023-11-06T08:20
2023-11-06T08:20
происшествия
владивосток
лесозаводск
уссурийский городской округ
примгидромет
приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 6 ноя – РИА Новости. Отключения электроэнергии отмечаются в семи районах Приморья, где бушует южный циклон, в том числе во Владивостоке без света остаются жители 70 многоквартирных домов. В Приморье действует штормовое предупреждение из-за подхода активного южного циклона к побережью региона. В ночь на понедельник в крае начался дождь, на севере – снег. Во Владивостоке, по данным на утро, выпало две месячных нормы осадков – 63 миллиметра. В столице региона затопило дороги, часть жителей города остались без света. В Лесозаводске отмечается ледяной дождь, местные жители публикуют фото деревьев, которые ломаются под тяжестью обледеневших веток. Власти городского округа сообщили, что из-за ледяного дождя оказались повреждены линии электропередачи, порваны провода. Без света там остались свыше 2 тысяч человек, порядка 200 деревьев повалило. В городском округе введен режим ЧС. "Утром 6 ноября специалисты Приморских электрических сетей зафиксировали отключения электроэнергии в отдельных населенных пунктах Лесозаводского, Уссурийского городских округов, Хорольского, Ханкайского, Чугуевского, Октябрьского районов. На всех направлениях в этих районах организованы обходы по поиску повреждений на линиях электропередачи. В восстановлении электроснабжения задействованы 20 бригад и 24 единицы техники", - сообщил РИА Новости представитель Приморских электрических сетей. По информации мэрии Владивостока, в городе остаются без света свыше 70 многоквартирных жилых домов по улицам Калинина, Липовая, Надибаидзе, Очаковская, Фастовская, Бурачка, Гульбиновича, Запорожская, Интернациональная, Можжевеловая, Окатовая, Олега Кошевого, Терешковой, Харьковская. К 13.00 (06.00 мск) во Владивостоке выпало 83,5 миллиметра осадков при месячной норме в 36 миллиметров, сообщает Примгидромет. По данным регионального министерства транспорта и дорожного хозяйства, на середину понедельника проезды есть ко всем населенным пунктам. Расчистку автомобильных дорог ведут там, где идет мокрый снег. До 10 сантиметров таких осадков выпало в Дальнереченском, Пограничном и Пожарском округах, а также в Красноармейском районе края.
https://ria.ru/20231106/sakhalin-1907668049.html
владивосток
лесозаводск
уссурийский городской округ
приморский край
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происшествия, владивосток, лесозаводск, уссурийский городской округ, примгидромет, приморский край
Происшествия, Владивосток, Лесозаводск, Уссурийский городской округ, Примгидромет, Приморский край
В семи районах Приморья зафиксировали отключения света из-за циклона

Отключения света отмечаются в 7 районах Приморья, где бушует циклон

© РИА Новости / Руслан Кривобок | Перейти в медиабанкОчистка высоковольтных линий от налипшего снега
Очистка высоковольтных линий от налипшего снега - РИА Новости, 1920, 06.11.2023
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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Очистка высоковольтных линий от налипшего снега. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 6 ноя – РИА Новости. Отключения электроэнергии отмечаются в семи районах Приморья, где бушует южный циклон, в том числе во Владивостоке без света остаются жители 70 многоквартирных домов.
В Приморье действует штормовое предупреждение из-за подхода активного южного циклона к побережью региона. В ночь на понедельник в крае начался дождь, на севере – снег. Во Владивостоке, по данным на утро, выпало две месячных нормы осадков – 63 миллиметра. В столице региона затопило дороги, часть жителей города остались без света. В Лесозаводске отмечается ледяной дождь, местные жители публикуют фото деревьев, которые ломаются под тяжестью обледеневших веток. Власти городского округа сообщили, что из-за ледяного дождя оказались повреждены линии электропередачи, порваны провода. Без света там остались свыше 2 тысяч человек, порядка 200 деревьев повалило. В городском округе введен режим ЧС.
"Утром 6 ноября специалисты Приморских электрических сетей зафиксировали отключения электроэнергии в отдельных населенных пунктах Лесозаводского, Уссурийского городских округов, Хорольского, Ханкайского, Чугуевского, Октябрьского районов. На всех направлениях в этих районах организованы обходы по поиску повреждений на линиях электропередачи. В восстановлении электроснабжения задействованы 20 бригад и 24 единицы техники", - сообщил РИА Новости представитель Приморских электрических сетей.
По информации мэрии Владивостока, в городе остаются без света свыше 70 многоквартирных жилых домов по улицам Калинина, Липовая, Надибаидзе, Очаковская, Фастовская, Бурачка, Гульбиновича, Запорожская, Интернациональная, Можжевеловая, Окатовая, Олега Кошевого, Терешковой, Харьковская.
К 13.00 (06.00 мск) во Владивостоке выпало 83,5 миллиметра осадков при месячной норме в 36 миллиметров, сообщает Примгидромет.
По данным регионального министерства транспорта и дорожного хозяйства, на середину понедельника проезды есть ко всем населенным пунктам. Расчистку автомобильных дорог ведут там, где идет мокрый снег. До 10 сантиметров таких осадков выпало в Дальнереченском, Пограничном и Пожарском округах, а также в Красноармейском районе края.
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Вчера, 08:04
 
ПроисшествияВладивостокЛесозаводскУссурийский городской округПримгидрометПриморский край
 
 
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