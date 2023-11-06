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Мэра Катангского района в Приангарье заподозрили в получении взяток - РИА Новости, 06.11.2023
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17:39 06.11.2023
https://ria.ru/20231106/priangare-1907745567.html
Мэра Катангского района в Приангарье заподозрили в получении взяток
Мэра Катангского района в Приангарье заподозрили в получении взяток - РИА Новости, 06.11.2023
Мэра Катангского района в Приангарье заподозрили в получении взяток
Мэр Катангского района Сергей Чонский задержан в качестве фигуранта дела о взятках в крупном размере, сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в... РИА Новости, 06.11.2023
2023-11-06T17:39
2023-11-06T17:39
происшествия
катангский район
иркутская область
игорь кобзев
следственный комитет россии (ск рф)
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ИРКУТСК, 6 ноя - РИА Новости. Мэр Катангского района Сергей Чонский задержан в качестве фигуранта дела о взятках в крупном размере, сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в Telegram-канале. "Сегодня стало известно о задержании мэра Катангского района Сергея Юрьевича Чонского по подозрению в получении взяток в крупном размере. В отношении главы муниципалитета Следственное управление СК России по Иркутской области возбудило уголовное дело", - написал Кобзев. Он отметил, что по версии следствия, Чонский в 2023 году получал от субъектов предпринимательства взятки за предоставление им преимуществ на аукционах и заключения договоров на поставки дизельного топлива. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Для контроля ситуации с северным завозом в Катангский район направлены специалисты регионального министерства ЖКХ во главе с министром Анатолием Никитиным. Кроме того, на особом контроле правительства вопросы формирования бюджета муниципального образования на 2024 – 2026 годы. По данным регионального СУСК, общая сумма взяток, полученная Сергеем Чонским, составила 4,7 миллиона рублей.
https://realty.ria.ru/20230828/irkutsk-1892691312.html
https://ria.ru/20230606/priangare-1876352265.html
катангский район
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происшествия, катангский район, иркутская область, игорь кобзев, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Катангский район, Иркутская область, Игорь Кобзев, Следственный комитет России (СК РФ)
Мэра Катангского района в Приангарье заподозрили в получении взяток

Мэра Катангского района Чонского задержали по делу о получении крупных взяток

© РИА НовостиЧеловек в наручниках
Человек в наручниках - РИА Новости, 1920, 06.11.2023
© РИА Новости
Человек в наручниках. Архивное фото
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ИРКУТСК, 6 ноя - РИА Новости. Мэр Катангского района Сергей Чонский задержан в качестве фигуранта дела о взятках в крупном размере, сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в Telegram-канале.
"Сегодня стало известно о задержании мэра Катангского района Сергея Юрьевича Чонского по подозрению в получении взяток в крупном размере. В отношении главы муниципалитета Следственное управление СК России по Иркутской области возбудило уголовное дело", - написал Кобзев.
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Он отметил, что по версии следствия, Чонский в 2023 году получал от субъектов предпринимательства взятки за предоставление им преимуществ на аукционах и заключения договоров на поставки дизельного топлива. Решается вопрос об избрании меры пресечения.
Для контроля ситуации с северным завозом в Катангский район направлены специалисты регионального министерства ЖКХ во главе с министром Анатолием Никитиным. Кроме того, на особом контроле правительства вопросы формирования бюджета муниципального образования на 2024 – 2026 годы.
По данным регионального СУСК, общая сумма взяток, полученная Сергеем Чонским, составила 4,7 миллиона рублей.
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ПроисшествияКатангский районИркутская областьИгорь КобзевСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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