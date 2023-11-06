https://ria.ru/20231106/priangare-1907745567.html

Мэра Катангского района в Приангарье заподозрили в получении взяток

Мэра Катангского района в Приангарье заподозрили в получении взяток - РИА Новости, 06.11.2023

Мэра Катангского района в Приангарье заподозрили в получении взяток

Мэр Катангского района Сергей Чонский задержан в качестве фигуранта дела о взятках в крупном размере, сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в... РИА Новости, 06.11.2023

2023-11-06T17:39

2023-11-06T17:39

2023-11-06T17:39

происшествия

катангский район

иркутская область

игорь кобзев

следственный комитет россии (ск рф)

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ИРКУТСК, 6 ноя - РИА Новости. Мэр Катангского района Сергей Чонский задержан в качестве фигуранта дела о взятках в крупном размере, сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в Telegram-канале. "Сегодня стало известно о задержании мэра Катангского района Сергея Юрьевича Чонского по подозрению в получении взяток в крупном размере. В отношении главы муниципалитета Следственное управление СК России по Иркутской области возбудило уголовное дело", - написал Кобзев. Он отметил, что по версии следствия, Чонский в 2023 году получал от субъектов предпринимательства взятки за предоставление им преимуществ на аукционах и заключения договоров на поставки дизельного топлива. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Для контроля ситуации с северным завозом в Катангский район направлены специалисты регионального министерства ЖКХ во главе с министром Анатолием Никитиным. Кроме того, на особом контроле правительства вопросы формирования бюджета муниципального образования на 2024 – 2026 годы. По данным регионального СУСК, общая сумма взяток, полученная Сергеем Чонским, составила 4,7 миллиона рублей.

https://realty.ria.ru/20230828/irkutsk-1892691312.html

https://ria.ru/20230606/priangare-1876352265.html

катангский район

иркутская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, катангский район, иркутская область, игорь кобзев, следственный комитет россии (ск рф)