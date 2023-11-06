https://ria.ru/20231106/priangare-1907745567.html
Мэра Катангского района в Приангарье заподозрили в получении взяток
Мэра Катангского района в Приангарье заподозрили в получении взяток - РИА Новости, 06.11.2023
Мэра Катангского района в Приангарье заподозрили в получении взяток
Мэр Катангского района Сергей Чонский задержан в качестве фигуранта дела о взятках в крупном размере, сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в... РИА Новости, 06.11.2023
2023-11-06T17:39
2023-11-06T17:39
2023-11-06T17:39
происшествия
катангский район
иркутская область
игорь кобзев
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/06/1793412582_0:46:1394:830_1920x0_80_0_0_8f718e56d81d1c56ddd61727edd1f926.jpg
ИРКУТСК, 6 ноя - РИА Новости. Мэр Катангского района Сергей Чонский задержан в качестве фигуранта дела о взятках в крупном размере, сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в Telegram-канале. "Сегодня стало известно о задержании мэра Катангского района Сергея Юрьевича Чонского по подозрению в получении взяток в крупном размере. В отношении главы муниципалитета Следственное управление СК России по Иркутской области возбудило уголовное дело", - написал Кобзев. Он отметил, что по версии следствия, Чонский в 2023 году получал от субъектов предпринимательства взятки за предоставление им преимуществ на аукционах и заключения договоров на поставки дизельного топлива. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Для контроля ситуации с северным завозом в Катангский район направлены специалисты регионального министерства ЖКХ во главе с министром Анатолием Никитиным. Кроме того, на особом контроле правительства вопросы формирования бюджета муниципального образования на 2024 – 2026 годы. По данным регионального СУСК, общая сумма взяток, полученная Сергеем Чонским, составила 4,7 миллиона рублей.
https://realty.ria.ru/20230828/irkutsk-1892691312.html
https://ria.ru/20230606/priangare-1876352265.html
катангский район
иркутская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/06/1793412582_114:0:1281:875_1920x0_80_0_0_18fbb02e6526545830153b0c29e6324e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, катангский район, иркутская область, игорь кобзев, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Катангский район, Иркутская область, Игорь Кобзев, Следственный комитет России (СК РФ)
Мэра Катангского района в Приангарье заподозрили в получении взяток
Мэра Катангского района Чонского задержали по делу о получении крупных взяток
ИРКУТСК, 6 ноя - РИА Новости.
Мэр Катангского района Сергей Чонский задержан в качестве фигуранта дела о взятках в крупном размере, сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в Telegram-канале
.
"Сегодня стало известно о задержании мэра Катангского района Сергея Юрьевича Чонского по подозрению в получении взяток в крупном размере. В отношении главы муниципалитета Следственное управление СК России по Иркутской области возбудило уголовное дело", - написал Кобзев.
В Иркутске осудили пристава за взятку квартирами в доме-самострое
Он отметил, что по версии следствия, Чонский в 2023 году получал от субъектов предпринимательства взятки за предоставление им преимуществ на аукционах и заключения договоров на поставки дизельного топлива. Решается вопрос об избрании меры пресечения.
Для контроля ситуации с северным завозом в Катангский район направлены специалисты регионального министерства ЖКХ во главе с министром Анатолием Никитиным. Кроме того, на особом контроле правительства вопросы формирования бюджета муниципального образования на 2024 – 2026 годы.
По данным регионального СУСК, общая сумма взяток, полученная Сергеем Чонским, составила 4,7 миллиона рублей.
Экс-глава минздрава Приангарья стал фигурантом третьего уголовного дела