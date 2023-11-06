https://ria.ru/20231106/posrednik-1907663382.html

Эксперт рассказал, кто мог бы быть посредником между Россией и Украиной

Эксперт рассказал, кто мог бы быть посредником между Россией и Украиной - РИА Новости, 06.11.2023

Эксперт рассказал, кто мог бы быть посредником между Россией и Украиной

Хорошим посредником между Россией и Украиной мог бы стать Китай в силу своего подхода к межгосударственным отношениям, так как Пекин, в отличие от западных... РИА Новости, 06.11.2023

2023-11-06T06:14

2023-11-06T06:14

2023-11-06T09:42

в мире

россия

китай

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ПЕКИН, 6 ноя — РИА Новости. Хорошим посредником между Россией и Украиной мог бы стать Китай в силу своего подхода к межгосударственным отношениям, так как Пекин, в отличие от западных стран, не стремится сделать всех похожими на себя, заявил РИА Новости исполнительный директор Центра гуманитарного диалога Дэвид Харланд. "Я думаю, что Китай был бы отличным (посредником)", — заявил Харланд на вопрос, какая страна могла бы стать лучшим посредником между Россией и Украиной.Он отметил, что основная проблема Запада заключается в том, что у него есть "очень глубокая традиция желать, чтобы другие страны" были больше похожи на страны Запада, но сейчас наступил момент в истории, когда, когда многие страны говорят нет. "На мой взгляд, это довольно сложно для многих стран. Я не большой эксперт по истории Китая, но, думаю, что китайцы никогда не думали, что Танзания, Новая Зеландия или Россия должны быть больше похожи на Китай. Они заключали соглашения, основанные на взаимных интересах и так далее. И я думаю, что такой подход в целом лучше подходит для той очень нестабильной международной системы, которая существует сейчас", - отметил собеседник агентства.

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россия

китай

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в мире, россия, китай, украина