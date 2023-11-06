https://ria.ru/20231106/poland-1907782370.html

Президент Польши внесет кандидатуру Моравецкого на пост премьера

Президент Польши внесет кандидатуру Моравецкого на пост премьера - РИА Новости, 06.11.2023

Президент Польши внесет кандидатуру Моравецкого на пост премьера

Президент Польши Анджей Дуда решил внести в парламент кандидатуру Матеуша Моравецкого на должность премьер-министра республики, об этом глава государства заявил РИА Новости, 06.11.2023

2023-11-06T22:06

2023-11-06T22:06

2023-11-06T23:20

в мире

польша

матеуш моравецкий

право и справедливость

анджей дуда

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ВАРШАВА, 6 ноя — РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда решил внести в парламент кандидатуру Матеуша Моравецкого на должность премьер-министра республики, об этом глава государства заявил в телеобращении."После спокойного анализа и проведенных консультаций я решил поручить миссию формирования правительства премьеру Матеушу Моравецкому. Этим самым я решил продолжить хорошую парламентскую традицию, в соответствии с которой победившая группировка первой получает шанс формирования правительства", — сказал он.В октябре в Польше прошли парламентские выборы. По итогам правящая в стране партия "Право и справедливость" (PiS) получила 194 места в сейме, а оппозиционные "Гражданская коалиция" — 157, "Третий путь" — 65, "Левые" — 26. Еще 18 мест достались коалиции националистов и евроскептиков "Конфедерация". Такой расклад сил говорит о том, что PiS не сможет самостоятельно сформировать правительство большинства. Если у оппозиции получится объединиться, то она будет иметь 248 из 460 кресел в сейме и получит шанс сформировать кабмин.Новое правительство появится в Польше не раньше, чем сейм одобрит кандидатуру нового премьера.В соответствии с конституцией страны после оглашения результатов выборов президент вносит кандидатуру премьер-министра, который, в свою очередь, предлагает кандидатов на министерские посты. После этого нижняя палата парламента рассматривает вопрос о вотуме доверия этому кабмину. Он выносится абсолютным большинством голосов в присутствии не менее половины списочного состава депутатов.При вынесении правительству вотума недоверия сейм в течение 14 дней избирает премьера и предложенных им членов совета министров абсолютным большинством голосов.Если и на этот раз не удается избрать премьер-министра, то президент назначает нового главу кабмина. После этого нижняя палата парламента рассматривает вопрос о вотуме доверия. На этот раз для его вынесения достаточно простого большинства голосов при условии присутствия не менее половины депутатов. Таким образом, избранное правительство может быть правительством меньшинства.Если же вотум доверия премьеру не будет вынесен и на этот раз, глава государства в соответствии с конституцией сокращает срок полномочий сейма и назначает новые выборы.

https://ria.ru/20231016/polsha-1902958346.html

https://ria.ru/20231027/polsha-1905686882.html

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в мире, польша, матеуш моравецкий, право и справедливость, анджей дуда