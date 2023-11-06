Рейтинг@Mail.ru
Президент Польши внесет кандидатуру Моравецкого на пост премьера - РИА Новости, 06.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:06 06.11.2023 (обновлено: 23:20 06.11.2023)
https://ria.ru/20231106/poland-1907782370.html
Президент Польши внесет кандидатуру Моравецкого на пост премьера
Президент Польши внесет кандидатуру Моравецкого на пост премьера - РИА Новости, 06.11.2023
Президент Польши внесет кандидатуру Моравецкого на пост премьера
Президент Польши Анджей Дуда решил внести в парламент кандидатуру Матеуша Моравецкого на должность премьер-министра республики, об этом глава государства заявил РИА Новости, 06.11.2023
2023-11-06T22:06
2023-11-06T23:20
в мире
польша
матеуш моравецкий
право и справедливость
анджей дуда
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1f/1792125373_272:0:2645:1335_1920x0_80_0_0_53d89251e33b2a67cc6447137884aa5c.jpg
ВАРШАВА, 6 ноя — РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда решил внести в парламент кандидатуру Матеуша Моравецкого на должность премьер-министра республики, об этом глава государства заявил в телеобращении."После спокойного анализа и проведенных консультаций я решил поручить миссию формирования правительства премьеру Матеушу Моравецкому. Этим самым я решил продолжить хорошую парламентскую традицию, в соответствии с которой победившая группировка первой получает шанс формирования правительства", — сказал он.В октябре в Польше прошли парламентские выборы. По итогам правящая в стране партия "Право и справедливость" (PiS) получила 194 места в сейме, а оппозиционные "Гражданская коалиция" — 157, "Третий путь" — 65, "Левые" — 26. Еще 18 мест достались коалиции националистов и евроскептиков "Конфедерация". Такой расклад сил говорит о том, что PiS не сможет самостоятельно сформировать правительство большинства. Если у оппозиции получится объединиться, то она будет иметь 248 из 460 кресел в сейме и получит шанс сформировать кабмин.Новое правительство появится в Польше не раньше, чем сейм одобрит кандидатуру нового премьера.В соответствии с конституцией страны после оглашения результатов выборов президент вносит кандидатуру премьер-министра, который, в свою очередь, предлагает кандидатов на министерские посты. После этого нижняя палата парламента рассматривает вопрос о вотуме доверия этому кабмину. Он выносится абсолютным большинством голосов в присутствии не менее половины списочного состава депутатов.При вынесении правительству вотума недоверия сейм в течение 14 дней избирает премьера и предложенных им членов совета министров абсолютным большинством голосов.Если и на этот раз не удается избрать премьер-министра, то президент назначает нового главу кабмина. После этого нижняя палата парламента рассматривает вопрос о вотуме доверия. На этот раз для его вынесения достаточно простого большинства голосов при условии присутствия не менее половины депутатов. Таким образом, избранное правительство может быть правительством меньшинства.Если же вотум доверия премьеру не будет вынесен и на этот раз, глава государства в соответствии с конституцией сокращает срок полномочий сейма и назначает новые выборы.
https://ria.ru/20231016/polsha-1902958346.html
https://ria.ru/20231027/polsha-1905686882.html
польша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1f/1792125373_201:0:2932:2048_1920x0_80_0_0_9d2ea1299abcb8f04509abcd3a1e6356.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, польша, матеуш моравецкий, право и справедливость, анджей дуда
В мире, Польша, Матеуш Моравецкий, Право и справедливость, Анджей Дуда
Президент Польши внесет кандидатуру Моравецкого на пост премьера

Дуда заявил о решении внести кандидатуру Моравецкого на пост премьер-министра

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertПремьер-министр Польши Матеуш Моравецкий
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий - РИА Новости, 1920, 06.11.2023
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 6 ноя — РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда решил внести в парламент кандидатуру Матеуша Моравецкого на должность премьер-министра республики, об этом глава государства заявил в телеобращении.
"После спокойного анализа и проведенных консультаций я решил поручить миссию формирования правительства премьеру Матеушу Моравецкому. Этим самым я решил продолжить хорошую парламентскую традицию, в соответствии с которой победившая группировка первой получает шанс формирования правительства", — сказал он.

Согласно данным социологического исследования лаборатории IBRiS, около 58 процентов поляков считают, что президент не должен вносить в парламент кандидатуру Моравецкого на должность главы правительства. За высказались 37,2 процента респондентов. Около 4,8 процента опрошенных затруднились с ответом.

В октябре в Польше прошли парламентские выборы. По итогам правящая в стране партия "Право и справедливость" (PiS) получила 194 места в сейме, а оппозиционные "Гражданская коалиция" — 157, "Третий путь" — 65, "Левые" — 26. Еще 18 мест достались коалиции националистов и евроскептиков "Конфедерация".
Такой расклад сил говорит о том, что PiS не сможет самостоятельно сформировать правительство большинства. Если у оппозиции получится объединиться, то она будет иметь 248 из 460 кресел в сейме и получит шанс сформировать кабмин.
Мужчина голосует на парламентских выборах в Варшаве, Польша - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
Главный итог польских выборов: страна расколота на две части
16 октября, 00:38
Новое правительство появится в Польше не раньше, чем сейм одобрит кандидатуру нового премьера.
В соответствии с конституцией страны после оглашения результатов выборов президент вносит кандидатуру премьер-министра, который, в свою очередь, предлагает кандидатов на министерские посты. После этого нижняя палата парламента рассматривает вопрос о вотуме доверия этому кабмину. Он выносится абсолютным большинством голосов в присутствии не менее половины списочного состава депутатов.
При вынесении правительству вотума недоверия сейм в течение 14 дней избирает премьера и предложенных им членов совета министров абсолютным большинством голосов.
Если и на этот раз не удается избрать премьер-министра, то президент назначает нового главу кабмина. После этого нижняя палата парламента рассматривает вопрос о вотуме доверия. На этот раз для его вынесения достаточно простого большинства голосов при условии присутствия не менее половины депутатов. Таким образом, избранное правительство может быть правительством меньшинства.
Если же вотум доверия премьеру не будет вынесен и на этот раз, глава государства в соответствии с конституцией сокращает срок полномочий сейма и назначает новые выборы.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий - РИА Новости, 1920, 06.11.2023
PiS имеет право попытаться сформировать правительство, заявил Моравецкий
27 октября, 16:52
 
В миреПольшаМатеуш МоравецкийПраво и справедливостьАнджей Дуда
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала