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Во Владивостоке выпали две месячных нормы осадков

Во Владивостоке выпали две месячных нормы осадков - РИА Новости, 06.11.2023

Во Владивостоке выпали две месячных нормы осадков

Южный циклон принес сильный дождь и снег в Приморье: в Лесозаводске идет ледяной дождь, а во Владивостоке выпали две месячные нормы осадков, сообщил РИА Новости РИА Новости, 06.11.2023

2023-11-06T03:07

2023-11-06T03:07

2023-11-06T03:17

владивосток

лесозаводск

приморский край

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ВЛАДИВОСТОК, 6 ноя – РИА Новости. Южный циклон принес сильный дождь и снег в Приморье: в Лесозаводске идет ледяной дождь, а во Владивостоке выпали две месячные нормы осадков, сообщил РИА Новости представитель Примгидромета. Ранее синоптики распространили штормовое предупреждение из-за смещения активного южного циклона к побережью Приморского края. В понедельник и вторник во Владивостоке и на большей территории края ожидаются сильные осадки: дождь, снег, а также гололед, в отдельных районах метель, снежный накат. Во Владивостоке и на отдельных участках побережья ветер усилится до 27-32 м/с. "На 7 утра (00.00 мск) осадки отмечаются на всей территории края, на севере идет снег. Сильные осадки - только на юге края. За минувшие вечер и ночь больше всего осадков выпало в Барабаше - 50 миллиметров, в Посьете – 48 миллиметров. Во Владивостоке – 63 миллиметра, в том числе за последние два часа – 30 миллиметров. Месячная норма – 31 миллиметр. В северной части региона - гололед, ледяной дождь отмечает станция в Лесозаводске", - сказал собеседник агентства. "Интенсивность осадков будет уменьшаться к вечеру, но все равно они продолжатся. К вечеру во Владивостоке ожидается понижение температуры, дождь будет переходить в снег. На дорогах гололедица, усиление ветра", - добавили в Примгидромете. По данным мэрии Владивостока, в круглосуточном режиме ведется мониторинг ситуации на улицах города, развёрнут оперативный штаб. Во время непогоды автомобилистам рекомендуют воздержаться от поездок на личном транспорте. В соцсетях расходятся фото последствий ледяного дождя в Лесозаводске. Местные жители пишут, что трещат и ломаются ветви деревьев под тяжестью льда. Во Владивостоке подтопило несколько участков дорог.

https://ria.ru/20231102/volny-1906831960.html

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владивосток, лесозаводск, приморский край, отопительный сезон 2023-2024 в россии, россия, происшествия