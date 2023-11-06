https://ria.ru/20231106/podrostki-1907756905.html
В Абакане нашли подростков, сбежавших из детдома в Красноярском крае
В Абакане нашли подростков, сбежавших из детдома в Красноярском крае - РИА Новости, 06.11.2023
В Абакане нашли подростков, сбежавших из детдома в Красноярском крае
Четырех подростков, самовольно покинувших детских дом в Шушенском на юге Красноярского края, нашли в столице Хакасии Абакане, сообщает пресс-служба управления... РИА Новости, 06.11.2023
2023-11-06T18:43
2023-11-06T18:43
2023-11-06T18:43
происшествия
красноярский край
абакан
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КРАСНОЯРСК, 6 ноя - РИА Новости. Четырех подростков, самовольно покинувших детских дом в Шушенском на юге Красноярского края, нашли в столице Хакасии Абакане, сообщает пресс-служба управления МВД по Красноярскому краю. Ранее сообщалось, что полиция Красноярского края ищет двух парней и двух девушек в возрасте от 15 до 17 лет, об исчезновении которых в понедельник ночью сообщила администрация детдома в Шушенском. "Четверо несовершеннолетних, накануне самовольно покинувшие Шушенский детский дом, найдены полицейскими Хакасии в городе Абакан", - говорится в сообщении. Между столицей Хакасии Абаканом и поселком Шушенское расстояние по автодороге составляет более 80 километров. В ведомстве отметили, что в ближайшее время детей доставят в Красноярский край. Их жизни и здоровью ничего не угрожает.
https://ria.ru/20230704/deti-1882125574.html
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происшествия, красноярский край, абакан
Происшествия, Красноярский край, Абакан
В Абакане нашли подростков, сбежавших из детдома в Красноярском крае
В Абакане нашли четырех подростков, сбежавших из детдома в Красноярском крае
КРАСНОЯРСК, 6 ноя - РИА Новости.
Четырех подростков, самовольно покинувших детских дом в Шушенском на юге Красноярского края, нашли в столице Хакасии Абакане, сообщает пресс-служба
управления МВД по Красноярскому краю.
Ранее сообщалось, что полиция Красноярского края ищет двух парней и двух девушек в возрасте от 15 до 17 лет, об исчезновении которых в понедельник ночью сообщила администрация детдома в Шушенском.
"Четверо несовершеннолетних, накануне самовольно покинувшие Шушенский детский дом, найдены полицейскими Хакасии в городе Абакан", - говорится в сообщении.
Между столицей Хакасии Абаканом и поселком Шушенское расстояние по автодороге составляет более 80 километров. В ведомстве отметили, что в ближайшее время детей доставят в Красноярский край. Их жизни и здоровью ничего не угрожает.
В Калуге нашли детей, сбежавших из детсада