https://ria.ru/20231106/podrostki-1907756905.html

В Абакане нашли подростков, сбежавших из детдома в Красноярском крае

В Абакане нашли подростков, сбежавших из детдома в Красноярском крае - РИА Новости, 06.11.2023

В Абакане нашли подростков, сбежавших из детдома в Красноярском крае

Четырех подростков, самовольно покинувших детских дом в Шушенском на юге Красноярского края, нашли в столице Хакасии Абакане, сообщает пресс-служба управления... РИА Новости, 06.11.2023

2023-11-06T18:43

2023-11-06T18:43

2023-11-06T18:43

происшествия

красноярский край

абакан

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КРАСНОЯРСК, 6 ноя - РИА Новости. Четырех подростков, самовольно покинувших детских дом в Шушенском на юге Красноярского края, нашли в столице Хакасии Абакане, сообщает пресс-служба управления МВД по Красноярскому краю. Ранее сообщалось, что полиция Красноярского края ищет двух парней и двух девушек в возрасте от 15 до 17 лет, об исчезновении которых в понедельник ночью сообщила администрация детдома в Шушенском. "Четверо несовершеннолетних, накануне самовольно покинувшие Шушенский детский дом, найдены полицейскими Хакасии в городе Абакан", - говорится в сообщении. Между столицей Хакасии Абаканом и поселком Шушенское расстояние по автодороге составляет более 80 километров. В ведомстве отметили, что в ближайшее время детей доставят в Красноярский край. Их жизни и здоровью ничего не угрожает.

https://ria.ru/20230704/deti-1882125574.html

красноярский край

абакан

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происшествия, красноярский край, абакан