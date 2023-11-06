https://ria.ru/20231106/podlodka-1907781501.html
США заявили, что отправили атомную подлодку на Ближний Восток для защиты
США заявили, что отправили атомную подлодку на Ближний Восток для защиты - РИА Новости, 06.11.2023
США заявили, что отправили атомную подлодку на Ближний Восток для защиты
США отправили атомную подлодку на Ближний Восток для защиты своих войск в регионе и сдерживания эскалации конфликта в секторе Газа, заявил координатор... РИА Новости, 06.11.2023
2023-11-06T22:01
2023-11-06T22:01
2023-11-06T22:01
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ВАШИНГТОН, 6 ноя – РИА Новости. США отправили атомную подлодку на Ближний Восток для защиты своих войск в регионе и сдерживания эскалации конфликта в секторе Газа, заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби. "Она прошла Суэцким каналом в зону ответственности центрального командования США, то есть на Ближний Восток", - сообщил он на брифинге для СМИ. Субмарина класса "Огайо" с ядерной силовой установкой и крылатыми ракетами Tomahawk усилила военно-морскую группировку США в восточной части Средиземного моря, где уже находятся два авианосца с многочисленными кораблями сопровождения. "Могу только в общих словах сказать, что мы производили и будем производить корректировку наших сил в регионе, чтобы, во-первых, защитить наши войска и объекты на местности и, во-вторых, послать сильный сдерживающий сигнал иным игрокам... которые могут думать об эскалации", - сказал Кирби.
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в мире, сша, ближний восток, суэцкий канал, джон кирби
В мире, США, Ближний Восток, Суэцкий канал, Джон Кирби
США заявили, что отправили атомную подлодку на Ближний Восток для защиты
Кирби: США отправили атомную подлодку на Ближний Восток для защиты своих сил