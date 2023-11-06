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ЦАХАЛ назвал американскую подлодку на Ближнем Востоке фактором сдерживания - РИА Новости, 06.11.2023
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15:37 06.11.2023
https://ria.ru/20231106/podlodka-1907723153.html
ЦАХАЛ назвал американскую подлодку на Ближнем Востоке фактором сдерживания
ЦАХАЛ назвал американскую подлодку на Ближнем Востоке фактором сдерживания - РИА Новости, 06.11.2023
ЦАХАЛ назвал американскую подлодку на Ближнем Востоке фактором сдерживания
Израиль рассматривает размещение атомной подводной лодки США на Ближнем Востоке в качестве сдерживающего аспекта в регионе, заявил представитель армии обороны... РИА Новости, 06.11.2023
2023-11-06T15:37
2023-11-06T15:37
израиль
ближний восток
россия
дуайт эйзенхауэр
хамас
оон
вооруженные силы сша
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Израиль рассматривает размещение атомной подводной лодки США на Ближнем Востоке в качестве сдерживающего аспекта в регионе, заявил представитель армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Ричард Хехт. В понедельник Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило, что стратегическая атомная подводная лодка США класса "Огайо" прибыла на Ближний Восток. "Всегда приятно видеть, что американцы вкладывают больше активов... Мы рассматриваем это (размещение подводной лодки - ред.) как своего рода сдерживающий, стабилизирующий аспект в регионе", - приводит слова представителя ЦАХАЛ газета Jerusalem Post. Ранее в Пентагоне заявили, что отправляют на Ближний Восток дополнительно 300 военнослужащих. Помимо этого, в регион прибыла ударная группа во главе с авианосцем "Дуайт Эйзенхауэр". В нее вошли флагманский авианосец, ракетный крейсер, эсминцы и девять авиационных эскадрилий. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 9,7 тысячи человек, пострадали более 24,8 тысячи. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231102/izrail-1906799908.html
https://ria.ru/20231105/zhurnalisty-1907492860.html
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израиль, ближний восток, россия, дуайт эйзенхауэр, хамас, оон, вооруженные силы сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире
Израиль, Ближний Восток, Россия, Дуайт Эйзенхауэр, ХАМАС, ООН, Вооруженные силы США, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире
ЦАХАЛ назвал американскую подлодку на Ближнем Востоке фактором сдерживания

ЦАХАЛ назвал размещение подлодки США на Ближнем Востоке элементом сдерживания

© AP Photo / Hatem MoussaРазрушенные в результате авиаударов Израиля здания в Джебалии
Разрушенные в результате авиаударов Израиля здания в Джебалии - РИА Новости, 1920, 06.11.2023
© AP Photo / Hatem Moussa
Разрушенные в результате авиаударов Израиля здания в Джебалии
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Израиль рассматривает размещение атомной подводной лодки США на Ближнем Востоке в качестве сдерживающего аспекта в регионе, заявил представитель армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Ричард Хехт.
В понедельник Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило, что стратегическая атомная подводная лодка США класса "Огайо" прибыла на Ближний Восток.
Военная техника израильской армии в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
У Израиля нет времени на победу над ХАМАС
2 ноября, 08:00
"Всегда приятно видеть, что американцы вкладывают больше активов... Мы рассматриваем это (размещение подводной лодки - ред.) как своего рода сдерживающий, стабилизирующий аспект в регионе", - приводит слова представителя ЦАХАЛ газета Jerusalem Post.
Ранее в Пентагоне заявили, что отправляют на Ближний Восток дополнительно 300 военнослужащих. Помимо этого, в регион прибыла ударная группа во главе с авианосцем "Дуайт Эйзенхауэр". В нее вошли флагманский авианосец, ракетный крейсер, эсминцы и девять авиационных эскадрилий.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч.
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Мы журналисты! Не стреляйте!
5 ноября, 08:00
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число жертв в секторе Газа превысило 9,7 тысячи человек, пострадали более 24,8 тысячи. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
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Будущее Палестины решается на Украине
30 октября, 23:10
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
 
ИзраильБлижний ВостокРоссияДуайт ЭйзенхауэрХАМАСООНВооруженные силы СШАОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуВ мире
 
 
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