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На Ближний Восток прибыла подводная лодка США класса "Огайо" - РИА Новости, 06.11.2023
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02:19 06.11.2023 (обновлено: 02:27 06.11.2023)
https://ria.ru/20231106/podlodka-1907657940.html
На Ближний Восток прибыла подводная лодка США класса "Огайо"
На Ближний Восток прибыла подводная лодка США класса "Огайо" - РИА Новости, 06.11.2023
На Ближний Восток прибыла подводная лодка США класса "Огайо"
Стратегическая атомная подводная лодка США класса "Огайо" прибыла на Ближний Восток, сообщило Центральное командование Вооруженных сил (CENTCOM) в соцсети Х. РИА Новости, 06.11.2023
2023-11-06T02:19
2023-11-06T02:27
в мире
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Стратегическая атомная подводная лодка США класса "Огайо" прибыла на Ближний Восток, сообщило Центральное командование Вооруженных сил (CENTCOM) в соцсети Х."Подводная лодка класса "Огайо" прибыла в зону ответственности Центрального командования США", - говорится в заявлении CENTCOM.Ранее в Пентагоне заявили, что отправляют на Ближний Восток дополнительно 300 военнослужащих. Помимо этого, в регион прибыла ударная группа во главе с авианосцем "Дуайт Эйзенхауэр". В нее вошли флагманский авианосец, ракетный крейсер, эсминцы и девять авиационных эскадрилий.Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч.В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число жертв в секторе Газа превысило 9,7 тысячи человек, пострадали более 24,8 тысячи. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
https://ria.ru/20231106/konflikt-1907653093.html
https://ria.ru/20231106/venesuela-1907656743.html
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в мире, ближний восток, сша, израиль, хамас, министерство обороны сша
В мире, Ближний Восток, США, Израиль, ХАМАС, Министерство обороны США
На Ближний Восток прибыла подводная лодка США класса "Огайо"

CENTCOM: на Ближний Восток прибыла подводная лодка США класса "Огайо"

© Фото : U.S. Navy / Petty Officer 1st Class James KimberАтомная подводная лодка класса "Огайо"
Атомная подводная лодка класса Огайо - РИА Новости, 1920, 06.11.2023
© Фото : U.S. Navy / Petty Officer 1st Class James Kimber
Атомная подводная лодка класса "Огайо". Архивное фото
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Стратегическая атомная подводная лодка США класса "Огайо" прибыла на Ближний Восток, сообщило Центральное командование Вооруженных сил (CENTCOM) в соцсети Х.
«
"Подводная лодка класса "Огайо" прибыла в зону ответственности Центрального командования США", - говорится в заявлении CENTCOM.
Ранее в Пентагоне заявили, что отправляют на Ближний Восток дополнительно 300 военнослужащих. Помимо этого, в регион прибыла ударная группа во главе с авианосцем "Дуайт Эйзенхауэр". В нее вошли флагманский авианосец, ракетный крейсер, эсминцы и девять авиационных эскадрилий.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч.
Министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан - РИА Новости, 1920, 06.11.2023
В Иране предупредили, что конфликт на Ближнем Востоке может "разгореться"
Вчера, 00:43
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число жертв в секторе Газа превысило 9,7 тысячи человек, пострадали более 24,8 тысячи. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
Панорама Каракаса, Венесуэла - РИА Новости, 1920, 06.11.2023
Венесуэла призвала ООН отреагировать на заявления о ядерном ударе по Газе
Вчера, 01:51
 
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