https://ria.ru/20231106/pobeda-1907651268.html

В РВИО рассказали, как освобождение Киева сделало неизбежной победу СССР

В РВИО рассказали, как освобождение Киева сделало неизбежной победу СССР - РИА Новости, 06.11.2023

В РВИО рассказали, как освобождение Киева сделало неизбежной победу СССР

После освобождения Киева Красной армией 80 лет назад стало ясно, что победа Советского Союза в Великой Отечественной войне неизбежна, и руководство страны... РИА Новости, 06.11.2023

2023-11-06T00:20

2023-11-06T00:20

2023-11-06T00:20

общество

киев

украина

российское военно-историческое общество (рвио)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/105294/80/1052948028_0:206:2914:1845_1920x0_80_0_0_cb3ce8696e52aa04617b7c432bd5af69.jpg

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. После освобождения Киева Красной армией 80 лет назад стало ясно, что победа Советского Союза в Великой Отечественной войне неизбежна, и руководство страны начало думать о наступлении на Берлин, заявил РИА Новости научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Мягков. Шестого ноября Красная Армия освободила столицу УССР – Киев. До войны в городе проживало около 900 тысяч человек. По окончании нацистской оккупации там осталось всего 180 тысяч жителей. В одном только Бабьем Яру нацисты и коллаборанты расстреляли около 130 тысячи человек. "После освобождения Киева нашим союзникам по антигитлеровской коалиции стало понятно, что Германия больше не сможет наступать на Советский Союз, а мы осознали, что фронт будет неумолимо двигаться на Запад и мы неизбежно выиграем войну, руководство страны начало думать о наступлении на Берлин", - сказал Мягков. Историк напомнил заявление, сделанное в вечер освобождения Киева в эфире лондонского радио: "Занятие Киева имеет огромное моральное и военное значение. Теперь времена изменились: Германия слышит похоронный звон колокола, и он надвигается зримо". Вскоре прошла Тегеранская конференция при участии Сталина, Черчилля и Рузвельта, в ходе которой союзники СССР по антигитлеровской коалиции приняли решение открыть второй фронт. "Именно благодаря нашим сильным военно-политическим позициям, которые мы заняли не в последнюю очередь благодаря освобождению Киева, союзникам уже было некуда деваться от наших требований – 6 июня 1944 года второй фронт был открыт", - пояснил Мягков. Научный директор РВИО подчеркнул, что освобождение Киева фактически открыло возможность освободить всю правобережную Украину. Уже в марте 1944 года Красная Армия вышла на границу с Румынией, что в свою очередь открыло СССР путь к освобождению Балкан – Болгарии и Югославии. Блистательная операция Говоря о ходе самой киевской операции (3-13 ноября 1943 года), Мягков подчеркнул, что, потерпев неудачу в её начале, советские полководцы предприняли крайне сложную и смелую переброску резервов, совершив обратное форсирование Днепра, введя тем самым противника в заблуждение. "В районе Киева Красная Армия захватила два плацдарма: Лютежский севернее и Букринский южнее города. Несмотря на ожесточенное сопротивление немецких войск, эти плацдармы постоянно расширялись. После ряда неудач по приказу ставки Верховного главнокомандования была проведена рокировка с Букринского на Лютежский плацдарм. Это была великолепно проведенная сложнейшая операция", - рассказал историк. Советские солдаты должны были форсировать Днепр в обратном направлении на Восток, пройти 200 километров, снова форсировать Днепр в западную сторону незаметно от немцев, в противном случае советское наступление попросту бы сорвалось. Проходила эта переброска в режиме строжайшей секретности: исключительно ночью, при полном радиомолчании. Мосты, которые построили советские саперы у Лютежского плацдарма, были частично затоплены, чтобы их было не так просто заметить с воздуха, также использовалась дымовая завеса. У Букринского плацдарма, с которого красноармейцы перебрасывались, наоборот, строились деревянные танки, чтобы запутать немцев. Соотношение сил По данным Мягкова, личный состав 1-го украинского фронта насчитывал 650 тысяч бойцов, а противостоящая немецкая группа армий "Юг" - 500 тысяч. То есть, подавляющего преимущества по численности, предусматриваемого правилами военного искусства (в 2-3 раза по сравнению с противником), у Красной Армии не было. "Мы действовали умением и техникой. У советской группировки было в 1,5 раза больше танков, в 2 раза больше орудий и примерное равенство по самолётам", - отметил историк. Собеседник агентства подчеркнул, что впервые с начала Великой Отечественной войны в полосе наступления 38-й и 3-й гвардейской танковой армии на Лютежском плацдарме была достигнута плотность огня в 300 орудий на один километр фронта, а на некоторых – 344 орудия, что сравнимо лишь с "огневым кулаком" Красной Армии во время Берлинской операции. Благодаря введению в бой 3-й гвардейской танковой армии под командованием генерал-лейтенанта Рыбалко удалось перерезать идущее на запад шоссе Киев - Житомир, из-за чего гитлеровцы рисковали быть запертыми в Киеве - был отдан приказ в срочном порядке покинуть город и перемещаться на Запад. Довольно быстро это отступление было остановлено "строжайшим приказом" Гитлера, который бросил в район западнее Киева – под Житомир и Фастов - "именную" дивизию "Адольф Гитлер" - элитные отдохнувшие войска, однако и это не помогло ему отвоевать столицу советской Украины. Разоблачение мифов Мягков также опроверг ряд озвучиваемых западными и некоторыми отечественными историками мнение, что руководство СССР якобы хотело во что бы то ни стало освободить Киев к годовщине революции 7 ноября. "Западные историки, наши "либералы" и некоторые писатели, склонные к конспирологии и распространению фейков, часто говорят, что мы брали город "специально" к годовщине революции 7 ноября. Как можно в принципе такое утверждать, если по историческим документам ясно, что Красная Армия пыталась прорвать немецкую оборону с Букринского плацдарма ещё в октябре? Задача была взять Киев за несколько дней после первой атаки 12 октября – о каких ещё "ноябрьских праздниках" тут в принципе может идти речь?" - сказал он. При этом историк признал, что советское руководство и сами солдаты стремились как можно скорее освободить Киев, чтобы немцы перестали уничтожать столицу советской Украины. Иллюстрируя настроения советского народа тех дней, научный директор РВИО привёл слова писателя Ильи Эренбурга: "Нет без Киева Украины, нет без Киева нашей Родины. На нас смотрит вся Россия". В РВИО также опровергли утверждения, что советское руководство завалило Киев трупами, сделав Днепр красным от крови. "Действительно, наши потери были неизбежно больше немецких, что связано с тем, что мы наступали и к тому же вынуждены были форсировать реку – гитлеровцы обстреливали нас с более высокого противоположенного берега Днепра. По нашим данным, за период с 3 по 13 ноября 1943 года безвозвратные потери Красной Армии под Киевом составили 6,5 тысяч солдат, а Вермахта - 5,6 тысячи. С учётом приведенных выше факторов эти потери можно считать соразмерными", - пояснил Мягков.

https://ria.ru/20231106/dokumenty-1907650976.html

https://ria.ru/20210723/operatsiya-1742453423.html

https://ria.ru/20230622/krym-1879794114.html

https://ria.ru/20220415/krym-1783666821.html

https://ria.ru/20231006/votan-1900957957.html

https://ria.ru/20230925/dokumenty-1898394041.html

киев

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, киев, украина, российское военно-историческое общество (рвио)