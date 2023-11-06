https://ria.ru/20231106/pessimizm-1907660237.html

"Могилы повсюду". В США раскрыли, к чему готовятся на Украине

"Могилы повсюду". В США раскрыли, к чему готовятся на Украине - РИА Новости, 06.11.2023

"Могилы повсюду". В США раскрыли, к чему готовятся на Украине

Украинцы морально готовятся к длительному конфликту, среди них растет недовольство государством, пишет американская газета New York Times. РИА Новости, 06.11.2023

2023-11-06T04:01

2023-11-06T04:01

2023-11-06T10:59

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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Украинцы морально готовятся к длительному конфликту, среди них растет недовольство государством, пишет американская газета New York Times."Мальчики на фронте очень устали физическими и психологически. <...>. Эта война продлится долго. В каждом селе есть могилы", — сообщил изданию глава львовского села Тухля Андрей Ткачук.NYT привела данные опроса Киевского международного института социологии, согласно которым рейтинг доверия украинцев к правительству упал с 74 процентов в мае до 39 процентов в октябре. Лишь 48 процентов украинцев доверяют государственному телевидению, подчеркивает газета.Директор Киевского международного института социологии Антон Грушецкий заявил изданию, что украинцы "становятся пессимистами". По его мнению, граждане Украины лишены чувства безопасности.Грушецкий отметил, что жители страны ищут, кого обвинить в неудачах на фронте. По его словам, народный гнев украинцев направлен на коррупцию и западных союзников, которые слишком вяло поставляли Украине оружие. Эксперт заметил, что ВСУ избегают народного осуждения.Авторы предположили, что причиной растущего пессимизма украинцев стал провал летнего контрнаступления ВСУ.Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что ВСУ зашли в тупик — "скорее всего, глубокого и красивого прорыва не будет". Он признал, что не смог продемонстрировать впечатляющие темпы продвижения войск, которых от него ожидали на Западе согласно натовским учебникам.В Кремле на это ответили, что чем раньше Киев поймет, что шансов добиться успехов на поле боя нет, тем скорее откроются какие-то перспективы разрешения ситуации.

https://ria.ru/20231106/vsu-1907657096.html

https://ria.ru/20231106/sabotazh-1907655075.html

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в мире, украина, вооруженные силы украины